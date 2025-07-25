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استنفار صحي في ولاية جزائرية بسبب حالة تسمم جماعي
استنفار صحي في ولاية جزائرية بسبب حالة تسمم جماعي
سبوتنيك عربي
شهد مستشفى "البيرين" شرق ولاية الجلفة الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بعد تدفق العشرات من المصابين بتسمّم غذائي إثر تناولهم حلوى الـ"ملفاي" بأحد... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T18:49+0000
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وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، بلغ عدد المصابين المسجلين أمس 131 حالة، قبل أن يرتفع العدد اليوم الجمعة، إلى 178 مصابًا، بعد إضافة 47 حالة جديدة.وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحلوى المشتبه بها تم اقتناؤها من موزّع ينقلها يوميا إلى بلدية البيرين، قادما من بلدية عين بوسيف (30 كلم).وأفادت مصادر بأن المصابين ظهرت عليهم أعراض حادة تشمل ارتفاعا في درجة الحرارة وإسهالا وآلاما في البطن، ما استدعى تدخل أطباء متخصصين في الأوبئة والوقاية. وقد تلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة، وغادروا المستشفى باستثناء حالتين لا تزالان تحت المراقبة الطبية.وتتواصل التحقيقات المعمقة لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها، وسط تكثيف الجهود الرسمية لمراقبة جودة المواد الغذائية بالمحلات العمومية.
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
استنفار صحي في ولاية جزائرية بسبب حالة تسمم جماعي
شهد مستشفى "البيرين" شرق ولاية الجلفة الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بعد تدفق العشرات من المصابين بتسمّم غذائي إثر تناولهم حلوى الـ"ملفاي" بأحد مقاهي المدينة.
وبحسب صحيفة
"النهار" الجزائرية، بلغ عدد المصابين المسجلين أمس 131 حالة، قبل أن يرتفع العدد اليوم الجمعة، إلى 178 مصابًا، بعد إضافة 47 حالة جديدة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحلوى المشتبه بها تم اقتناؤها من موزّع ينقلها يوميا إلى بلدية البيرين، قادما من بلدية عين بوسيف (30 كلم).
وأفادت مصادر بأن المصابين ظهرت عليهم أعراض حادة تشمل ارتفاعا في درجة الحرارة وإسهالا وآلاما في البطن، ما استدعى تدخل أطباء متخصصين في الأوبئة والوقاية. وقد تلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة، وغادروا المستشفى باستثناء حالتين لا تزالان تحت المراقبة الطبية.
من جهتها، أعلنت المصالح الصحية بالولاية، حالة طوارئ، فيما قام الوالي المنتدب لعين وسارة بزيارة مستشفى "البيرين"، للوقوف على الوضع والإشراف على التحقيقات لتحديد مصدر التسمم والأسباب الكامنة وراءه.
وتتواصل التحقيقات المعمقة لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها، وسط تكثيف الجهود الرسمية لمراقبة جودة المواد الغذائية بالمحلات العمومية.