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مؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية
مؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، عن توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات تشمل مجالات متعددة من بينها... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T20:13+0000
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وجاء في بيان مؤسسة النفط الليبية: "جرت صباح الخميس (أمس)، بمقر شركة "سوناطراك" بالعاصمة الجزائرية، مراسم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "سوناطراك"، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات".وتابع بيان مؤسسة النفط الليبية: "أما المذكرة الثالثة، فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين إدارة الاستكشاف والإنتاج - قسم المختبرات بشركة سوناطراك، ومركز بحوث النفط التابعة للنفط الليبية وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط".وأكد البيان أن "إبرام هذه المذكرات مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، يُعد دعمًا لاستمرار الشراكة الاستراتيجية والمعمّقة بين الطرفين، ويُظهر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير شراكات استراتيجية ومتينة ومستدامة مع مؤسسة "سوناطراك" الجزائرية".
https://sarabic.ae/20250725/استنفار-صحي-في-ولاية-جزائرية-بسبب-حالة-تسمم-جماعي-1103042938.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

مؤسسة النفط الليبية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية

20:13 GMT 25.07.2025
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . Boris Babanov
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، عن توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات تشمل مجالات متعددة من بينها الاستكشاف الجيوفيزيائي والخدمات البترولية وبرامج التدريب".
وجاء في بيان مؤسسة النفط الليبية: "جرت صباح الخميس (أمس)، بمقر شركة "سوناطراك" بالعاصمة الجزائرية، مراسم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "سوناطراك"، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات".

وأوضحت المؤسسة الليبية أن "بنود مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين كل من الشركة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لسوناطراك، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تمحورت حول نشاط الاستكشاف الجيوفيزيائي، فيما كانت الثانية بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار التابعة لسوناطراك، وشركة الجوف للتقنية النفطية التابعة للمؤسسة، وتتعلق بتقديم الخدمات النفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما".

أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
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18:49 GMT
وتابع بيان مؤسسة النفط الليبية: "أما المذكرة الثالثة، فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين إدارة الاستكشاف والإنتاج - قسم المختبرات بشركة سوناطراك، ومركز بحوث النفط التابعة للنفط الليبية وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط".
وأردفت المؤسسة: "بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الرابعة بالتدريب ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط، وتهدف إلى التعاون في مجال التدريب ونقل المعرفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في البلدين".
وأكد البيان أن "إبرام هذه المذكرات مع شركة "سوناطراك" الجزائرية، يُعد دعمًا لاستمرار الشراكة الاستراتيجية والمعمّقة بين الطرفين، ويُظهر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير شراكات استراتيجية ومتينة ومستدامة مع مؤسسة "سوناطراك" الجزائرية".
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