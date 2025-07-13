https://sarabic.ae/20250713/دولة-أفريقية-تسمح-للشركات-الروسية-باستخراج-الألماس-من-أراضيها-1102650061.html

دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها

دولة أفريقية تسمح للشركات الروسية باستخراج الألماس من أراضيها

سبوتنيك عربي

أعلنت إحدى الدول الأفريقية، اليوم الأحد، استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس. 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T12:19+0000

2025-07-13T12:19+0000

2025-07-13T12:19+0000

روسيا

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أفريقيا

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وصرح وزير التجارة والصناعة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تييري باتريك أكولوزا، أن بلاده مستعدة لفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في قطاع تعدين الماس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16يناير/ كانون الثاني الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ارتفع بنحو 8 أضعاف، خلال العام الماضي، وهو اتجاه جيد، على الرغم من أن القيم المطلقة لا تزال صغيرة.وأشار بوتين إلى أن روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ستواصلان تعاونهما في المسائل الأمنية.

https://sarabic.ae/20250713/71-من-كنز-الجزائر-في-حقل-واحد-خريطة-تطور-احتياطيات-النفط-في-البلاد-1102649071.html

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