إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250729/إعلام-إسباني-اتفاق-التجارة-مع-واشنطن-يكشف-الضعف-الجيوسياسي-للاتحاد-الأوروبي-1103148203.html
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الرسوم الجمركية، يوضح الضعف الجيوسياسي للاتحاد. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T08:50+0000
2025-07-29T08:50+0000
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وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن هذه الصفقة، التي يصعب وصفها بـ"اتفاقية"، تسمح بتجنب التصعيد التجاري، لكنها "تترك آثارًا سلبية للغاية على هذا الجانب من الاتحاد".كما أوضحت أن المحللين يتفقون على أن بروكسل كانت تفتقر إلى الحزم، منذ بداية المفاوضات خوفا من إثارة حرب تجارية. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الخبراء أيضا أن تبقى الواجبات سارية حتى بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفقا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بينما لن يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية.وكانت إدارة ترامب، قد أعلنت سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"مجلس الأمن الروسي: "صفقة" ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين
https://sarabic.ae/20250728/باحث-في-العلاقات-الدولية-الاتفاق-الأوروبي-الأمريكي-يعيد-الاتحاد-الأوروبي-لأحضان-الإدارة-الأمريكية-1103108374.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي

08:50 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الرسوم الجمركية، يوضح الضعف الجيوسياسي للاتحاد.
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن هذه الصفقة، التي يصعب وصفها بـ"اتفاقية"، تسمح بتجنب التصعيد التجاري، لكنها "تترك آثارًا سلبية للغاية على هذا الجانب من الاتحاد".

وكتبت صحيفة "إل بايّس" الإسبانية، أن "الاتفاقية" مع الولايات المتحدة، تُظهر ضعفًا جيوسياسيا أوروبيا، وهو ما تجلى بالفعل في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

كما أوضحت أن المحللين يتفقون على أن بروكسل كانت تفتقر إلى الحزم، منذ بداية المفاوضات خوفا من إثارة حرب تجارية. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الخبراء أيضا أن تبقى الواجبات سارية حتى بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعيد الاتحاد الأوروبي لأحضان الإدارة الأمريكية
أمس, 10:55 GMT
في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفقا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بينما لن يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية.
وكانت إدارة ترامب، قد أعلنت سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.
رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"
مجلس الأمن الروسي: "صفقة" ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين
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