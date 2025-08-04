https://sarabic.ae/20250804/دولة-خليجية-تفوز-بأول-مشروع-لتخزين-الطاقة-الشمسية-في-المغرب-1103359540.html
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
سبوتنيك عربي
فازت دولة خليجية بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب، عقب طلب مناقصة دولية أطلقته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ما يدعم جهود البلاد الرامية لرفع... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T14:35+0000
2025-08-04T14:35+0000
2025-08-04T14:35+0000
اقتصاد
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ووفق منصة الطاقة المتخصصة، فازت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بتطوير مشروعي "نور ميدلت 2"، و"نور ميدلت 3" بالشراكة مع الكيانات العامة والخاصة في المغرب.يعمل المشروع وفق نموذج "البناء – التملك – التشغيل" (BOO Build-Own-Operate)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة تمتد 30 عاما. ويسهم في تخفيض نحو 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات الذروة.وكانت المرحلة الأولى من مشروع "نور ميدلت 1"، بقدرة تبلغ نحو 800 ميغاواط، قد واجهت تحديات أدّت إلى تأخير تنفيذه.ومن المقرر توزيع مشروعات تخزين الكهرباء في المغرب عبر محطات متعددة في مناطق حيوية في المملكة، تشمل: القنيطرة، سطات، تطوان، تيط مليل، خنيفرة، خريبكة.وتسعى العديد من دول العالم إلى الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقات المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية، من أجل تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحصول على طاقة نظيفة بتكلفة أقل.دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025قائمة الدول العربية الأكثر توليدا للكهرباء في 2024
https://sarabic.ae/20250730/دولة-أوروبية-تتجه-إلى-الربط-الكهربائي-مع-المغرب-1103185095.html
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اقتصاد
دولة خليجية تفوز بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب
فازت دولة خليجية بأول مشروع لتخزين الطاقة الشمسية في المغرب، عقب طلب مناقصة دولية أطلقته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ما يدعم جهود البلاد الرامية لرفع مزيج الكهرباء النظيفة إلى 52% بحلول 2030.
ووفق منصة الطاقة المتخصصة، فازت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بتطوير مشروعي "نور ميدلت 2"، و"نور ميدلت 3" بالشراكة مع الكيانات العامة والخاصة في المغرب.
ويضم المشروع "نور ميدلت 2، 3" محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 400 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب منظومة لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 602 ميغاواط/ساعة، حيث يشكل هذا المشروع محطة مفصلية جديدة في مسار المغرب نحو الاستقلال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعقد عليه المغرب آمالا كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في توفير إمدادات الكهرباء النظيفة.
يعمل المشروع وفق نموذج "البناء – التملك – التشغيل" (BOO Build-Own-Operate)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة تمتد 30 عاما. ويسهم في تخفيض نحو 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات الذروة.
وكانت المرحلة الأولى من مشروع "نور ميدلت 1"، بقدرة تبلغ نحو 800 ميغاواط، قد واجهت تحديات أدّت إلى تأخير تنفيذه.
عند تشغيل المحطات الثلاث، ستبلغ السعة الإجمالية لمشاريع نور ميدلت حوالي 1600 ميغاواط، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار درهم (2 مليار دولار أميركي)، ليحل في الصدارة بصفته أكبر مشروع طاقة شمسية في المغرب.
ومن المقرر توزيع مشروعات تخزين الكهرباء في المغرب عبر محطات متعددة في مناطق حيوية في المملكة، تشمل: القنيطرة، سطات، تطوان، تيط مليل، خنيفرة، خريبكة.
وتسعى العديد من دول العالم إلى الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقات المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية، من أجل تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحصول على طاقة نظيفة بتكلفة أقل.