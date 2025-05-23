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https://sarabic.ae/20250523/ترامب-الرسوم-الجمركية-بنسبة-50-ستجبر-شركات-الاتحاد-الأوروبي-على-نقل-الإنتاج-لبلادنا-1100907810.html
ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأمل في استخدام رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة لإجبار الإنتاج الأوروبي على الانتقال إلى الولايات المتحدة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T19:15+0000
2025-05-23T19:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب أثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لا أتوقع اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أو ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 50 بالمئة".وأضاف أن "الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة".وأكد ترامب أن سياسة التعريفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزًا لإعادة القدرة الصناعية والوظائف إلى الاقتصاد الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة اعتبارًا من الأول من يونيو.كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدًا التعامل معه... مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة!".وأشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.
https://sarabic.ae/20250523/الصين-تنتقد-إجراء-لترامب-لن-يؤدي-إلا-إلى-تشويه-صورة-وسمعة-أمريكا-في-العالم-1100895573.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا

19:15 GMT 23.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأمل في استخدام رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة لإجبار الإنتاج الأوروبي على الانتقال إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لا أتوقع اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أو ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 50 بالمئة".
وأضاف أن "الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة".
ولفت: "لدينا بالفعل ما يقارب 12 تريليون دولار في ميزانية البلاد. لم يسبق لرئيس أن حصل على مثل هذه الأرقام، لا في عام، ولا في عامين، ولا في ثلاثة أعوام".
وأكد ترامب أن سياسة التعريفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزًا لإعادة القدرة الصناعية والوظائف إلى الاقتصاد الأمريكي.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة اعتبارًا من الأول من يونيو.
كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدًا التعامل معه... مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة!".
وتابع: "لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو 2025. لا توجد رسوم إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.
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