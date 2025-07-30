https://sarabic.ae/20250730/ترامب-ينفي-أنباء-تمديده-موعد-تعليق-الرسوم-الجمركية-1103194889.html
ترامب ينفي أنباء اعتزامه تمديد موعد تعليق الرسوم الجمركية
ترامب ينفي أنباء اعتزامه تمديد موعد تعليق الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود نية لديه لتمديد تعليق الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن "الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية المُعلقة، بحلول الأول من أغسطس/... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك بعدما حدد ترامب هذا الموعد "مهلة نهائية" لإتاحة الفرصة للتفاوض مع عدد من الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء: "الأول من أغسطس (المقبل) هو الموعد النهائي، وهو صامد بقوة ولن يتم تمديده".وأفاد سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن اتفاقية التجارة الجديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، تعني خضوع أوروبا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 يوليو/ تموز الجاري، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى لرسوم جمركية من الولايات المتحدة بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
https://sarabic.ae/20250714/خبير-من-غير-المرجح-أن-يتخلى-العالم-عن-التجارة-مع-روسيا-بسبب-الرسوم-الجمركية-التي-وعد-بها-ترامب-1102689862.html
https://sarabic.ae/20250712/تقرير-رسوم-ترامب-الجمركية-تضع-الأسواق-في-حالة-عدم-اليقين-1102627279.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, اقتصاد, الأخبار
ترامب ينفي أنباء اعتزامه تمديد موعد تعليق الرسوم الجمركية
12:48 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 12:49 GMT 30.07.2025)
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود نية لديه لتمديد تعليق الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن "الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية المُعلقة، بحلول الأول من أغسطس/ آب المقبل، لا يزال ساريا".
جاء ذلك بعدما حدد ترامب هذا الموعد
"مهلة نهائية" لإتاحة الفرصة للتفاوض مع عدد من الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء: "الأول من أغسطس (المقبل) هو الموعد النهائي، وهو صامد بقوة ولن يتم تمديده".
وأفاد سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن اتفاقية التجارة الجديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، تعني خضوع أوروبا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال غوركا: "اتفاقية اليوم، حتى بالنسبة لشخص مثلي، أعرف الرئيس منذ 10 سنوات، مثيرة للدهشة، إذ يصعب تصديق أن الاتحاد الأوروبي بأكمله قد رضخ لمبدأ "أمريكا أولًا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 يوليو/ تموز الجاري، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى لرسوم جمركية من الولايات المتحدة بنسبة 15%.
ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.