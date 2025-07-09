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ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نيته فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر وليبيا والعراق، اعتبارا من... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "ستفرض واشنطن رسوم استيراد بنسبة 30% على جميع السلع من هذه الدول الثلاث (الجزائر وليبيا والعراق) اعتبارا من الأول من أغسطس".وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إبلاغ شركائه التجاريين، ومن بينهم تونس قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية بواقع 25 في المئة، وذلك بعدما كشف أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوما جمركية شاملة اعتبارا من بداية شهر أغسطس/ آب المقبل.وأضافت ليفيت، أن "رسائل أُرسلت اليوم إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان، وستتلقى نحو اثنتي عشرة دولة أخرى أيضًا إشعارات ورسائل مباشرة من رئيس الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250709/ما-هي-تداعيات-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الجديدة-على-الاقتصاد-التونسي-1102511396.html
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الجزائر, العراق, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, العراق, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية

16:25 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نيته فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة من عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر وليبيا والعراق، اعتبارا من الأول من أغسطس/آب.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "ستفرض واشنطن رسوم استيراد بنسبة 30% على جميع السلع من هذه الدول الثلاث (الجزائر وليبيا والعراق) اعتبارا من الأول من أغسطس".
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
ما هي تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد التونسي؟
08:49 GMT
وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إبلاغ شركائه التجاريين، ومن بينهم تونس قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية بواقع 25 في المئة، وذلك بعدما كشف أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوما جمركية شاملة اعتبارا من بداية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وفي وقت سابق، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن اثنتي عشرة دولة ستتلقى رسائل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبلاغها برسوم جمركية جديدة على سلعها.

وأضافت ليفيت، أن "رسائل أُرسلت اليوم إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان، وستتلقى نحو اثنتي عشرة دولة أخرى أيضًا إشعارات ورسائل مباشرة من رئيس الولايات المتحدة".
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