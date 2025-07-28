https://sarabic.ae/20250728/باحث-في-العلاقات-الدولية-الاتفاق-الأوروبي-الأمريكي-يعيد-الاتحاد-الأوروبي-لأحضان-الإدارة-الأمريكية-1103108374.html

باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية

باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية

سبوتنيك عربي

تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور جيرار ديب، الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وترامب والاعتراضات عليه، مشيرا إلى أن "هناك فخا نصبه ترامب وبدأه... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T10:55+0000

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وأضاف ديب، بأن السياسية الأمريكية المتبعة تدفع الدول إلى "الإذعان لشروطها"، في حين "يظن الاتحاد الأوروبي أنه حقق إنجازا كبيرا بإبرام هذا الاتفاق".وذكرالباحث بأن مشروع "الجنرال مارشال" الذي طرح على الكونغرس عام 1944 كان هدفه "حماية أوروبا من المد السوفييتي وإدخال الثقافة الأميركية إلى المجتمع الأوروبي لضمان بقائه في الحضن الأمريكي منقادا بشكل أعمى للولايات المتحدة".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "الطاقة تمثل النقطة الأساسية في المنهجية الأمريكية، فالإنجاز الأهم كان إدخال الطاقة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تبعية الصناعة العسكرية الأوروبية للولايات المتحدة، ما جعل أوروبا تدفع ثمن سيطرة الأمريكي على العقلية والذهنية الأوروبية".

https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html

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