https://sarabic.ae/20250903/6-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-10-دول-أفريقية-تطورا-في-مشروعات-الكهرباء-بالنفط-والغاز--1104461149.html

6 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في مشروعات الكهرباء بالنفط والغاز

6 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في مشروعات الكهرباء بالنفط والغاز

سبوتنيك عربي

تصدرت 6 دول عربية، قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، ما يشير إلى أن الدول العربية تلعب دورًا محوريًا في مشهد... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T11:11+0000

2025-09-03T11:11+0000

2025-09-03T11:11+0000

أفريقيا

دول عربية

سوق النفط

اقتصاد

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080615720_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_47e1cb594d93e85d8efa023d55bc3b3e.png

ويكشف هذا التمثيل العربي القوي عن تركز الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا، التي تشهد طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة تلك المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول من حيث الموارد، والموقع الجغرافي، والبنية الأساسية. وأضاف: "وفق بيانات حديثة، تشكل قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير محورًا واضحًا للتركيز الاستثماري؛ إذ تمثل معًا نحو 58.2 غيغاواط، أي ما يعادل قرابة 91% من إجمالي السعة قيد التطوير في القارة". وأكد أن "دول قارة أفريقيا تعكف على تطوير نحو 104 محطات كهرباء عاملة بالنفط والغاز، من أصل 1307 محطات على الصعيد العالمي، بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور".وتتصدر نيجيريا قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، التي جاءت على النحو التالي:نيجيريا: 18.5 غيغاواط.جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط.ليبيا: 10 غيغاواط.المغرب: 4.7 غيغاواط.الجزائر: 4.6 غيغاواط.موزمبيق: 3 غيغاواط.مصر: 2.7 غيغاواط.أنغولا: 1.8 غيغاواط.السودان: 1.6 غيغاواط.تونس: 0.9 غيغاواط.وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات، وهي مصر، والجزائر، والمغرب.

https://sarabic.ae/20250628/3-دول-عربية-ضمن-أكبر-اقتصادات-في-القارة-السمراء-للعام-2025-1102166203.html

https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أفريقيا, دول عربية, سوق النفط, اقتصاد, العالم