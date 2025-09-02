https://sarabic.ae/20250902/دولة-عربية-في-الصدارة-قائمة-أفضل-10-دول-من-حيث-الموقع-الاستراتيجي-في-أفريقيا-1104409321.html

دولة عربية في الصدارة... قائمة أفضل 10 دول من حيث الموقع الاستراتيجي في أفريقيا

دولة عربية في الصدارة... قائمة أفضل 10 دول من حيث الموقع الاستراتيجي في أفريقيا

سبوتنيك عربي

يتصدر الموقع الجغرافي للدول الأفريقية المشهد العالمي، لكن بصورة تخدم مصالح الأفارقة، فبعدما كانت أفريقيا مجرد معبر أو ممر بين قوى دولية فاعلة، تحولت دول القارة... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T09:57+0000

2025-09-02T09:57+0000

2025-09-02T09:57+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار مصر الآن

الجزائر

جنوب أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg

ورغم التغيرات التي طرأت على ممرات التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس المصرية لا تزال تمثل ممرا حيويا للاقتصاد العالمي، حيث يمر بها نحو 15 في المئة من حجم التجارة العالمية، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "أفريكان إكسبونات"، يوم أمس الاثنين.التقرير أشار أيضا إلى الأهمية الجغرافية لموانئ جنوب أفريقيا وموقع كينيا كبوابة شرق أفريقيا، وصولا إلى جزيرة موريشيوس التي تتحكم بممرات حيوية في المحيط الهندي.وإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي، فإن ثروات القارة يمكن أن تفتح لها طريق الازدهار في المستقبل خاصة في مجال المعادن لأنها تضم أكبر احتياطي عالمي من الكوبالت ومعادن مجموعة البلاتين، التي تمثل عماد صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى اليورانيوم المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية.وأورد الموقع تصنيفا يضم أكثر 10 دول أفريقية تأثيرًا من حيث الموقع الجغرافي، الذي يمكنها من لعب دور محوري في سلاسل الإمداد العالمية وشبكات الطاقة والغاز.مصر: تحتل المرتبة الأولى في أفريقيانيجيريا: تحتل المرتبة الثانية أفريقيًاجنوب أفريقيا: الثالثة أفريقياالكونغو الديمقراطية: الرابعة أفريقياالمغرب: الـ 5 أفريقياجيبوتي: الـ 6 أفريقياإثيوبيا: الـ 7 أفريقياكينيا: الـ 8 أفريقياأنغولا: الـ 9 أفريقياالجزائر: الـ10 أفريقيا

https://sarabic.ae/20250821/من-شمال-أفريقيا-إلى-أوروبا-مشروع-ممر-هيدروجين-قد-يصبح-فرصة-لـ4-دول-عربية-1103978782.html

https://sarabic.ae/20230605/بينها-11-دولة-في-آسيا-وأفريقيا-ما-هي-الدول-المنتجة-لليورانيوم-1077765451.html

الجزائر

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, الجزائر, جنوب أفريقيا