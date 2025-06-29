https://sarabic.ae/20250629/بكين-تحذر-أي-دولة-من-توقيع-اتفاقيات-تجارية-مع-أمريكا-تضر-بالمصالح-الصينية-1102173305.html

بكين تحذر أي دولة من توقيع اتفاقيات تجارية مع أمريكا تضر بالمصالح الصينية

بكين تحذر أي دولة من توقيع اتفاقيات تجارية مع أمريكا تضر بالمصالح الصينية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة التجارة الصينية رفضها الشديد لأي اتفاقيات تجارية تبرمها دول أخرى مع أمريكا تمس بمصالح الصين، خاصة إذا جاءت مقابل إعفاءات جمركية، معتبرةً ذلك انتهاكا... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T07:50+0000

2025-06-29T07:50+0000

2025-06-29T07:50+0000

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وفي بيان صدر مساء أمس السبت، حذر متحدث باسم الوزارة من أن بكين "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا جرى المساس بحقوقها، وستتخذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها المشروعة.وأوضح المتحدث أن واشنطن تمارس ضغوطا على شركائها منذ نيسان/ أبريل 2025، لقبول رسوم جمركية متبادلة، معتبرًا ذلك "شكلا من أشكال التنمر الأحادي" الذي يقوّض النظام التجاري المتعدد الأطراف ويعطل آليات السوق الحرة، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وشددت وزارة التجارية الصينية على أن بكين ترحب بأي جهود لحل النزاعات التجارية مع أمريكا عبر مشاورات متكافئة، داعية جميع الدول إلى التمسك بالعدالة والوقوف إلى جانب النظام التجاري العالمي.وكانت الصين أكدت، يوم الجمعة الماضي، تفاصيل اتفاق تجاري مع أمريكا، مشيرة إلى أن واشنطن ستلغي "الإجراءات التقييدية"، بينما ستقوم بكين "بالمراجعة والموافقة" على المواد الخاضعة لضوابط التصدير.ونقل بيان عن متحدث باسم وزارة التجارة، قوله بأن الصين وأمريكا أكدتا تفاصيل بشأن إطار تنفيذ توافقات محادثات جنيف التجارية، معربًا عن أمله في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا".جاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن أمريكا وقعت اتفاقية تجارية مع الصين، وتتوقع توقيع اتفاقية أخرى قريبا مع الهند. وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض: "وقعنا للتو اتفاقية مع الصين أمس، أليس كذلك؟ وقعنا للتو اتفاقية مع الصين".وفي وقت سابق، اتفقت الصين وأمريكا، أخيرا، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

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