https://sarabic.ae/20250802/الجزائر-تصعد-ضمن-دول-الدخل-المرتفع-وفق-تصنيف-البنك-الدولي-لعام-2025-1103291421.html

الجزائر تصعد ضمن دول الدخل المرتفع وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2025

الجزائر تصعد ضمن دول الدخل المرتفع وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2025

سبوتنيك عربي

أعلن البنك الدولي عن صعود الجزائر إلى فئة الدخل المرتفع في تصنيفه السنوي لعام 2025، وذلك بعد أن كانت مصنفة سابقا ضمن فئة الدخل المتوسط. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T06:54+0000

2025-08-02T06:54+0000

2025-08-02T06:54+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذا الترقّي جاء استنادا إلى المراجعة الإحصائية الوطنية التي أُجريت على حسابات الناتج المحلي الإجمالي، والتي شملت تحديثًا شاملا للمنهجيات المُعتمدة.وبحسب التقرير، تُعد الجزائر واحدة من بين 10 دول أفريقية فقط دخلت نادي الاقتصادات مرتفعة الدخل، وأرجع البنك الدولي هذا التغيير في التصنيف إلى "مراجعة شاملة للحسابات القومية"، حيث تم إدراج قطاعات جديدة مثل البحث والتطوير ضمن الاستثمارات، فضلاً عن تحسين منهجية قياس الإنتاج في القطاع العام. كما أكد أن هذا التصنيف يعكس تقدمًا في معايير التقييم الوطني للجزائر ومواءمتها للمعايير الدولية.وكشف البنك الدولي في أحدث تقرير له عن تصنيف الدخل القومي لعام 2025 عن الـ 10 دول أفريقية ذوات فئة الاقتصادات مرتفعة الدخل، حيث جاءت الجزائر ضمن القائمة لأول مرة، بينما حافظت سيشل على موقعها كأول اقتصاد أفريقي في هذه الفئة.إلى جانب سيشل والجزائر، ضمت القائمة:ويستند التصنيف إلى منهجية أطلس التي يعتمدها البنك الدولي لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميًا، والتي تُستخدم كمرجعية لتوجيه سياسات التنمية والدعم المالي الدولي.تظل سيشل الدولة الأفريقية الأبرز في هذه القائمة، حيث يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على قطاعي السياحة والخدمات المالية، إلى جانب استقرارها المؤسسي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. لكن التقرير أشار إلى أن الجزيرة تواجه تحديات في الحفاظ على هذا التصنيف، خاصة بعد إعلانها مؤخرا عن تحويل أجزاء من شواطئها إلى محميات طبيعية لسداد الديون.وترتكز اقتصادات معظم هذه الدول على الموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن، بينما تتميز بعضها مثل موريشيوس وجنوب أفريقيا بنشاط قطاعات الخدمات والتمويل.وحذر التقرير من أن ارتفاع الدخل القومي لا يعكس بالضرورة تحسنا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تواجه العديد من هذه الدول تحديات مزمنة مثل ارتفاع البطالة وضعف الخدمات الأساسية والتفاوت الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، لا تزال غينيا الاستوائية تعاني من معدلات فقر مرتفعة رغم تصنيفها ضمن الدول مرتفعة الدخل.عالميا، بلغ عدد الدول مرتفعة الدخل 93 دولة في 2025، بينما جاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، بينما لم يتجاوز عدد الدول منخفضة الدخل 25 دولة فقط.

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