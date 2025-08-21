عربي
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
07:13 GMT 21.08.2025
© Depositphotos.com / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Depositphotos.com / Aa-w
كشف مشروع ممر هيدروجين جديد تقدما قد يمهد الطريق لتعزيز خطط نقل الوقود المستقبلية ببنية تحتية إضافية، تعزز بدورها الاندفاع العالمي تجاه مسارات الطاقة النظيفة.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الخميس، أنه وفي إطار المساعي الأوروبية لاستيراد الهيدروجين، أنجزت عدة شركات دراسة دولية جدوى مشروع ممر (SunsHyne) أظهرت إمكان تنفيذه دون عقبات.
فيما يشير مسار الخط إلى الربط بين شمال أفريقيا والأسواق الأوروبية، حيث يمتد حتى شمال وغرب القارة العجوز، ولم يحدد المطورون نقاط انطلاق المشروع من شمال أفريقيا، لكنهم لفتوا إلى ارتباطه بمراكز الاستهلاك في المنطقة.
وأوضحت المنصة أن هذا المشروع قد يكون فرصة للربط بـ4 دول عربية وهي الجزائر والمغرب ومصر وتونس سواء بعض هذه البلدان أو كلّها، بناء على المقومات الكبيرة التي تؤهّلها لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتعد الجزائر الأقرب للانضمام إلى هذا المشروع، لتكون أقرب نقطة ربط مع إيطاليا، ومنها ينطلق التصدير لباقي الدول الأوروبية، حيث أُنجِزت دراسة جدوى مشروع ممر الهيدروجين بنجاح خلال شهر أغسطس/آب الجاري، بعد بحث التقييمات التقنية والتجارية لخطط النقل.
ويصل طول الخط إلى 3400 كيلومتر، ويلبي طلب المدن التي يسجل الطلب فيها معدلات مرتفعة، إذ تصل سعة نقله إلى 450 غيغاواط/ساعة، حيث تشمل نقاط الطلب المرتفع شمال شرق وجنوب ألمانيا، إذ تتجاوز توقعات الطلب -البالغة 100 تيراواط/ساعة، بحلول 2030- الإنتاج المحلي الحالي.
ينطلق العمل في مشروع ممر هيدروجين (SunsHyne) نهاية العقد الجاري، وتتضمن خطة تطوير المشروع: إنشاء ممرات ربط جديدة، تضاف إلى خطوط حالية قائمة بعد إعادة تأهيلها لتلائم نقل الهيدروجين.
