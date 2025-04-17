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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوكالة "سبوتنيك" أن الوضع المتعلق بمرور السفن عبر القناة بدأ يتحسن بشكل طفيف. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T06:28+0000
2025-04-17T06:28+0000
2025-04-17T06:35+0000
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وقال ربيع لوكالة "سبوتنيك": "حدث تحسن طفيف في حالة الشحن في شهر مارس مقارنة بشهري يناير وفبراير. فقد ارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 8.8 % مقارنة بشهر يناير، كما ارتفع عدد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 2.4 %".وأشار ربيع إلى أن الممر المائي يقدم خدمات متنوعة تتعلق بالصيانة الفنية للسفن المارة عبره.وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريا بسبب الأوضاع في المنطقة. وقال الرئيس المصري إن البلاد ستخسر نحو سبعة مليارات دولار في عام 2024 وسط الأوضاع في البحر الأحمر، كما انخفضت عائدات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.يذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، فرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية حصارًا بحريًا على مرور السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، كما أنها تستهدف بشكل مستمر وتطلق طائرات دون طيار وصواريخ ضد السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.قال زعيم "انصار الله"، عبد الملك الحوثي، إنه سيستأنف هجماته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي إذا استمرت إسرائيل في حصار قطاع غزة الفلسطيني.رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمرممران مائيان عربيان ضمن قائمة تحقيق أمريكي لـ"نقاط الاختناق" لتجارتها
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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن
06:28 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 17.04.2025)
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوكالة "سبوتنيك" أن الوضع المتعلق بمرور السفن عبر القناة بدأ يتحسن بشكل طفيف.
وقال ربيع لوكالة "سبوتنيك": "حدث تحسن طفيف في حالة الشحن في شهر مارس مقارنة بشهري يناير وفبراير. فقد ارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 8.8 % مقارنة بشهر يناير، كما ارتفع عدد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 2.4 %".
وأضاف ربيع في حفل بإنجازات قناة السويس أقيم في مدينة الإسماعيلية، يوم أمس الأربعاء، أن قناة السويس تظل الطريق الأكثر أمانا بين الغرب والشرق، لأن القوات المسلحة المصرية تؤمنها بشكل كامل.
وأشار ربيع إلى أن الممر المائي يقدم خدمات متنوعة تتعلق بالصيانة الفنية للسفن المارة عبره.
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريا بسبب الأوضاع في المنطقة. وقال الرئيس المصري إن البلاد ستخسر نحو سبعة مليارات دولار في عام 2024 وسط الأوضاع في البحر الأحمر، كما انخفضت عائدات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
يذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، فرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية حصارًا بحريًا على مرور السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، كما أنها تستهدف بشكل مستمر وتطلق طائرات دون طيار وصواريخ ضد السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
وفي مارس/آذار، استأنفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجماتها على الأراضي الإسرائيلية بعد أن بدأت الولايات المتحدة ضرب اليمن في منتصف مارس/آذار.
قال زعيم "انصار الله"، عبد الملك الحوثي، إنه سيستأنف هجماته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي إذا استمرت إسرائيل في حصار قطاع غزة الفلسطيني.