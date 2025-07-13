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دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها
دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت إحدى الدول الأفريقية، اليوم الأحد، استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T12:19+0000
2025-07-13T12:19+0000
روسيا
اقتصاد
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أفريقيا
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وصرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16يناير/ كانون الثاني الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ارتفع بنحو 8 أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
https://sarabic.ae/20250713/71-من-كنز-الجزائر-في-حقل-واحد-خريطة-تطور-احتياطيات-النفط-في-البلاد-1102649071.html
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روسيا, اقتصاد, العالم, أفريقيا
روسيا, اقتصاد, العالم, أفريقيا

دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها

12:19 GMT 13.07.2025
© AFP 2023 / SAM PANTHAKYألماس
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AFP 2023 / SAM PANTHAKY
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أعلنت إحدى الدول الأفريقية، اليوم الأحد، استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس.
وصرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس.

وأفاد أكولوزا، في تصريحات صحفية عقب زيارته إلى روسيا: "نعم نحن منفتحون أمام ذلك"، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت جمهورية أفريقيا الوسطى منفتحة على شركات التعدين الروسية، بما في ذلك تعدين الماس.

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11:44 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16يناير/ كانون الثاني الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ارتفع بنحو 8 أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في الكرملين: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فإن الأرقام المطلقة، ليست كبيرة بعد، ولكن أود أن أشير إلى اتجاه جيد للغاية، فقد زاد حجم التجارة بنحو 8 أضعاف، خلال العام الماضي، وهذا بشكل عام، مؤشر جيد".

وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.
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