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هيئة قناة السويس تدرس تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15%
هيئة قناة السويس تدرس تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15%
سبوتنيك عربي
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إمكانية تخفيض رسوم عبور القناة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% خلال الفترة المقبلة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T19:02+0000
2025-05-12T19:02+0000
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وقالت جريدة "المال"، إن هذا القرار المحتمل يأتي كتعويض للسفن المتضررة من الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر.وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الإعلان الرسمي عن هذه التخفيضات قد يصدر خلال أيام، مشيراً إلى أن القرار ينتظر التصديق النهائي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد رئيس الهيئة أن هذه التخفيضات ستكون مؤقتة ومرتبطة بتوقف هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرا أن "تخفيضاً بنسبة 15% أفضل من خسارة 100% من الإيرادات بسبب انقطاع حركة الملاحة".وكشف ربيع عن انخفاض حركة السفن عبر القناة بنسبة 50%، مع تراجع العائدات بالدولار بنسبة 60%، وذلك نتيجة للاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس بشكل مجاني".وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".
https://sarabic.ae/20250427/خبراء-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-قناة-السويس-بلطجة-استعمارية-لا-يقبلها-الشعب-المصري-1099945106.html
https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

هيئة قناة السويس تدرس تخفيض رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15%

19:02 GMT 12.05.2025
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إمكانية تخفيض رسوم عبور القناة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% خلال الفترة المقبلة.
وقالت جريدة "المال"، إن هذا القرار المحتمل يأتي كتعويض للسفن المتضررة من الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الإعلان الرسمي عن هذه التخفيضات قد يصدر خلال أيام، مشيراً إلى أن القرار ينتظر التصديق النهائي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وأكد رئيس الهيئة أن هذه التخفيضات ستكون مؤقتة ومرتبطة بتوقف هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرا أن "تخفيضاً بنسبة 15% أفضل من خسارة 100% من الإيرادات بسبب انقطاع حركة الملاحة".
وكشف ربيع عن انخفاض حركة السفن عبر القناة بنسبة 50%، مع تراجع العائدات بالدولار بنسبة 60%، وذلك نتيجة للاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.
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وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "يجب على السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس بشكل مجاني".
وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".
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