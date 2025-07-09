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لولا دا سيلفا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية
لولا دا سيلفا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية
سبوتنيك عربي
هددت البرازيل، يوم الأربعاء، بالرد بالمثل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية،... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T23:53+0000
2025-07-10T06:15+0000
أخبار البرازيل
ترامب
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وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة "إكس": "أي زيادة جمركية أحادية سيتم التعامل معها في إطار قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل البرازيلي".وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة."ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.
https://sarabic.ae/20250709/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-على-3-دول-عربية-1102532079.html
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أخبار البرازيل , ترامب
أخبار البرازيل , ترامب

لولا دا سيلفا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية

23:53 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 06:15 GMT 10.07.2025)
© AP Photo / Santiago Mazzarovichالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovich
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هددت البرازيل، يوم الأربعاء، بالرد بالمثل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وذلك على خلفية دعمه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المتهم بمحاولة انقلاب.
وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة "إكس": "أي زيادة جمركية أحادية سيتم التعامل معها في إطار قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل البرازيلي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية
أمس, 16:25 GMT
وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرًا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025، وجّهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة."
ويُتوقّع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر كبير في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين واشنطن وبرازيليا، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحريات وحقوق التعبير في البرازيل.
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