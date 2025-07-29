https://sarabic.ae/20250729/إعلام-إسباني-اتفاق-التجارة-مع-واشنطن-يكشف-الضعف-الجيوسياسي-للاتحاد-الأوروبي-1103148203.html
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الرسوم الجمركية، يوضح الضعف الجيوسياسي للاتحاد. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T08:50+0000
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وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن هذه الصفقة، التي يصعب وصفها بـ"اتفاقية"، تسمح بتجنب التصعيد التجاري، لكنها "تترك آثارًا سلبية للغاية على هذا الجانب من الاتحاد".كما أوضحت أن المحللين يتفقون على أن بروكسل كانت تفتقر إلى الحزم، منذ بداية المفاوضات خوفا من إثارة حرب تجارية. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الخبراء أيضا أن تبقى الواجبات سارية حتى بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفقا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بينما لن يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية.وكانت إدارة ترامب، قد أعلنت سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"مجلس الأمن الروسي: "صفقة" ترامب مع الاتحاد الأوروبي مفيدة فقط لواشنطن ومهينة للأوروبيين
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام إسباني: اتفاق التجارة مع واشنطن يكشف الضعف الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي
أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن الرسوم الجمركية، يوضح الضعف الجيوسياسي للاتحاد.
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أن هذه الصفقة، التي يصعب وصفها بـ"اتفاقية"، تسمح بتجنب التصعيد التجاري، لكنها "تترك آثارًا سلبية للغاية على هذا الجانب من الاتحاد".
وكتبت صحيفة "إل بايّس" الإسبانية، أن "الاتفاقية" مع الولايات المتحدة، تُظهر ضعفًا جيوسياسيا أوروبيا، وهو ما تجلى بالفعل في الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
كما أوضحت أن المحللين يتفقون على أن بروكسل كانت تفتقر إلى الحزم، منذ بداية المفاوضات خوفا من إثارة حرب تجارية. بالإضافة إلى ذلك، يخشى الخبراء أيضا أن تبقى الواجبات سارية حتى بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفقا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، بينما لن يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية.
وكانت إدارة ترامب، قد أعلنت سابقًا، عن نيتها فرض رسوم تجارية جديدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%. ووصف ترامب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بأنها "الأكبر" في التاريخ.