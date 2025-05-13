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قناة السويس تعلن عن تخفيضات وحوافز لاستعادة حركة الملاحة الدولية
قناة السويس تعلن عن تخفيضات وحوافز لاستعادة حركة الملاحة الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، عن حزمة حوافز وتخفيضات لرسوم مرور الحاويات في قناة السويس، وذلك بهدف تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال استقبال الفريق ربيع، للسفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، حيث أوضح أن "الهيئة قد أقرت تخفيضًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية، التي تبلغ 130 ألف طن أو أكثر، سواءً كانت محملة أو فارغة".وتبدأ هذه التخفيضات، ابتداء من يوم الخميس الموافق 15 مايو/ أيار 2025، ولمدة 90 يومًا، استجابة لاحتياجات العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، بحسب بيان نشرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار ربيع إلى أن "هيئة قناة السويس تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات السريعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الحالية في منطقة البحر الأحمر، من خلال الحوار الفعّال مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الملاحي الدولي، بما يضمن تحقيق مصالح العملاء وتعزيز التعاون المشترك".وفي ختام اللقاء، أكّد الفريق أسامة ربيع، التزام الهيئة بـ"دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب، من خلال توطيد العلاقات مع العملاء وشركاء النجاح في المجتمع الملاحي الدولي".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".
https://sarabic.ae/20250427/خبراء-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-قناة-السويس-بلطجة-استعمارية-لا-يقبلها-الشعب-المصري-1099945106.html
https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
قناة السويس تعلن عن تخفيضات وحوافز لاستعادة حركة الملاحة الدولية
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، عن حزمة حوافز وتخفيضات لرسوم مرور الحاويات في قناة السويس، وذلك بهدف تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور عبر القناة، في ظل الظروف المواتية والأوضاع الأمنية المستقرة نسبيًا في منطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق ربيع، للسفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، حيث أوضح أن "الهيئة قد أقرت تخفيضًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن
الحاويات ذات الحمولة الصافية، التي تبلغ 130 ألف طن أو أكثر، سواءً كانت محملة أو فارغة".
وتبدأ هذه التخفيضات، ابتداء من يوم الخميس الموافق 15 مايو/ أيار 2025، ولمدة 90 يومًا، استجابة لاحتياجات العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، بحسب بيان نشرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ربيع إلى أن "هيئة قناة السويس تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات السريعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الحالية في منطقة البحر الأحمر، من خلال الحوار الفعّال مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الملاحي الدولي، بما يضمن تحقيق مصالح العملاء وتعزيز التعاون المشترك".
كما أضاف أن "الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى إلى تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات البحرية"، وأعرب عن أمله في "توسيع آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية المتخصصة في هذا القطاع".
وفي ختام اللقاء، أكّد الفريق أسامة ربيع، التزام الهيئة بـ"دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب، من خلال توطيد العلاقات مع العملاء وشركاء النجاح في المجتمع الملاحي الدولي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب أن تمر السفن الأمريكية سواء العسكرية أو التجارية من قناتي بنما والسويس بشكل مجاني.
وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "يجب على السفن الأمريكية
سواء العسكرية أو التجارية أن تمر عبر قناة بنما وقناة السويس، بشكل مجاني".
وأضاف ترامب أن "هاتين القناتين لم تكن لتوجدا لولا الولايات المتحدة. لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو، أن يتابع هذا الأمر بشكل عاجل".