https://sarabic.ae/20250318/ممران-مائيان-عربيان-ضمن-قائمة-تحقيق-أمريكي-لـنقاط-الاختناق-لتجارتها-1098745633.html

ممران مائيان عربيان ضمن قائمة تحقيق أمريكي لـ"نقاط الاختناق" لتجارتها

ممران مائيان عربيان ضمن قائمة تحقيق أمريكي لـ"نقاط الاختناق" لتجارتها

سبوتنيك عربي

تعتزم اللجنة البحرية الفيدرالية، في الولايات المتحدة الأمريكية، منع سفن الحاويات الأجنبية من دخول الموانئ الأمريكية إذا وجدت أن الدولة المسجلة فيها تُسبب... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T12:48+0000

2025-03-18T12:48+0000

2025-03-18T12:48+0000

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وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها ستبدأ تحقيقًا في قيود العبور التي ترى أنها قد تُهيئ ظروفًا غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية الأمريكية، الناجمة عن قوانين أو لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية أو ممارسات مالكي أو مشغلي السفن التي تحمل أعلامًا أجنبية.وقال مايكل ماكادو، الشريك والمدير في BCG، في تحذير صدر في فبراير/شباط 2024: "قد تتحول هذه المخاطر الجيوسياسية إلى استحالة مادية لنقل البضائع إلى وجهات معينة، على المدى القصير، سيؤدي ذلك إلى إطالة فترات التسليم للسلع".وتهتم الهيئة بالتعليقات الخاصة بأسباب وطبيعة وآثار القيود المفروضة على نقاط الاختناق، ومدى ارتباط القيود بقوانين أو ممارسات أو إجراءات الحكومات الأجنبية، بالإضافة إلى مدى إرجاع القيود إلى ممارسات مالكي أو مشغلي السفن التي تحمل أعلامًا أجنبية، والأسباب والطبيعة والآثار المحتملة لأي قيود مرورية.

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