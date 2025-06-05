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ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ
ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:59+0000
2025-06-05T15:30+0000
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".وأضاف: "خلال الماحادثة، دعاني الرئيس بلطف أنا والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقمت بدعوته أيضا. وباعتبارنا رئيسي دولتين عظيمتين، فهذا شيء نتطلع إلى القيام به".وأضاف: "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا، أو إيران. سنبلغ وسائل الإعلام بجدولة ومكان الاجتماع الذي سيُعقد قريبًا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".وقال شي جين بينغ، نقلاً عن التلفزيون المركزي الصيني: "بعد محادثات جنيف، نفذت الصين الاتفاق بجدية ووعي. ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر بواقعية إلى التقدم المحرز، وأن ترفع الإجراءات السلبية المفروضة على الصين".وتابع: "يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة والاقتصاد والجيش وإنفاذ القانون، وتعزيز بناء التوافق، والحد من سوء الفهم وتعزيز التعاون".كما ألمح ترامب، يوم الجمعة الماضي، إلى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين، متهما الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو إثر مباحثات في سويسرا.الصين تنتقد إجراء لترامب: لن يؤدي إلا إلى تشويه صورة وسمعة أمريكا في العالمترامب يقول إن هناك تقدم في المحادثات التجارية مع الصين
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين

ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ

14:59 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 15:30 GMT 05.06.2025)
© AP Photo / Andy Wongالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".

وتابع: "لا ينبغي أن تكون هناك أي أسئلة بشأن تعقيدات منتجات المعادن النادرة. ستجتمع فرقنا المعنية قريبًا في مكان سيتم تحديده لاحقًا".

وأضاف: "خلال الماحادثة، دعاني الرئيس بلطف أنا والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقمت بدعوته أيضا. وباعتبارنا رئيسي دولتين عظيمتين، فهذا شيء نتطلع إلى القيام به".
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وأضاف: "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا، أو إيران. سنبلغ وسائل الإعلام بجدولة ومكان الاجتماع الذي سيُعقد قريبًا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر بواقعية إلى التقدم المحرز في محادثات جنيف، وأن ترفع الإجراءات السلبية ضد الصين.

وقال شي جين بينغ، نقلاً عن التلفزيون المركزي الصيني: "بعد محادثات جنيف، نفذت الصين الاتفاق بجدية ووعي. ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر بواقعية إلى التقدم المحرز، وأن ترفع الإجراءات السلبية المفروضة على الصين".
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وتابع: "يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والتجارة والاقتصاد والجيش وإنفاذ القانون، وتعزيز بناء التوافق، والحد من سوء الفهم وتعزيز التعاون".

وشهدت الأشهر الماضية توتراً غير مسبوق، حيث فرض ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده والعديد من دول العالم خصوصا الصين.

كما ألمح ترامب، يوم الجمعة الماضي، إلى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين، متهما الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو إثر مباحثات في سويسرا.
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