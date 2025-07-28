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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية
باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وترامب والاعتراضات عليه، مشيرا إلى أن "هناك فخا نصبه ترامب وبدأه... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T10:55+0000
2025-07-28T10:55+0000
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وأضاف ديب، بأن السياسية الأمريكية المتبعة تدفع الدول إلى "الإذعان لشروطها"، في حين "يظن الاتحاد الأوروبي أنه حقق إنجازا كبيرا بإبرام هذا الاتفاق".وذكرالباحث بأن مشروع "الجنرال مارشال" الذي طرح على الكونغرس عام 1944 كان هدفه "حماية أوروبا من المد السوفييتي وإدخال الثقافة الأميركية إلى المجتمع الأوروبي لضمان بقائه في الحضن الأمريكي منقادا بشكل أعمى للولايات المتحدة".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "الطاقة تمثل النقطة الأساسية في المنهجية الأمريكية، فالإنجاز الأهم كان إدخال الطاقة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تبعية الصناعة العسكرية الأوروبية للولايات المتحدة، ما جعل أوروبا تدفع ثمن سيطرة الأمريكي على العقلية والذهنية الأوروبية".
https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري, تقارير سبوتنيك, ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي

باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية

10:55 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وترامب والاعتراضات عليه، مشيرا إلى أن "هناك فخا نصبه ترامب وبدأه بايدن"، يرتبط بسياسة "البعبع" التي تنتهجها الإدارة الأميركية تجاه الدول المستهدفة.
وأضاف ديب، بأن السياسية الأمريكية المتبعة تدفع الدول إلى "الإذعان لشروطها"، في حين "يظن الاتحاد الأوروبي أنه حقق إنجازا كبيرا بإبرام هذا الاتفاق".

وأوضح ديب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الدعاية الأمريكية، رغم النوايا الروسية، قلبت الموازين وأعادت الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الإدارة الأمريكية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
09:09 GMT
وذكرالباحث بأن مشروع "الجنرال مارشال" الذي طرح على الكونغرس عام 1944 كان هدفه "حماية أوروبا من المد السوفييتي وإدخال الثقافة الأميركية إلى المجتمع الأوروبي لضمان بقائه في الحضن الأمريكي منقادا بشكل أعمى للولايات المتحدة".
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "الطاقة تمثل النقطة الأساسية في المنهجية الأمريكية، فالإنجاز الأهم كان إدخال الطاقة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تبعية الصناعة العسكرية الأوروبية للولايات المتحدة، ما جعل أوروبا تدفع ثمن سيطرة الأمريكي على العقلية والذهنية الأوروبية".
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