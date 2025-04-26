https://sarabic.ae/20250426/ترامب-لا-حاجة-لتمديد-وقف-زيادة-الرسوم-الجمركية-لأن-واشنطن-تخطط-لإبرام-صفقات-جديدة-1099904369.html
ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة
ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا توجد حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية، وذلك لأن الولايات المتحدة تخطط لإبرام صفقات جديدة. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T01:41+0000
2025-04-26T01:41+0000
2025-04-26T01:41+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
رفع الرسوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل، فرنسيس الثاني: "سنتفاوض على صفقات وسنعقد صفقات أيضًا. سنحدد ببساطة تعريفة جمركية، وستكون معقولة، معقولة جدًا".ولم يستبعد ترامب إمكانية تمديد فترة سريان الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى، لكنه أشار إلى أن ذلك غير مرجح.وأعلن ترامب، في 2 نيسان/أبريل الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-يحدد-شروطه-لخفض-الرسوم-الجمركية-على-الصين-1099827753.html
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ترامب, الرسوم الجمركية, رفع الرسوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الرسوم الجمركية, رفع الرسوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا توجد حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية، وذلك لأن الولايات المتحدة تخطط لإبرام صفقات جديدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل، فرنسيس الثاني: "سنتفاوض على صفقات وسنعقد صفقات أيضًا. سنحدد ببساطة تعريفة جمركية، وستكون معقولة، معقولة جدًا".
ولم يستبعد ترامب إمكانية تمديد فترة سريان الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى، لكنه أشار إلى أن ذلك غير مرجح.
وأعلن ترامب، في 2 نيسان/أبريل الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة"
على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.
وفي 9 نيسان/أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.