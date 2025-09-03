https://sarabic.ae/20250903/اكتشاف-واعد-للذهب-في-المغرب-يعزز-آفاق-الاقتصاد-الوطني-1104470415.html

اكتشاف واعد للذهب في المغرب يعزز آفاق الاقتصاد الوطني

أُعلن اكتشاف مهم لمعدن الذهب جنوبي المغرب، بإمكانات واعدة، ما يعزز طموحات المملكة في تطوير اقتصادها الوطني من خلال التوسع في قطاع التنقيب عن المعادن.

وقد اكتشفت شركة "أولاه بالاس تريدينغ" العاملة في مجال التعدين، رواسب غنية بالذهب ضمن "عروق كوارتز" بمنطقة كلميم، جنوبي المملكة، بالتزامن مع تسارع المنافسة العالمية للحصول على عقود الامتيازات المعدنية، خاصة في المناطق التي تعد واعدة من حيث الثروات الجيولوجية.ووفقا لتقارير الشركة، تم "رصد رواسب ذهبية عالية الجودة في أكثر من 34 عرقا من الكوارتز، تمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق ضمن نطاق الترخيص، وتوجد على أعماق تزيد عن 100 متر، بعروض سطحية تتراوح بين 40 سنتيمترا و1.5 متر".وأضاف: "تقع هذه الرواسب ضمن تكوينات هيدروحرارية في صخور ما قبل العصر الكمبري، داخل الأطلس الصغير، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة أغادير".و"يمثل هذا الاكتشاف تطورا بارزا في مسار استغلال الثروات المعدنية بالمغرب، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في رؤية المملكة لتعزيز نموها الاقتصادي المستدام".وبحسب التقرير، "يكتسب اكتشاف الذهب الجديد في المغرب أهمية خاصة بفضل موقعه الجيولوجي المميز فوق صخور نهر درعة التاريخي، الذي يشير إلى وجود قاعدة معدنية غنية تمتد من الجزائر إلى موريتانيا، ويتميز الاكتشاف بكونه شبكة متجانسة من العروق الذهبية، ما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من الاستكشافات".وأردف التقرير: "يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المغرب اهتماما دوليا متزايدا نظرا لتنوع موارده المعدنية، التي تشمل الذهب والنحاس والليثيوم والتيتانيوم، كما تزداد المنافسة على الامتيازات التعدينية في ظل سعي سلاسل التوريد العالمية لتنويع مصادرها خارج آسيا".وتسعى شركة "أولاه بالاس" إلى استثمار هذه الإمكانات ضمن استراتيجية متعددة المعادن، تستهدف تلبية الطلب العالمي من خلال تطوير مسؤول وشراكات طويلة الأجل.

