https://sarabic.ae/20250728/لافروف-الاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-سيؤدي-إلى-تراجع-التصنيع-في-أوروبا-1103104377.html

لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا

لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T09:09+0000

2025-07-28T09:09+0000

2025-07-28T09:47+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال لافروف في المنتدى التعليمي للشباب الروسي "أرض المعاني": "من الواضح أن موارد الطاقة الأمريكية ستكون أغلى بكثير من الموارد الروسية. من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع التصنيع في أوروبا، إلى تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"وأشار لافروف، إلى إن شخصيات مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفتخر حرفيا بأنها تتبع هذا المسار.وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع أي دولة، بما في ذلك الأوروبية.وتابع: "القضية الأوكرانية، بالطبع، هي مظهر من مظاهر سياسة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. ولا يترددون في تأكيد أنهم كانوا يستعدون لذلك منذ فترة طويلة".وبحسب قوله، فإن أوروبا تسعى جاهدةً لهزيمة الاتحاد الروسي، وهذا ما يتأكد يوميًا.وأكد أن روسيا تواجه اليوم، ولأول مرة في تاريخها، موقفا فريدا حيث تقف بمفردها في مواجهة الغرب بأكمله.توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفقة تجارية في 27 يوليو، والتي بموجبها سيتم تطبيق تعريفات بنسبة 15 % الآن على جميع الصادرات تقريبا من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.كما يلزم الاتفاق بروكسل: واجبات ترامب التجارية بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ ترامب في تشديد السياسة التجارية: فقد فرض رسوما على الواردات من المكسيك وكندا، ورفعها للصين، وأعلن تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات.في 12 يوليو، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع إبقاء الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقًا سارية.وفي رسالته الموجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضيف "هذا الرقم" إلى رسومها الجمركية البالغة 30% إذا رغب الاتحاد الأوروبي في زيادة رسومه الجمركية على السلع الأمريكية.ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنامالرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"

https://sarabic.ae/20250728/لوبان-ترى-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-فشلا-ذريعا-1103096632.html

https://sarabic.ae/20250727/ترامب-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الاتحاد-الأوروبي-50-1103091552.html

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