رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:20 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:38 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/رئيس-هيئة-قناة-السويس-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-وضع-الملاحة-يتحسن-1099615578.html
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن
رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوكالة "سبوتنيك" أن الوضع المتعلق بمرور السفن عبر القناة بدأ يتحسن بشكل طفيف. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T06:28+0000
2025-04-17T06:35+0000
مصر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
وقال ربيع لوكالة "سبوتنيك": "حدث تحسن طفيف في حالة الشحن في شهر مارس مقارنة بشهري يناير وفبراير. فقد ارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 8.8 % مقارنة بشهر يناير، كما ارتفع عدد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 2.4 %".وأشار ربيع إلى أن الممر المائي يقدم خدمات متنوعة تتعلق بالصيانة الفنية للسفن المارة عبره.وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريا بسبب الأوضاع في المنطقة. وقال الرئيس المصري إن البلاد ستخسر نحو سبعة مليارات دولار في عام 2024 وسط الأوضاع في البحر الأحمر، كما انخفضت عائدات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.يذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، فرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية حصارًا بحريًا على مرور السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، كما أنها تستهدف بشكل مستمر وتطلق طائرات دون طيار وصواريخ ضد السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.قال زعيم "انصار الله"، عبد الملك الحوثي، إنه سيستأنف هجماته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي إذا استمرت إسرائيل في حصار قطاع غزة الفلسطيني.رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمرممران مائيان عربيان ضمن قائمة تحقيق أمريكي لـ"نقاط الاختناق" لتجارتها
https://sarabic.ae/20250416/رئيس-الوزراء-المصري-نعاني-اليوم-من-أزمة-أمنية-غير-مسبوقة-في-البحر-الأحمر-1099597194.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_5271304eb1f1486c382a7f3eac85877d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي
مصر, العالم العربي

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد لـ"سبوتنيك": وضع الملاحة يتحسن

06:28 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 17.04.2025)
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوكالة "سبوتنيك" أن الوضع المتعلق بمرور السفن عبر القناة بدأ يتحسن بشكل طفيف.
وقال ربيع لوكالة "سبوتنيك": "حدث تحسن طفيف في حالة الشحن في شهر مارس مقارنة بشهري يناير وفبراير. فقد ارتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 8.8 % مقارنة بشهر يناير، كما ارتفع عدد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 2.4 %".

وأضاف ربيع في حفل بإنجازات قناة السويس أقيم في مدينة الإسماعيلية، يوم أمس الأربعاء، أن قناة السويس تظل الطريق الأكثر أمانا بين الغرب والشرق، لأن القوات المسلحة المصرية تؤمنها بشكل كامل.

وأشار ربيع إلى أن الممر المائي يقدم خدمات متنوعة تتعلق بالصيانة الفنية للسفن المارة عبره.
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريا بسبب الأوضاع في المنطقة. وقال الرئيس المصري إن البلاد ستخسر نحو سبعة مليارات دولار في عام 2024 وسط الأوضاع في البحر الأحمر، كما انخفضت عائدات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر
أمس, 12:06 GMT
يذكر أنه منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، فرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية حصارًا بحريًا على مرور السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، كما أنها تستهدف بشكل مستمر وتطلق طائرات دون طيار وصواريخ ضد السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وفي مارس/آذار، استأنفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجماتها على الأراضي الإسرائيلية بعد أن بدأت الولايات المتحدة ضرب اليمن في منتصف مارس/آذار.

قال زعيم "انصار الله"، عبد الملك الحوثي، إنه سيستأنف هجماته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي إذا استمرت إسرائيل في حصار قطاع غزة الفلسطيني.
رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر
ممران مائيان عربيان ضمن قائمة تحقيق أمريكي لـ"نقاط الاختناق" لتجارتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала