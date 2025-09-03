عربي
6 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في مشروعات الكهرباء بالنفط والغاز
6 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول أفريقية تطورا في مشروعات الكهرباء بالنفط والغاز
سبوتنيك عربي
تصدرت 6 دول عربية، قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، ما يشير إلى أن الدول العربية تلعب دورًا محوريًا في مشهد... 03.09.2025
2025-09-03T11:11+0000
2025-09-03T11:11+0000
أفريقيا
دول عربية
سوق النفط
اقتصاد
العالم
ويكشف هذا التمثيل العربي القوي عن تركز الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا، التي تشهد طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة تلك المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول من حيث الموارد، والموقع الجغرافي، والبنية الأساسية. وأضاف: "وفق بيانات حديثة، تشكل قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير محورًا واضحًا للتركيز الاستثماري؛ إذ تمثل معًا نحو 58.2 غيغاواط، أي ما يعادل قرابة 91% من إجمالي السعة قيد التطوير في القارة". وأكد أن "دول قارة أفريقيا تعكف على تطوير نحو 104 محطات كهرباء عاملة بالنفط والغاز، من أصل 1307 محطات على الصعيد العالمي، بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور".وتتصدر نيجيريا قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، التي جاءت على النحو التالي:نيجيريا: 18.5 غيغاواط.جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط.ليبيا: 10 غيغاواط.المغرب: 4.7 غيغاواط.الجزائر: 4.6 غيغاواط.موزمبيق: 3 غيغاواط.مصر: 2.7 غيغاواط.أنغولا: 1.8 غيغاواط.السودان: 1.6 غيغاواط.تونس: 0.9 غيغاواط.وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات، وهي مصر، والجزائر، والمغرب.
تابعنا عبر
تصدرت 6 دول عربية، قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، ما يشير إلى أن الدول العربية تلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة داخل القارة الأفريقية، وفي جهود تعزيز أمن الطاقة وتوسيع البنية التحتية الكهربائية.
ويكشف هذا التمثيل العربي القوي عن تركز الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا، التي تشهد طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة تلك المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول من حيث الموارد، والموقع الجغرافي، والبنية الأساسية.

وقال التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة": "تصل سعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، على مستوى قارة أفريقيا، وتشمل المشروعات المعلنة وما قبل الإنشاء وقيد الإنشاء، إلى 63.9 غيغاواط، وبذلك تستحوذ على نحو 7% من إجمالي عالمي يقترب من 911 غيغاواط".

الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
مجتمع
3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025
28 يونيو, 19:08 GMT
وأضاف: "وفق بيانات حديثة، تشكل قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير محورًا واضحًا للتركيز الاستثماري؛ إذ تمثل معًا نحو 58.2 غيغاواط، أي ما يعادل قرابة 91% من إجمالي السعة قيد التطوير في القارة".
وأشار التقرير إلى أنه "رغم أن القارة تضم 19% من سكان العالم؛ فإن نصيبها لا يتجاوز 3.1% من الطلب العالمي على الكهرباء؛ إذ تتركز أغلبية من يفتقرون إلى الكهرباء في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحتى من تتوفر لهم الخدمة يعانون انقطاعات متكررة، وانخفاض استهلاك الفرد مقارنة بالمعدل العالمي".
وأكد أن "دول قارة أفريقيا تعكف على تطوير نحو 104 محطات كهرباء عاملة بالنفط والغاز، من أصل 1307 محطات على الصعيد العالمي، بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور".
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو, 15:42 GMT
وتتصدر نيجيريا قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، التي جاءت على النحو التالي:
نيجيريا: 18.5 غيغاواط.
جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط.
ليبيا: 10 غيغاواط.
المغرب: 4.7 غيغاواط.
الجزائر: 4.6 غيغاواط.
موزمبيق: 3 غيغاواط.
مصر: 2.7 غيغاواط.
أنغولا: 1.8 غيغاواط.
السودان: 1.6 غيغاواط.
تونس: 0.9 غيغاواط.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات، وهي مصر، والجزائر، والمغرب.
