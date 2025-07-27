https://sarabic.ae/20250727/ترامب-فرص-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الاتحاد-الأوروبي-50-1103091552.html

ترامب: فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%

ترامب: فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا لإجراء محادثات حاسمة تهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T16:57+0000

2025-07-27T16:57+0000

2025-07-27T16:57+0000

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وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، بينما أشار ترامب في تصريحاته الافتتاحية إلى أن فرص نجاح المفاوضات تبلغ 50%"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأشار ترامب إلى وجود ثلاث إلى أربع نقاط خلاف رئيسية لم يفصح عن تفاصيلها.واقترح ترامب استبعاد الأدوية من الصفقة التجارية، في ضربة محتملة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لوضع حد أقصى للرسوم على هذا القطاع، الذي يمثل أكبر صادراته إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب: "الأدوية شيء خاص جدا". وعلى هامش الاجتماع، الذي توقع ترامب ألا يتجاوز ساعة، خرج مئات المتظاهرين في بريطانيا للاحتجاج على سياسات إدارته بشأن الهجرة والحرب في غزة وغيرها منالقضايا. واستقبل في المقابل ترامب ونجلاه، إريك ودونالد جونيور، حشودا من المؤيدين لدى وصولهم إلى مطار غلاسكو بريستويك يوم الجمعة. وأعرب ترامب عن أمله في حل بعض القضايا مع "فريقها اللامع". ومع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية، تظل الأنظار متجهة نحو نتائج هذا اللقاء الحاسم. ويأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة.وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين قبل الماضي، اجتماعا لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي وتجهيز قائمة إجراءات مضادة. وتستند القائمة المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اقتراح سابق في مايو/أيار الماضي، وتشمل بشكل أساسي السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تصل إلى نحو 95 مليار يورو. وتم تعديل القائمة بعد مشاورات مع العواصم وممثلي الصناعة. ولم يقدم مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل حول السلع التي تم رفعها من القائمة. وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، مطلع هذا الشهر، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية. وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجز التجاري معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا". من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت قبل الماضي، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس".

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