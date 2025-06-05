https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-تفاصيل-محادثته-الهاتفية-مع-شي-جين-بينغ-1101354030.html

ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ

ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T14:59+0000

2025-06-05T14:59+0000

2025-06-05T15:30+0000

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".وأضاف: "خلال الماحادثة، دعاني الرئيس بلطف أنا والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقمت بدعوته أيضا. وباعتبارنا رئيسي دولتين عظيمتين، فهذا شيء نتطلع إلى القيام به".وأضاف: "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا، أو إيران. سنبلغ وسائل الإعلام بجدولة ومكان الاجتماع الذي سيُعقد قريبًا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".وقال شي جين بينغ، نقلاً عن التلفزيون المركزي الصيني: "بعد محادثات جنيف، نفذت الصين الاتفاق بجدية ووعي. ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر بواقعية إلى التقدم المحرز، وأن ترفع الإجراءات السلبية المفروضة على الصين".وتابع: "يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة والاقتصاد والجيش وإنفاذ القانون، وتعزيز بناء التوافق، والحد من سوء الفهم وتعزيز التعاون".كما ألمح ترامب، يوم الجمعة الماضي، إلى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين، متهما الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو إثر مباحثات في سويسرا.الصين تنتقد إجراء لترامب: لن يؤدي إلا إلى تشويه صورة وسمعة أمريكا في العالمترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين

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