https://sarabic.ae/20250805/أول-دولة-عربية-تتجه-لتجميع-وتصنيع-معدات-الهيدروجين-الأخضر-محليا-1103406708.html
أول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا
أول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا
سبوتنيك عربي
وقّعت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة الإستراتيجية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T15:52+0000
2025-08-05T15:52+0000
2025-08-05T15:52+0000
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سلطنة عمان
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وذكرت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة تأتي ضمن توجُّه عمان نحو بناء اقتصاد وطني مستدام في قطاع الطاقة المتجددة، عبر تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة، مع تهيئة البيئة اللازمة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر المتنامية في البلاد.ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الهندسية في قطاع الهيدروجين سالم الحارثي، ورئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، المدير التنفيذي للحسابات في شركة "صن غرو" الصينية شياوي دوان.ونقلت المنصة عن سالم الحارثي أن "هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تنويع أعمالنا في مجالات الطاقة المتجددة، وتسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتقنيات الهيدروجين المتقدمة".ويتولى التصنيع في سلطنة عمان تحالف صيني عماني، حيث وقّعت شركة الخدمات الهندسية في قطاع الهيدروجين، مذكرة تفاهم مع شركة "صن غرو" الصينية، وبموجب مذكرة التفاهم، من المقرر إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.ويعد المصنع حلقة أساسية في سلسلة التوريد لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء الذي تعمل عليه هايبورت الدقم، بقدرة إنتاجية متوقعة تبلغ 300 طن يوميا من الأمونيا، اعتمادا على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ويفترض أن يوفر المصنع "الإلكترونيلايزرات" (معدات التحليل الكهربائي للماء) محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مما يعزز استقلال المشروع ويرفع من كفاءته الفنية والاقتصادية، ويقلّل من زمن تنفيذ المشروعات القادمة.
https://sarabic.ae/20240314/خبراء-إنشاء-البولي-سيليكون-بـصحار-يعزز-استراتيجية-سلطنة-عمان-بشأن-الهيدروجين-الأخضر-1086986811.html
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الأخبار, سلطنة عمان
أول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا
وقّعت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية جديدة لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا، لتصبح أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة الإستراتيجية.
وذكرت منصة
"الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة تأتي ضمن توجُّه عمان نحو بناء اقتصاد وطني مستدام في قطاع الطاقة المتجددة، عبر تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة، مع تهيئة البيئة اللازمة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر المتنامية في البلاد.
ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الهندسية في قطاع الهيدروجين سالم الحارثي، ورئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، المدير التنفيذي للحسابات في شركة "صن غرو" الصينية شياوي دوان.
ونقلت المنصة عن سالم الحارثي أن "هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تنويع أعمالنا في مجالات الطاقة المتجددة، وتسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتقنيات الهيدروجين المتقدمة
".
ويتولى التصنيع في سلطنة عمان تحالف صيني عماني، حيث وقّعت شركة الخدمات الهندسية في قطاع الهيدروجين، مذكرة تفاهم مع شركة "صن غرو" الصينية، وبموجب مذكرة التفاهم، من المقرر إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويعد المصنع حلقة أساسية في سلسلة التوريد لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء الذي تعمل عليه هايبورت الدقم، بقدرة إنتاجية متوقعة تبلغ 300 طن يوميا من الأمونيا، اعتمادا على مصادر الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح.
ويفترض أن يوفر المصنع "الإلكترونيلايزرات" (معدات التحليل الكهربائي للماء) محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مما يعزز استقلال المشروع ويرفع من كفاءته الفنية والاقتصادية، ويقلّل من زمن تنفيذ المشروعات القادمة.