دولة عربية في الصدارة... قائمة أفضل 10 دول من حيث الموقع الاستراتيجي في أفريقيا

عربي
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
ورغم التغيرات التي طرأت على ممرات التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس المصرية لا تزال تمثل ممرا حيويا للاقتصاد العالمي، حيث يمر بها نحو 15 في المئة من حجم التجارة العالمية، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "أفريكان إكسبونات"، يوم أمس الاثنين.التقرير أشار أيضا إلى الأهمية الجغرافية لموانئ جنوب أفريقيا وموقع كينيا كبوابة شرق أفريقيا، وصولا إلى جزيرة موريشيوس التي تتحكم بممرات حيوية في المحيط الهندي.وإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي، فإن ثروات القارة يمكن أن تفتح لها طريق الازدهار في المستقبل خاصة في مجال المعادن لأنها تضم أكبر احتياطي عالمي من الكوبالت ومعادن مجموعة البلاتين، التي تمثل عماد صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى اليورانيوم المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية.وأورد الموقع تصنيفا يضم أكثر 10 دول أفريقية تأثيرًا من حيث الموقع الجغرافي، الذي يمكنها من لعب دور محوري في سلاسل الإمداد العالمية وشبكات الطاقة والغاز.مصر: تحتل المرتبة الأولى في أفريقيانيجيريا: تحتل المرتبة الثانية أفريقيًاجنوب أفريقيا: الثالثة أفريقياالكونغو الديمقراطية: الرابعة أفريقياالمغرب: الـ 5 أفريقياجيبوتي: الـ 6 أفريقياإثيوبيا: الـ 7 أفريقياكينيا: الـ 8 أفريقياأنغولا: الـ 9 أفريقياالجزائر: الـ10 أفريقيا
يتصدر الموقع الجغرافي للدول الأفريقية المشهد العالمي، لكن بصورة تخدم مصالح الأفارقة، فبعدما كانت أفريقيا مجرد معبر أو ممر بين قوى دولية فاعلة، تحولت دول القارة إلى لاعب محوري في الاقتصاد والسياسة الدولية.
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
21 أغسطس, 07:13 GMT
ورغم التغيرات التي طرأت على ممرات التجارة العالمية، إلا أن قناة السويس المصرية لا تزال تمثل ممرا حيويا للاقتصاد العالمي، حيث يمر بها نحو 15 في المئة من حجم التجارة العالمية، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "أفريكان إكسبونات"، يوم أمس الاثنين.
التقرير أشار أيضا إلى الأهمية الجغرافية لموانئ جنوب أفريقيا وموقع كينيا كبوابة شرق أفريقيا، وصولا إلى جزيرة موريشيوس التي تتحكم بممرات حيوية في المحيط الهندي.
وإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي، فإن ثروات القارة يمكن أن تفتح لها طريق الازدهار في المستقبل خاصة في مجال المعادن لأنها تضم أكبر احتياطي عالمي من الكوبالت ومعادن مجموعة البلاتين، التي تمثل عماد صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى اليورانيوم المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية.
استخراج اليورانيوم - النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
بينها 11 دولة في آسيا وأفريقيا… ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟
5 يونيو 2023, 15:34 GMT
وأورد الموقع تصنيفا يضم أكثر 10 دول أفريقية تأثيرًا من حيث الموقع الجغرافي، الذي يمكنها من لعب دور محوري في سلاسل الإمداد العالمية وشبكات الطاقة والغاز.

مصر: تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا

قوة الموقع: قناة السويس التي تمر نحو 15 في المئة من التجارة العالمية و30 في المئة من حركة الحاويات.
عناصر القوة: الجيش الأقوى أفريقيًا (الـ19 عالميا) وموقع نهر النيل ومركز للغاز الطبيعي المسال عضو في "بريكس".
التأثير: بوابة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ومركز ممرات الطاقة العالمية.

نيجيريا: تحتل المرتبة الثانية أفريقيًا

قوة الموقع: أكبر اقتصاد وسكان في أفريقيا وتمتلك موقعا متميزا على خليج غينيا.
عناصر القوة: أكبر منتج للنفط، ثالث أقوى جيش أفريقي وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء وميناء لاغوس العميق.
التأثير: عملاق الطاقة الأفريقي وصانع سياسات غرب أفريقيا.

جنوب أفريقيا: الثالثة أفريقيا

قوة الموقع: شواطئ على المحيطين الأطلسي والهندي وموانئ مثل ديربان الأكبر في أفريقيا.
عناصر القوة: اقتصاد صناعي متقدم، ثروات معادن حيوية تضم 30 في المئة من معادن البلاتين إضافة إلى عضوية "جي - 20" و"بريكس".
التأثير: مركز تجاري وصناعي ودبلوماسي عالمي.

الكونغو الديمقراطية: الرابعة أفريقيا

قوة الموقع: مركز سلاسل التوريد العالمية للبطاريات والطاقة النظيفة.
عناصر القوة: 70 في المئة من احتياطي الكوبالت العالمي + النحاس + الليثيوم.
التأثير: قلب التحول الصناعي العالمي للطاقة.

المغرب: الـ 5 أفريقيا

قوة الموقع: مضيق جبل طارق وبوابة الأطلسي - المتوسط.
عناصر القوة: ميناء طنجة المتوسط (الأول أفريقيا وفي البحر المتوسط)، شراكات مع أوروبا وأمريكا.
التأثير: عقدة لوجستية وتجارية تربط أفريقيا بأوروبا.

جيبوتي: الـ 6 أفريقيا

قوة الموقع: باب المندب (ممر حيوي للنفط والتجارة العالمية).
عناصر القوة: قواعد عسكرية لأمريكا والصين وفرنسا واليابان، منفذ تجاري رئيسي لإثيوبيا.
التأثير: عقدة أمنية وتجارية رغم صغر المساحة.

إثيوبيا: الـ 7 أفريقيا

قوة الموقع: قلب القرن الأفريقي ومقر الاتحاد الأفريقي.
عناصر القوة: سد النهضة (أكبر مشروع طاقة مائية أفريقي)، قوة عسكرية بارزة.
التأثير: صانع موازين القوى في شرق أفريقيا.

كينيا: الـ 8 أفريقيا

قوة الموقع: ساحل على المحيط الهندي وبوابة شرق أفريقيا.
عناصر القوة: اقتصاد ديناميكي وممر لامو ومركز تكنولوجي.
التأثير: رابط بين أفريقيا الداخلية والتجارة العالمية.

أنغولا: الـ 9 أفريقيا

قوة الموقع: منفذ رئيسي على الأطلسي ومصدر طاقة رئيسي.
عناصر القوة: نفط وغاز وممر لوبتو التجاري لنقل معادن الكونغو وزامبيا.
التأثير: مركز إقليمي للطاقة والتجارة.

الجزائر: الـ10 أفريقيا

قوة الموقع: ساحل طويل على المتوسط وبوابة الغاز نحو أوروبا.
عناصر القوة: ثاني أكبر مصدر غاز أفريقي وشريك رئيسي بمشروع خط الغاز العابر للصحراء.
التأثير: ركيزة أمن الطاقة الأوروبي وجيش قوي يصنف في المرتبة رقم 26 عالميا.
