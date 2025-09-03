https://sarabic.ae/20250903/اكتشاف-واعد-للذهب-في-المغرب-يعزز-آفاق-الاقتصاد-الوطني-1104470415.html
اكتشاف واعد للذهب في المغرب يعزز آفاق الاقتصاد الوطني
أُعلن اكتشاف مهم لمعدن الذهب جنوبي المغرب، بإمكانات واعدة، ما يعزز طموحات المملكة في تطوير اقتصادها الوطني من خلال التوسع في قطاع التنقيب عن المعادن. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T15:57+0000
2025-09-03T15:57+0000
2025-09-03T15:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102988/81/1029888147_0:521:1705:1480_1920x0_80_0_0_4aeed32217af03c8ed4db0003c993272.jpg
وقد اكتشفت شركة "أولاه بالاس تريدينغ" العاملة في مجال التعدين، رواسب غنية بالذهب ضمن "عروق كوارتز" بمنطقة كلميم، جنوبي المملكة، بالتزامن مع تسارع المنافسة العالمية للحصول على عقود الامتيازات المعدنية، خاصة في المناطق التي تعد واعدة من حيث الثروات الجيولوجية.ووفقا لتقارير الشركة، تم "رصد رواسب ذهبية عالية الجودة في أكثر من 34 عرقا من الكوارتز، تمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق ضمن نطاق الترخيص، وتوجد على أعماق تزيد عن 100 متر، بعروض سطحية تتراوح بين 40 سنتيمترا و1.5 متر".وأضاف: "تقع هذه الرواسب ضمن تكوينات هيدروحرارية في صخور ما قبل العصر الكمبري، داخل الأطلس الصغير، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة أغادير".و"يمثل هذا الاكتشاف تطورا بارزا في مسار استغلال الثروات المعدنية بالمغرب، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في رؤية المملكة لتعزيز نموها الاقتصادي المستدام".وبحسب التقرير، "يكتسب اكتشاف الذهب الجديد في المغرب أهمية خاصة بفضل موقعه الجيولوجي المميز فوق صخور نهر درعة التاريخي، الذي يشير إلى وجود قاعدة معدنية غنية تمتد من الجزائر إلى موريتانيا، ويتميز الاكتشاف بكونه شبكة متجانسة من العروق الذهبية، ما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستكشافات".وأردف التقرير: "يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المغرب اهتماما دوليا متزايدا نظرا لتنوع موارده المعدنية، التي تشمل الذهب والنحاس والليثيوم والتيتانيوم، كما تزداد المنافسة على الامتيازات التعدينية في ظل سعي سلاسل التوريد العالمية لتنويع مصادرها خارج آسيا".وتسعى شركة "أولاه بالاس" إلى استثمار هذه الإمكانات ضمن استراتيجية متعددة المعادن، تستهدف تلبية الطلب العالمي من خلال تطوير مسؤول وشراكات طويلة الأجل.
وقد اكتشفت شركة "أولاه بالاس تريدينغ" العاملة في مجال التعدين، رواسب غنية بالذهب ضمن "عروق كوارتز" بمنطقة كلميم، جنوبي المملكة، بالتزامن مع تسارع المنافسة العالمية للحصول على عقود الامتيازات المعدنية، خاصة في المناطق التي تعد واعدة من حيث الثروات الجيولوجية.
وأظهرت نتائج الأبحاث الاستكشافية التي أجرتها الشركة وجود إمكانات كبيرة في مشروعها بمنطقة كلميم، ما قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة صناعة الذهب داخل المغرب، ويعزز موقع المملكة على الساحة العالمية كفاعل رئيسي في هذا القطاع، بحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة".
ووفقا لتقارير الشركة، تم "رصد رواسب ذهبية عالية الجودة
في أكثر من 34 عرقا من الكوارتز، تمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق ضمن نطاق الترخيص، وتوجد على أعماق تزيد عن 100 متر، بعروض سطحية تتراوح بين 40 سنتيمترا و1.5 متر".
وأشار التقرير إلى أن "العينات التي جمعت من الحفر والخنادق، كشفت عن تراكيز ذهبية تتراوح بين 6 و300 غرام لكل طن، وهو ما يصنف ضمن أعلى مستويات الجودة في قطاع التعدين. إذ يعتبر أي خام يحتوي على أكثر من 10 غرامات للطن من النوع عالي الجودة، بينما يعد تركيز الذهب في خام كلميم الذي بلغ 300 غرام للطن من بين الأعلى عالميا".
وأضاف: "تقع هذه الرواسب ضمن تكوينات هيدروحرارية في صخور ما قبل العصر الكمبري، داخل الأطلس الصغير، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة أغادير".
و"يمثل هذا الاكتشاف تطورا بارزا في مسار استغلال الثروات المعدنية بالمغرب، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في رؤية المملكة لتعزيز نموها الاقتصادي المستدام".
وبحسب التقرير، "يكتسب اكتشاف الذهب الجديد في المغرب أهمية خاصة بفضل موقعه الجيولوجي المميز فوق صخور نهر درعة التاريخي، الذي يشير إلى وجود قاعدة معدنية غنية تمتد من الجزائر إلى موريتانيا
، ويتميز الاكتشاف بكونه شبكة متجانسة من العروق الذهبية، ما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستكشافات".
10 أكتوبر 2024, 08:28 GMT
وأردف التقرير: "يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المغرب اهتماما دوليا متزايدا نظرا لتنوع موارده المعدنية، التي تشمل الذهب والنحاس والليثيوم والتيتانيوم، كما تزداد المنافسة على الامتيازات التعدينية في ظل سعي سلاسل التوريد العالمية لتنويع مصادرها خارج آسيا".
ويمثل اكتشاف الذهب في المغرب بامكانات واعدة، دفعة قوية لاقتصاد المملكة، من خلال زيادة صادرات المعادن وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتسعى شركة "أولاه بالاس" إلى استثمار هذه الإمكانات ضمن استراتيجية متعددة المعادن
، تستهدف تلبية الطلب العالمي من خلال تطوير مسؤول وشراكات طويلة الأجل.