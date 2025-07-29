https://sarabic.ae/20250729/البيت-الأبيض-الاتحاد-الأوروبي-خضع-أمام-سياسات-ترامب-1103173568.html

البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "خضع" أمام سياسات ترامب

البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "خضع" أمام سياسات ترامب

سبوتنيك عربي

أفاد سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن اتفاقية التجارة الجديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي تعني خضوع... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T19:32+0000

2025-07-29T19:32+0000

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وقال غوركا: "اتفاقية اليوم، حتى بالنسبة لشخص مثلي، أعرف الرئيس منذ عشر سنوات، مثيرة للدهشة، إذ يصعب تصديق أن الاتحاد الأوروبي بأكمله قد رضخ لمبدأ "أمريكا أولا".وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو/تموز، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكيةإعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html

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