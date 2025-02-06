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https://sarabic.ae/20250206/الرئيس-البنمي-يصف-مزاعم-واشنطن-بإلغاء-رسوم-قناة-بنما-بالكاذبة-1097549649.html
الرئيس البنمي يصف مزاعم واشنطن بإلغاء رسوم "قناة بنما" بالكاذبة
الرئيس البنمي يصف مزاعم واشنطن بإلغاء رسوم "قناة بنما" بالكاذبة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم على سفن الحكومة الأمريكية، للمرور عبر قناة بنما "يستند إلى كذبة". 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T20:27+0000
2025-02-06T20:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مولينو، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "تي في إن" المحلية: "لا يمكن للحكومة ولا السلطة الإعفاء من دفع الرسوم أو التعريفات لتوفير خدمات القناة. هذا تقييد دستوري... لذلك، أنا مندهش للغاية من بيان الأمس البصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية... على أساس الأكاذيب، وهذا أمر غير مقبول... وتعرب بنما عن رفضها التام لمواصلة إدارة العلاقات الثنائية القائمة على الأكاذيب والأكاذيب".وأضاف الرئيس مولينو أنه "لا يتم تدمير الاقتصاد الأمريكي بسبب رسوم المرور عبر القناة، حيث تبلغ نحو 6.7 مليون دولار سنويا، اعتمادا على عدد السفن التي تعبر القناة أو السفن المساعدة".وبعد عودة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من بنما، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستعيد السيطرة على قناة بنما.وشدد ترامب على أن بلاده يجب ألا تسمح بفقدان طريق مهم استراتيجيا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-يفرض-عقوبات-تستهدف-شحن-النفط-الإيراني-إلى-الصين-1097546366.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس البنمي يصف مزاعم واشنطن بإلغاء رسوم "قناة بنما" بالكاذبة

20:27 GMT 06.02.2025
© Sputnik . V. Goremikin / الانتقال إلى بنك الصورقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . V. Goremikin
/
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تابعنا عبر
ذكر الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إلغاء الرسوم على سفن الحكومة الأمريكية، للمرور عبر قناة بنما "يستند إلى كذبة".
وقال مولينو، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "تي في إن" المحلية: "لا يمكن للحكومة ولا السلطة الإعفاء من دفع الرسوم أو التعريفات لتوفير خدمات القناة. هذا تقييد دستوري... لذلك، أنا مندهش للغاية من بيان الأمس البصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية... على أساس الأكاذيب، وهذا أمر غير مقبول... وتعرب بنما عن رفضها التام لمواصلة إدارة العلاقات الثنائية القائمة على الأكاذيب والأكاذيب".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "السلطات البنمية قررت إلغاء رسوم المرور عبر قناة بنما للسفن المملوكة للحكومة الأمريكية"، وهذا الإجراء سيوفر على السلطات الأمريكية ملايين الدولارات سنويا، في حين نفت هيئة قناة بنما على الفور هذا البيان الصادر عن واشنطن، قائلة إنها لم تجر أي تعديلات على الرسوم الجمركية والرسوم الخاصة بالعبور عبر القناة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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18:46 GMT
وأضاف الرئيس مولينو أنه "لا يتم تدمير الاقتصاد الأمريكي بسبب رسوم المرور عبر القناة، حيث تبلغ نحو 6.7 مليون دولار سنويا، اعتمادا على عدد السفن التي تعبر القناة أو السفن المساعدة".

وفقا للرئيس البنمي، خلال 25 عاما من إدارة القناة، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية، 3 حروب كبرى، مرت خلالها جميع السفن العسكرية والمدنية عبر القناة بين المحيطات دون أي مشاكل.

وبعد عودة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من بنما، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستعيد السيطرة على قناة بنما.
وشدد ترامب على أن بلاده يجب ألا تسمح بفقدان طريق مهم استراتيجيا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
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