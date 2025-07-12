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بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 دول أفريقية في مشاركة المستثمرين المحليين لعام 2025
بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 دول أفريقية في مشاركة المستثمرين المحليين لعام 2025
سبوتنيك عربي
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتضييق تدفقات رأس المال الأجنبي، تقود دول أفريقية توجها نحو الاستثمار الداخلي لتسخير إمكانات المدخرات المحلية وصناديق... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T12:25+0000
2025-07-12T13:03+0000
العالم العربي
أفريقيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/15/1080294886_0:75:3082:1808_1920x0_80_0_0_92486acd4742109220f2d82dbc528a44.jpg
وتشهد مشاركة المستثمرين المحليين في جميع أنحاء أفريقيا نموا، مدفوعةً بالوصول الرقمي والإصلاحات المؤسسية والتفاعل عبر الهاتف المحمول وثقة المستثمرين المحليين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، مثل انخفاض معدلات الادخار وضحالة الأسواق وتجزئة السياسات، وفقا لموقع "إفريكان إكسبونينت" الإلكتروني.وتم تسليط الضوء على أكبر 10 دول أفريقية من حيث مشاركة المستثمرين المحليين في عام 2025، مع التركيز على كيفية قيام كل دولة بتعبئة رأس المال المحلي لتمويل التنمية، واستقرار الأسواق وديمقراطية الوصول المالي، والبقاء قوية في مواجهة التحديات العالمية.1 . إثيوبياتُمثل بورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، التي أُطلقت حديثًا في أوائل عام 2025، إنجازا بارزًا. ومع خططها لإدراج ما يقرب من 90 شركة خلال عقد من الزمن، تهدف ESX إلى توجيه المدخرات المحلية إلى أسواق رأس المال، لا سيما من خلال العروض المُركزة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.سارعت إثيوبيا في تسريع سوق رأس المال لديها بفضل الدعم الحكومي القوي والهياكل المؤسسية. ونظرًا لإمكانياتها الكبيرة في مجال الادخار وتعبئة القطاع الخاص، تتمتع ESX بإمكانيات عالية لتطوير المشاركة المحلية بسرعة.2. مصرتُعدّ مصر واحدةً من أكبر الأسواق المالية في أفريقيا. وتُشير توقعات الاستثمار إلى تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر (نحو 9.8 مليار دولار). ورغم أن رأس المال الأجنبي يتصدر المشهد، إلا أن قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، لا تزال مؤثرة بفضل اقتصادها وقطاعها المصرفي الكبيرين.يُظهر هذا الأمر كيف أن التعبئة المزدوجة، التي تشجع مشاركة الأفراد المحليين وتُمكّن من المشاركة الأجنبية الفعالة، تُعزز متانة سوق رأس المال وتوفر القاعدة المحلية القوية عمقًا أكبر للسوق.3. تنزانياأُطلقت بورصة دار السلام التداول عبر الهاتف المحمول في عام 2015، ما أتاح الوصول إلى السوق. ورغم محدودية الأرقام العامة، تشير القنوات الرقمية وزيادة التسجيل العام إلى ارتفاع في مشاركة المستثمرين المحليين في الأسهم.تُعد حلول التداول عبر الهاتف المحمول في تنزانيا أداةً فعّالة لإشراك المستثمرين المحليين من المناطق الريفية والمستثمرين الرقميين، ما يُحوّل الوصول المالي إلى آلية لتوسيع نطاق المشاركة وتعميق رأس المال.4. روانداتواصل بورصة رواندا للأوراق المالية (RSE)، التي تضم عددا قليلا من الأسهم (مثل براليروا وبنك كيغالي)، مسيرتها بثبات. وبينما لا تزال في طور النمو، فإن شفافيتها المتزايدة وإدراجاتها المحلية وتداولها الرقمي القائم على الوكلاء، يشجع على زيادة الاستثمار المحلي.يعطي نموذج سوق الأسهم الحذر والموجّه نحو المجتمع في البلاد الأولوية للوعي المحلي من خلال وضع الاستثمار المحلي في متناول الجميع، وتعزز الدولة نموًا تدريجيًا ومستداما للمستثمرين المحليين.5. زامبياتميزت بورصة لوساكا للأوراق المالية (LuSE) في الآونة الأخيرة، بفضل بوابة GEM المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو مؤشرها بنسبة 28% حتى تاريخه، مدعومًا بمشاركة المستثمرين المحليين. ورغم ندرة تفاصيل القطاعات، إلا أن زيادة إدراجات LuSE، وحوافز السندات الخضراء، وقواعد الحوكمة، تجذب المستثمرين المحليين بقوة.تُظهر زامبيا أن الأسواق الأصغر حجمًا والأكثر مرونةً يمكنها تعزيز المشاركة من خلال المنصات الرقمية، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم التدريجي، ما يُظهر الدور المحفز للسياسات في جذب المستثمرين المحليين.6. بوتسوانايتمتع سوق الأسهم في بوتسوانا، على الرغم من صغر حجمه، باستقرار ملحوظ. فقد ارتفع من المركز السابع إلى السادس في تصنيفات AFMI، مدعومًا بأول إصدار سندات مستدامة وإطار تنظيمي قوي. وفي حين أن المشاركة المحلية معتدلة، فإن مشاركة المؤسسات وقطاع التجزئة مُعززة بفضل بيئة الأعمال الموثوقة في بوتسوانا. تُجسّد بوتسوانا كيف تُسهم الحوكمة وأطر الاستدامة واتساق السياسات في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين، حتى الأسواق المتواضعة قادرة على تشجيع المشاركة المحلية الفاعلة من خلال الشفافية والشمول.7. غاناسجلت بورصة غانا (GSE) أداءً ديناميكيا في سوق الأسهم، حيث ارتفعت حصتها إلى نحو 21% بحلول عام 2025. ورغم أن المشاركة المحلية مقابل الأجنبية غير موثقة بشكل كافٍ، إلا أن مديري الصناديق المحليين والمستثمرين الأفراد يهيمنون، خاصة بعد أن عززت إصلاحات غانا التي أُجريت بمساعدة صندوق النقد الدولي عام 2023، ثقة السوق.8. كينيالا تزال بورصة نيروبي للأوراق المالية (NSE) في كينيا، رائدة في سوق رأس المال في شرق أفريقيا. ورغم محدودية البيانات المتعلقة بنسبة المستثمرين المحليين، فإن المشهد المبتكر لبورصة نيروبي، الذي يشمل التداول عبر الهاتف المحمول، وترخيص بورصة سندات شرق أفريقيا، يشير إلى مشاركة محلية قوية. وإلى جانب المكاسب التي حققتها البورصة حتى الآن والتي بلغت نحو 19%، يُرسي هذا أساسًا متينًا لمشاركة المستثمرين.تُسهم ثورة الأموال عبر الهاتف المحمول (M-Pesa) في البلاد في تخفيف العوائق أمام المستثمرين الأفراد. يجذب طرح السندات وإمكانية التداول عبر الهاتف المحمول شريحةً أوسع من الكينيين، مما يعزز المشاركة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين التقليديين.9. المغربتعد بورصة الدار البيضاء (CSE) في المغرب ثاني أكبر بورصة في أفريقيا، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في جذب المستثمرين المحليين مع بلوغ قيمتها السوقية نحو 106 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، إذ أطلقت بورصة الأوراق المالية المغربية (CSE) مشتقات (عقود آجلة لمؤشر MASI20) لتعزيز المشاركة. ورغم أن المشاركة المحلية لا تزال أقل من 1%، إلا أن هذه الابتكارات تهدف إلى تثقيف المستثمرين وجذب المشاركة المحلية.من خلال توفير أدوات تداول متنوعة، مثل العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار العقاري، تُمكّن بورصة المغرب المستثمرين المحليين من تعزيز قدرات التحكم والتحوط. تعزز هذه الخطوات مشاركة الأفراد والمؤسسات، وتشير إلى سوق رأس مال ناضج وأكثر شمولاً.10. نيجيرياتتصدر نيجيريا القارة من حيث مشاركة السوق المحلية. ابتداء من أبريل/ نيسان 2025، شكّل المستثمرون المحليون أكثر من 67% من نشاط بورصة نيجيريا، بينما ارتفعت استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 32%، ما يشير إلى نضج السوق. تعكس هذه الأرقام منظومة متينة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد ووسطاء الاستثمار الشخصي والمتداولين الأفراد، الذين حافظوا على "ارتفاع قيمة الأسهم بمقدار 10.8 تريليون نيرة" في عام 2024.وأسهم تعدادها السكاني الكبير والمتزايد اعتمادها على التقنيات الرقمية في نمو مستثمري التجزئة، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، مثل تقلبات أسعار الصرف، لا يزال الاستثمار المحلي يُمثل العمود الفقري للسوق، حيث يُرسي السيولة عند تقلب التدفقات الأجنبية. وتُؤكد هذه المرونة على أهمية رعاية رأس المال المحلي لتحقيق تنمية مالية مستدامة.
https://sarabic.ae/20250707/أكبر-10-دول-منتجة-للطاقة-من-الرياح-في-أفريقيا-1102446933.html
https://sarabic.ae/20250711/بينها-عربية-أفضل-10-شركات-نقل-في-أفريقيا-لعام-2025-1102580478.html
https://sarabic.ae/20250711/بعد-حريق-سنترال-رمسيس-خدمات-الاتصالات-تعود-إلى-طبيعتها-في-مصر-1102609676.html
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العالم العربي, أفريقيا, اقتصاد
العالم العربي, أفريقيا, اقتصاد

بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 دول أفريقية في مشاركة المستثمرين المحليين لعام 2025

12:25 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 13:03 GMT 12.07.2025)
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في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتضييق تدفقات رأس المال الأجنبي، تقود دول أفريقية توجها نحو الاستثمار الداخلي لتسخير إمكانات المدخرات المحلية وصناديق التقاعد وابتكارات التكنولوجيا المالية وتثقيف المستثمرين على مستوى القاعدة الشعبية لدفع تكوين رأس المال من الداخل.
وتشهد مشاركة المستثمرين المحليين في جميع أنحاء أفريقيا نموا، مدفوعةً بالوصول الرقمي والإصلاحات المؤسسية والتفاعل عبر الهاتف المحمول وثقة المستثمرين المحليين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، مثل انخفاض معدلات الادخار وضحالة الأسواق وتجزئة السياسات، وفقا لموقع "إفريكان إكسبونينت" الإلكتروني.
وتم تسليط الضوء على أكبر 10 دول أفريقية من حيث مشاركة المستثمرين المحليين في عام 2025، مع التركيز على كيفية قيام كل دولة بتعبئة رأس المال المحلي لتمويل التنمية، واستقرار الأسواق وديمقراطية الوصول المالي، والبقاء قوية في مواجهة التحديات العالمية.
أكبر 10 دول منتجة لطاقة الرياح في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
وسائط متعددة
أكبر 10 دول منتجة للطاقة من الرياح في أفريقيا
7 يوليو, 12:47 GMT

1 . إثيوبيا

تُمثل بورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، التي أُطلقت حديثًا في أوائل عام 2025، إنجازا بارزًا. ومع خططها لإدراج ما يقرب من 90 شركة خلال عقد من الزمن، تهدف ESX إلى توجيه المدخرات المحلية إلى أسواق رأس المال، لا سيما من خلال العروض المُركزة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
سارعت إثيوبيا في تسريع سوق رأس المال لديها بفضل الدعم الحكومي القوي والهياكل المؤسسية. ونظرًا لإمكانياتها الكبيرة في مجال الادخار وتعبئة القطاع الخاص، تتمتع ESX بإمكانيات عالية لتطوير المشاركة المحلية بسرعة.

2. مصر

تُعدّ مصر واحدةً من أكبر الأسواق المالية في أفريقيا. وتُشير توقعات الاستثمار إلى تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر (نحو 9.8 مليار دولار). ورغم أن رأس المال الأجنبي يتصدر المشهد، إلا أن قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، لا تزال مؤثرة بفضل اقتصادها وقطاعها المصرفي الكبيرين.
يُظهر هذا الأمر كيف أن التعبئة المزدوجة، التي تشجع مشاركة الأفراد المحليين وتُمكّن من المشاركة الأجنبية الفعالة، تُعزز متانة سوق رأس المال وتوفر القاعدة المحلية القوية عمقًا أكبر للسوق.

3. تنزانيا

أُطلقت بورصة دار السلام التداول عبر الهاتف المحمول في عام 2015، ما أتاح الوصول إلى السوق. ورغم محدودية الأرقام العامة، تشير القنوات الرقمية وزيادة التسجيل العام إلى ارتفاع في مشاركة المستثمرين المحليين في الأسهم.
تُعد حلول التداول عبر الهاتف المحمول في تنزانيا أداةً فعّالة لإشراك المستثمرين المحليين من المناطق الريفية والمستثمرين الرقميين، ما يُحوّل الوصول المالي إلى آلية لتوسيع نطاق المشاركة وتعميق رأس المال.

4. رواندا

تواصل بورصة رواندا للأوراق المالية (RSE)، التي تضم عددا قليلا من الأسهم (مثل براليروا وبنك كيغالي)، مسيرتها بثبات. وبينما لا تزال في طور النمو، فإن شفافيتها المتزايدة وإدراجاتها المحلية وتداولها الرقمي القائم على الوكلاء، يشجع على زيادة الاستثمار المحلي.
يعطي نموذج سوق الأسهم الحذر والموجّه نحو المجتمع في البلاد الأولوية للوعي المحلي من خلال وضع الاستثمار المحلي في متناول الجميع، وتعزز الدولة نموًا تدريجيًا ومستداما للمستثمرين المحليين.

5. زامبيا

تميزت بورصة لوساكا للأوراق المالية (LuSE) في الآونة الأخيرة، بفضل بوابة GEM المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو مؤشرها بنسبة 28% حتى تاريخه، مدعومًا بمشاركة المستثمرين المحليين. ورغم ندرة تفاصيل القطاعات، إلا أن زيادة إدراجات LuSE، وحوافز السندات الخضراء، وقواعد الحوكمة، تجذب المستثمرين المحليين بقوة.
تُظهر زامبيا أن الأسواق الأصغر حجمًا والأكثر مرونةً يمكنها تعزيز المشاركة من خلال المنصات الرقمية، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم التدريجي، ما يُظهر الدور المحفز للسياسات في جذب المستثمرين المحليين.
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أمس, 07:31 GMT

6. بوتسوانا

يتمتع سوق الأسهم في بوتسوانا، على الرغم من صغر حجمه، باستقرار ملحوظ. فقد ارتفع من المركز السابع إلى السادس في تصنيفات AFMI، مدعومًا بأول إصدار سندات مستدامة وإطار تنظيمي قوي. وفي حين أن المشاركة المحلية معتدلة، فإن مشاركة المؤسسات وقطاع التجزئة مُعززة بفضل بيئة الأعمال الموثوقة في بوتسوانا. تُجسّد بوتسوانا كيف تُسهم الحوكمة وأطر الاستدامة واتساق السياسات في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين، حتى الأسواق المتواضعة قادرة على تشجيع المشاركة المحلية الفاعلة من خلال الشفافية والشمول.

7. غانا

سجلت بورصة غانا (GSE) أداءً ديناميكيا في سوق الأسهم، حيث ارتفعت حصتها إلى نحو 21% بحلول عام 2025. ورغم أن المشاركة المحلية مقابل الأجنبية غير موثقة بشكل كافٍ، إلا أن مديري الصناديق المحليين والمستثمرين الأفراد يهيمنون، خاصة بعد أن عززت إصلاحات غانا التي أُجريت بمساعدة صندوق النقد الدولي عام 2023، ثقة السوق.

8. كينيا

لا تزال بورصة نيروبي للأوراق المالية (NSE) في كينيا، رائدة في سوق رأس المال في شرق أفريقيا. ورغم محدودية البيانات المتعلقة بنسبة المستثمرين المحليين، فإن المشهد المبتكر لبورصة نيروبي، الذي يشمل التداول عبر الهاتف المحمول، وترخيص بورصة سندات شرق أفريقيا، يشير إلى مشاركة محلية قوية. وإلى جانب المكاسب التي حققتها البورصة حتى الآن والتي بلغت نحو 19%، يُرسي هذا أساسًا متينًا لمشاركة المستثمرين.
تُسهم ثورة الأموال عبر الهاتف المحمول (M-Pesa) في البلاد في تخفيف العوائق أمام المستثمرين الأفراد. يجذب طرح السندات وإمكانية التداول عبر الهاتف المحمول شريحةً أوسع من الكينيين، مما يعزز المشاركة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين التقليديين.
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9. المغرب

تعد بورصة الدار البيضاء (CSE) في المغرب ثاني أكبر بورصة في أفريقيا، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في جذب المستثمرين المحليين مع بلوغ قيمتها السوقية نحو 106 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، إذ أطلقت بورصة الأوراق المالية المغربية (CSE) مشتقات (عقود آجلة لمؤشر MASI20) لتعزيز المشاركة. ورغم أن المشاركة المحلية لا تزال أقل من 1%، إلا أن هذه الابتكارات تهدف إلى تثقيف المستثمرين وجذب المشاركة المحلية.
من خلال توفير أدوات تداول متنوعة، مثل العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار العقاري، تُمكّن بورصة المغرب المستثمرين المحليين من تعزيز قدرات التحكم والتحوط. تعزز هذه الخطوات مشاركة الأفراد والمؤسسات، وتشير إلى سوق رأس مال ناضج وأكثر شمولاً.

10. نيجيريا

تتصدر نيجيريا القارة من حيث مشاركة السوق المحلية. ابتداء من أبريل/ نيسان 2025، شكّل المستثمرون المحليون أكثر من 67% من نشاط بورصة نيجيريا، بينما ارتفعت استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 32%، ما يشير إلى نضج السوق. تعكس هذه الأرقام منظومة متينة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد ووسطاء الاستثمار الشخصي والمتداولين الأفراد، الذين حافظوا على "ارتفاع قيمة الأسهم بمقدار 10.8 تريليون نيرة" في عام 2024.
وأسهم تعدادها السكاني الكبير والمتزايد اعتمادها على التقنيات الرقمية في نمو مستثمري التجزئة، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، مثل تقلبات أسعار الصرف، لا يزال الاستثمار المحلي يُمثل العمود الفقري للسوق، حيث يُرسي السيولة عند تقلب التدفقات الأجنبية. وتُؤكد هذه المرونة على أهمية رعاية رأس المال المحلي لتحقيق تنمية مالية مستدامة.
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