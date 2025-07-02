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https://sarabic.ae/20250702/ترامب-يعلن-إبرام-اتفاق-بشأن-التعريفات-الجمركية-مع-فيتنام-1102285039.html
ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام
ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام. 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T16:15+0000
2025-07-02T16:15+0000
دونالد ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام"، خاصة مع اقتراب موعد التاسع من يوليو/تموز لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين حول العالم.وكانت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية قد أوضحت، خلال الشهر الماضي، أن شركات فيتنامية وقعت 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أن تبلغ نحو 3 مليارات دولار لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.ونوهت الوزارة الفيتنامية أن "هذه الاتفاقات تؤكد على الالتزام القوي وحسن النية من جانب المجتمع التجاري والحكومة الفيتناميين لتعزيز التجارة المتوازنة مع واشنطن وتشجيع إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة على السلع الفيتنامية".ويشار إلى أن دونالد ترامب، قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة تتراوح من 10% إلى 49%، وتم فرض رسوم جمركية، على فيتنام بنسبة 46%.وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.
https://sarabic.ae/20250523/ترامب-الرسوم-الجمركية-بنسبة-50-ستجبر-شركات-الاتحاد-الأوروبي-على-نقل-الإنتاج-لبلادنا-1100907810.html
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دونالد ترامب, فيتنام, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, فيتنام, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

ترامب يعلن إبرام اتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام

16:15 GMT 02.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، بشأن التعريفات الجمركية مع فيتنام.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام"، خاصة مع اقتراب موعد التاسع من يوليو/تموز لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين حول العالم.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
23 مايو, 19:15 GMT
وكانت وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية قد أوضحت، خلال الشهر الماضي، أن شركات فيتنامية وقعت 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أن تبلغ نحو 3 مليارات دولار لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.
ونوهت الوزارة الفيتنامية أن "هذه الاتفاقات تؤكد على الالتزام القوي وحسن النية من جانب المجتمع التجاري والحكومة الفيتناميين لتعزيز التجارة المتوازنة مع واشنطن وتشجيع إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة على السلع الفيتنامية".
ويشار إلى أن دونالد ترامب، قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة تتراوح من 10% إلى 49%، وتم فرض رسوم جمركية، على فيتنام بنسبة 46%.
وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.
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