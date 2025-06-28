https://sarabic.ae/20250628/ترامب-قد-يزور-الصين-هذا-العام-برفقة-وفد-من-رجال-الأعمال-1102144289.html
ترامب قد يزور الصين هذا العام برفقة وفد من رجال الأعمال
ترامب قد يزور الصين هذا العام برفقة وفد من رجال الأعمال
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة يابانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T02:51+0000
2025-06-28T02:51+0000
2025-06-28T07:05+0000
ترامب
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
شي جين بينغ
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وذكرت صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية أن مسؤولين أمريكيين يخططون لتنظيم الزيارة خلال عام 2025، مشيرة إلى أنها قد تكون مشابهة لزيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/أيار الماضي.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.وكان ترامب قد زار الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 مايو، حيث شملت جولته كلاً من السعودية وقطر والإمارات. وخلال زيارته إلى الإمارات، أعلنت السلطات الإماراتية رسمياً نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2035، فيما كشف ترامب أن قطر وقّعت صفقة لشراء معدات عسكرية أمريكية بقيمة 42 مليار دولار.وتشير هذه التحركات إلى مساعٍ أمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين، وسط استمرار المنافسة مع الصين على النفوذ التجاري والاستثماري العالمي.
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-تفاصيل-محادثته-الهاتفية-مع-شي-جين-بينغ-1101354030.html
الصين
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ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, شي جين بينغ
ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, شي جين بينغ
ترامب قد يزور الصين هذا العام برفقة وفد من رجال الأعمال
02:51 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 07:05 GMT 28.06.2025)
أفادت صحيفة يابانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين.
وذكرت صحيفة
"نيكي آسيا" اليابانية أن مسؤولين أمريكيين يخططون لتنظيم الزيارة خلال عام 2025، مشيرة إلى أنها قد تكون مشابهة لزيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/أيار الماضي.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".
وكان ترامب قد زار الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 مايو، حيث شملت جولته كلاً من السعودية وقطر والإمارات. وخلال زيارته إلى الإمارات، أعلنت السلطات الإماراتية رسمياً نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2035، فيما كشف ترامب أن قطر وقّعت صفقة لشراء معدات عسكرية أمريكية بقيمة 42 مليار دولار.
وتشير هذه التحركات إلى مساعٍ أمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين
، وسط استمرار المنافسة مع الصين على النفوذ التجاري والاستثماري العالمي.