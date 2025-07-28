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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T09:09+0000
2025-07-28T09:47+0000
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وقال لافروف في المنتدى التعليمي للشباب الروسي "أرض المعاني": "من الواضح أن موارد الطاقة الأمريكية ستكون أغلى بكثير من الموارد الروسية. من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أوروبا، إلى تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"وأشار لافروف، إلى إن شخصيات مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفتخر حرفيا بأنها تتبع هذا المسار.وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع أي دولة، بما في ذلك الأوروبية.وتابع: "القضية الأوكرانية، بالطبع، هي مظهر من مظاهر سياسة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ولا يترددون في تأكيد أنهم كانوا يستعدون لذلك منذ فترة طويلة".وبحسب قوله، فإن أوروبا تسعى جاهدةً لهزيمة الاتحاد الروسي، وهذا ما يتأكد يوميًا.وأكد أن روسيا تواجه اليوم، ولأول مرة في تاريخها، موقفا فريدا حيث تقف بمفردها في مواجهة الغرب بأكمله.توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة تجارية في 27 يوليو، والتي بموجبها سيتم تطبيق تعريفات بنسبة 15 % الآن على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.كما يلزم الاتفاق بروكسل: واجبات ترامب التجارية بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب في تشديد السياسة التجارية: فقد فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها للصين، وأعلن تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.في 12 يوليو، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع إبقاء الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقًا سارية.وفي رسالته الموجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضيف "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية البالغة 30% إذا رغب الاتحاد الأوروبي في زيادة رسومه الجمركية على السلع الأمريكية.ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنامالرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
https://sarabic.ae/20250728/لوبان-ترى-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-فشلا-ذريعا-1103096632.html
https://sarabic.ae/20250727/ترامب-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الاتحاد-الأوروبي-50-1103091552.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا

09:09 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 09:47 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.
وقال لافروف في المنتدى التعليمي للشباب الروسي "أرض المعاني": "من الواضح أن موارد الطاقة الأمريكية ستكون أغلى بكثير من الموارد الروسية. من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أوروبا، إلى تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"

وتابع: "بالطبع، ستكون ضربة قوية للغاية، أولا وقبل كل شيء، أسعار الطاقة، تدفق الاستثمار، للصناعة الأوروبية، الزراعة الأوروبية".

وأشار لافروف، إلى إن شخصيات مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفتخر حرفيا بأنها تتبع هذا المسار.
وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع أي دولة، بما في ذلك الأوروبية.
وتابع: "القضية الأوكرانية، بالطبع، هي مظهر من مظاهر سياسة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ولا يترددون في تأكيد أنهم كانوا يستعدون لذلك منذ فترة طويلة".
وبحسب قوله، فإن أوروبا تسعى جاهدةً لهزيمة الاتحاد الروسي، وهذا ما يتأكد يوميًا.

وتابع لافروف: "حقيقة أن الأوروبيين يريدون بجدية إلحاق الهزيمة بنا يتم تأكيدها كل يوم. صرح المستشار الجديد لألمانيا، السيد (فريدريش) ميرتس، "بأننا ملزمون بجعل ألمانيا أكبر قوة عسكرية في أوروبا مرة أخرى. كانت أعظم قوة عسكرية عشية الحرب العالمية الأولى، عندما أطلقت العنان لها، وعشية الحرب العالمية الثانية، عندما أطلقت العنان لها أيضا. والآن يريد أن يجعل ألمانيا أول قوة عسكرية في أوروبا مرة أخرى".

وأكد أن روسيا تواجه اليوم، ولأول مرة في تاريخها، موقفا فريدا حيث تقف بمفردها في مواجهة الغرب بأكمله.
لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
لوبان ترى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فشلا ذريعا
00:02 GMT
توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة تجارية في 27 يوليو، والتي بموجبها سيتم تطبيق تعريفات بنسبة 15 % الآن على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.
كما يلزم الاتفاق بروكسل:
فتح أسواق الاتحاد الأوروبي للتجارة مع الولايات المتحدة مع معدل رسوم صفر.
لشراء ما قيمته 750 مليار دولار من موارد الطاقة الأمريكية.
استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
شراء كمية كبيرة من المعدات العسكرية منها.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
ترامب: فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%
أمس, 16:57 GMT
واجبات ترامب التجارية بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب في تشديد السياسة التجارية: فقد فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها للصين، وأعلن تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.

كانت الذروة في 2 أبريل: فرضت واشنطن رسوم استيراد متبادلة. كان المعدل الأساسي 10%، ولكن تم تطبيق تعريفات متزايدة على 57 دولة. بعد أسبوع، توقفت العملية برمتها، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول.

في 12 يوليو، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع إبقاء الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقًا سارية.
وفي رسالته الموجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضيف "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية البالغة 30% إذا رغب الاتحاد الأوروبي في زيادة رسومه الجمركية على السلع الأمريكية.
ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام
الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
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