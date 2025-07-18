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الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
سبوتنيك عربي
ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الخميس، بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية، واصفًا... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T00:55+0000
2025-07-18T04:32+0000
ترامب
أخبار البرازيل
الرسوم الجمركية
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كما أكد الرئيس البرازيلي، في كلمة له أمس الخميس، أن بلاده ستستخدم "جميع الأدوات القانونية" لحماية اقتصادها من تهديدات الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال الرئيس لولا: "البرازيل ليست دولة مواجهة، بل دولة حوار، ولكن لديها كرامة وسيادة".وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) وإلى قانون المعاملة بالمثل، الذي أقرّه الكونغرس الوطني، دفاعًا عن مصالح البرازيل"، لافتًا إلى أن "البرازيل لها مالك واحد فقط، الشعب البرازيلي".وأول أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية، التي تدخل السوق الأمريكية، ابتداء من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تصعيدية تأتي "ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية" ضد البرازيل.وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/ تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها ترامب، المحكمة العليا البرازيلية بـ"ممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، من خلال أوامر سرية وغير قانونية".وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.
https://sarabic.ae/20250709/لولا-البرازيل-قد-ترد-بالمثل-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1102538435.html
أخبار البرازيل
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ترامب, أخبار البرازيل , الرسوم الجمركية
ترامب, أخبار البرازيل , الرسوم الجمركية

الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"

00:55 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 04:32 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Santiago Mazzarovichالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovich
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ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الخميس، بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية، واصفًا التصريح بأنه "ابتزاز غير مقبول".
كما أكد الرئيس البرازيلي، في كلمة له أمس الخميس، أن بلاده ستستخدم "جميع الأدوات القانونية" لحماية اقتصادها من تهديدات الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الرئيس لولا: "البرازيل ليست دولة مواجهة، بل دولة حوار، ولكن لديها كرامة وسيادة".
وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) وإلى قانون المعاملة بالمثل، الذي أقرّه الكونغرس الوطني، دفاعًا عن مصالح البرازيل"، لافتًا إلى أن "البرازيل لها مالك واحد فقط، الشعب البرازيلي".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
لولا دا سيلفا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية
9 يوليو, 23:53 GMT
وأول أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية، التي تدخل السوق الأمريكية، ابتداء من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تصعيدية تأتي "ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية" ضد البرازيل.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة على الانتخابات الحرة وحرية التعبير"، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو/ تموز 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها ترامب، المحكمة العليا البرازيلية بـ"ممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، من خلال أوامر سرية وغير قانونية".
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".
ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.
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