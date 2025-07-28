https://sarabic.ae/20250728/رئيسة-وزراء-إيطاليا-الاتفاقية-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-جنبتنا-عواقب-مدمرة-1103106499.html

رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"

رئيسة وزراء إيطاليا: الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا جنبتنا عواقب "مدمرة"

سبوتنيك عربي

رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين، باتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن من بين أمور أخرى،... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T09:41+0000

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وقالت ميلوني في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تشارك في قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية: "أرى أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي".وأضافت: "لطالما اعتقدت، وما زلت أعتقد، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأمريكا سيكون له عواقب غير متوقعة، وربما مدمرة"، مؤكدة أنها لم تطّلع "بشكل كاف" على تفاصيل الاتفاقية بعد، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وتابعت: "سيتعين علينا دراسة تفاصيل الاتفاقية، ولا يزال يتعين علينا العمل على الاتفاقية، لأن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس مبدئية، وغير ملزمة قانونا".وأردفت: "هناك عدد من العناصر المفقودة، ولا أعرف ما الذي نشير إليه عندما نتحدث عن الاستثمارات، وشراء الغاز، وما إلى ذلك، لن أتمكن من تقييم هذا الأمر حتى تتوافر لدي بيانات واضحة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.ويمثل هذا المعدل الجمركي تراجعا عن التهديدات السابقة لترامب، التي تضمنت فرض رسوم بنسبة 30% في 12 يوليو/ تموز الجاري، و20% في 2 نيسان/ أبريل الماضي، مما يعكس نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل وسط، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأكد ترامب، خلال إعلانه عن الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق "مرضٍ لكلا الطرفين"، مما يعزز التعاون الاقتصادي عبر الأطلسي. من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه "سيوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، وهي عوامل حيوية للشركات على ضفتي المحيط الأطلسي.يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، في ظل مخاوف من تصعيد تجاري كان يمكن أن يؤثر على سلاسل التوريد ويزيد الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأدوية، السيارات، والمنتجات الزراعية. يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، مطلع هذا الشهر: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس".وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، مطلع هذا الشهر، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجز التجاري معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا".من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/ آب المقبل.

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https://sarabic.ae/20250728/لوبان-ترى-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-فشلا-ذريعا-1103096632.html

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