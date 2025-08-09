https://sarabic.ae/20250809/الربط-السككي-بين-المغرب-وموريتانيا-ما-العوائد-الاقتصادية-والسياسية-1103550188.html

الربط السككي بين المغرب وموريتانيا... ما العوائد الاقتصادية والسياسية

الربط السككي بين المغرب وموريتانيا... ما العوائد الاقتصادية والسياسية

أعلنت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى تشمل خطوط سكك حديدية وطرقات وجسور، من المرتقب ربطها مع دول الجوار. 09.08.2025

وقال مدير الدراسات بوزارة التجهيز والنقل، السيد محمد ولد زاروق، إن عمليات التطوير شملت بناء أكثر من 2200 كلم من الطرق المعبدة،و ساهمت في ربط العديد من المقاطعات والمراكز الإدارية بالشبكة الوطنية، وإعادة تأهيل 1260 كلم من الطرق الحيوية، وفق وكالة الأأنباء الموريتانية.الإعلان الموريتاني عن تطوير الطرق الداخلية سبقه إعلان في فبراير/ شباط الماضي من الجانب المغربي، عن معبر جديد عبر مدينة السمارة مرورا بجماعة أمكالة وصولا إلى بئر أم كرين في موريتانيا، على مسافة 53 كلم.ويمهد إنشاء خط سكة حديد يربط شوم – أكجوجت – نواكشوط، لربط لوجستي فعال بين العاصمة ومناطق الشمال، خاصة مع تنامي أهمية شوم كمحطة وسيطة باتجاه المغرب.خطط استراتيجيةمن ناحيته، قال الدكتور محمد الأمين الجيد الأكاديمي والمحلل السياسي الموريتاني، إن المشروع يمثل جزءًا من خطط موريتانيا لتعزيز بنيتها التحتية وتسهيل حركة النقل والتجارة داخل البلاد ومع دول الجوار.وشدد على أن العلاقات بين موريتانيا والجزائر علاقات متينة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وأن المشروع ذو طابع اقتصادي وتنموي بحت، ولا يستهدف أي طرف، بل يسعى إلى تعزيز الترابط الإقليمي وخدمة المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة.وتابع: "موريتانيا تحترم مبدأ الحياد الإيجابي في القضايا الإقليمية، وتدعم الحلول السلمية وفق قرارات الأمم المتحدة".وأوضح أن المشروع في جوهره اقتصادي وتنموي، يهدف إلى خدمة مصالح شعبنا وتعزيز التعاون مع جميع جيراننا دون استثناء.وأضاف الخديسي في حديثه مع "سبوتنيك" أن هناك تحولا اقتصاديا وجيوستراتيجيا لموريتانيا نحو تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، مشيراً إلى أن الخط السككي الجديد هو مشروع يربط شمال موريتانيا، وتحديدً منطقة الشوم، بالعاصمة نواكشوط عن طريق منطقة أكجوجت المعروفة بالموارد الطبيعية، والهدف على المدى البعيد هو إنشاء سكة حديدية تعبر البلدين وربما تتجه نحو عمق أفريقيا باتجاه السنغال ودول أخرى.جوانب اقتصادية مهمةوأوضح أن جزءا كبيرا من المبادلات المغربية الأفريقية تمر حاليا عبر معبر الكركرات وموريتانيا، وبالتالي فإن هناك توجها عاما في موريتانيا لاستغلال موقعها الاستراتيجي لتكون نواكشوط منطقة أساسية لمرور السلع المغربية وحتى الأوروبية نحو أفريقيا.وأشار الخديسي إلى أنه بغض النظر عن هذا الخط السككي، هناك أيضاً مشروع معبر حدودي يتم العمل عليه الآن" بين منطقة السمارة جنوب المغرب ومنطقة بير أم كرين"، عبر منطقة أمغالة التي كانت معروفة في تاريخ الحروب بين المغرب والبوليساريو. وتابع أن السياسة المغربية نحو الفكر الأطلسي أو المبادرة الأطلسية لمحاولة استعمال المغرب كوسيلة لوصول دول الساحل إلى الأطلسي، وكذلك تعميق المبادلات بين المغرب ومجموعة من الدول الأفريقية عبر موريتانيا، بالإضافة إلى مبادرة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، كلها أدلة على توجه جيواستراتيجي جديد للمغرب وأيضاً لموريتانيا من أجل تعزيز شراكة أساسية بين دول غرب أفريقيا والمغرب.واختتم الخديسي بالقول إن هذا التحول الاستراتيجي هو تحول نوعي من خلال مركزية موريتانيا في هذا المجال، وأن هذا الخط هو جزء من مبادرة عامة يتم فيها ربط شمال أفريقيا عن طريق طنجة بجنوب الصحراء.تبادل تجاريووفق معطيات المؤسسة الإحصائية الموريتانية (رسمية) في العام 2024، بلغت قيمة الواردات الموريتانية من المغرب، خلال النصف الأول من العام 2024، أكثر من 1.8 مليارات أوقية (العملة المحلية لموريتانيا)؛ فيما حددت قيمة الصادرات الموريتانية إلى المملكة بـ 19 مليون أوقية، إذ تسجل نواكشوط عجزا في ميزانها التجاري مع الرباط بأكثر من 1.7 مليارات أوقية ( 39.61 أوقية موريتانية مقابل الدولار الواحد).وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع المغرب وموريتانيا، اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي والاستفادة من شبكات الكهرباء واستغلال موارد الطاقات المتجددة في البلدين.وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن "المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء سالم محمد العابد، وقّعا الاتفاقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط".ويأتي مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب، في إطار المبادرة المغربية الأطلسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الأفريقية (جنوب - جنوب).

