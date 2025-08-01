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الجزائر وسوريا والعراق... دول عربية ضمن أعلى نسب رسوم جمركية لترامب
الجزائر وسوريا والعراق... دول عربية ضمن أعلى نسب رسوم جمركية لترامب
سبوتنيك عربي
تراوحت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول العربية بين 15 و41 في المئة وجاءت سوريا على رأس القائمة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T06:32+0000
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وبحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يوم الخميس، فقد تم فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أن الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول، بحسب وسائل إعلام غربية.وتأتي رسوم ترامب الجمركية الجديدة ضمن خطة البيت الأبيض الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين، ومن المقرر أن تدخل تلك الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/ آب الجاري، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي تم تحديده مسبقا.وجاء ترتيب الدول العربية من حيث نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها كما يلي:وسيتم تطبيق هذه الرسوم على الدول التي لم تتوصل لاتفاقيات تجارية ثنائية مع واشنطن، بحسب تصريحات ترامب، التي أشار فيها إلى أنه سيظل منفتحا على أي عروض تجارية مقنعة في المستقبل.وأثارت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مشددة على الواردات القادمة من عشرات الشركاء التجاريين، من بينهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع المهلة التي حددها سابقًا لتوقيع اتفاقات تجارية جديدة وتنتهي اليوم الجمعة.وتمكنت بعض الدول من التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية خفّضت بموجبها الرسوم المفروضة، فيما لم تُتح الفرصة لأخرى لبدء مفاوضات. وأكد ترامب أن تطبيق الرسوم يسير "بشكل جيد للغاية وسلس للغاية"، مشيرًا إلى انفتاحه على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية.وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن الرسوم الجديدة تتراوح نسبتها بين 10 و41 في المئة، في حين بلغت 50 في المئة على بعض السلع المستوردة من البرازيل.
https://sarabic.ae/20250730/ترامب-ينفي-أنباء-تمديده-موعد-تعليق-الرسوم-الجمركية-1103194889.html
https://sarabic.ae/20250712/تقرير-رسوم-ترامب-الجمركية-تضع-الأسواق-في-حالة-عدم-اليقين-1102627279.html
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الجزائر وسوريا والعراق... دول عربية ضمن أعلى نسب رسوم جمركية لترامب

06:32 GMT 01.08.2025
© AP Photoسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo
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تراوحت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول العربية بين 15 و41 في المئة وجاءت سوريا على رأس القائمة.
وبحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يوم الخميس، فقد تم فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أن الميزان التجاري معها يميل بقوة لحساب تلك الدول، بحسب وسائل إعلام غربية.
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وتأتي رسوم ترامب الجمركية الجديدة ضمن خطة البيت الأبيض الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين، ومن المقرر أن تدخل تلك الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/ آب الجاري، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي تم تحديده مسبقا.

وجاء ترتيب الدول العربية من حيث نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها كما يلي:

سوريا: تصدرت القائمة بأعلى رسوم جمركية تصل لـ 41 في المئة.
العراق: في المرتبة الثانية بـ 35 في المئة.
الجزائر وليبيا: جاءت الدولتان في المرتبة الثالثة بـ 30 في المئة.
تونس: احتلت المرتبة الرابعة بـ 25 في المئة.
الأردن: جاء في المرتبة الرابعة بـ 15 في المئة.
وسيتم تطبيق هذه الرسوم على الدول التي لم تتوصل لاتفاقيات تجارية ثنائية مع واشنطن، بحسب تصريحات ترامب، التي أشار فيها إلى أنه سيظل منفتحا على أي عروض تجارية مقنعة في المستقبل.
وأثارت الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية قلقا واسع النطاق في صفوف الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مشددة على الواردات القادمة من عشرات الشركاء التجاريين، من بينهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ضمن خطة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي العالمي، بالتزامن مع المهلة التي حددها سابقًا لتوقيع اتفاقات تجارية جديدة وتنتهي اليوم الجمعة.
وتمكنت بعض الدول من التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية خفّضت بموجبها الرسوم المفروضة، فيما لم تُتح الفرصة لأخرى لبدء مفاوضات. وأكد ترامب أن تطبيق الرسوم يسير "بشكل جيد للغاية وسلس للغاية"، مشيرًا إلى انفتاحه على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية.
وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن الرسوم الجديدة تتراوح نسبتها بين 10 و41 في المئة، في حين بلغت 50 في المئة على بعض السلع المستوردة من البرازيل.
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