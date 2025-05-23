https://sarabic.ae/20250523/ترامب-الرسوم-الجمركية-بنسبة-50-ستجبر-شركات-الاتحاد-الأوروبي-على-نقل-الإنتاج-لبلادنا-1100907810.html

ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا

ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستجبر شركات الاتحاد الأوروبي على نقل الإنتاج لبلادنا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأمل في استخدام رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة لإجبار الإنتاج الأوروبي على الانتقال إلى الولايات المتحدة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T19:15+0000

2025-05-23T19:15+0000

2025-05-23T19:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

اقتصاد

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وقال ترامب أثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لا أتوقع اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا. إما أن تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أو ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 50 بالمئة".وأضاف أن "الشركات الأوروبية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية من خلال إنشاء مصانع لها في الولايات المتحدة".وأكد ترامب أن سياسة التعريفات الجمركية المقترحة لا تهدف إلى المواجهة، بل إنها تخلق حافزًا لإعادة القدرة الصناعية والوظائف إلى الاقتصاد الأمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكتلة اعتبارًا من الأول من يونيو.كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدًا التعامل معه... مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة!".وأشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.

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