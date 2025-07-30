https://sarabic.ae/20250730/دولة-أوروبية-تتجه-إلى-الربط-الكهربائي-مع-المغرب-1103185095.html

دولة أوروبية تتجه إلى الربط الكهربائي مع المغرب

دولة أوروبية تتجه إلى الربط الكهربائي مع المغرب

سبوتنيك عربي

تسعى دولة أوروبية لاتخاذ خطوة استراتيجية تعزز أمنها الطاقي، عبر مشروع للربط الكهربائي مع المغرب، بما يدعم حصولها على الطاقة من شمال أفريقيا، باستثمارات تبلغ... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T08:53+0000

2025-07-30T08:53+0000

2025-07-30T08:53+0000

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وبحسب بيان حصلت عليه منصة "الطاقة"، ومن المتوقع أن يفتح المشروع المحتمل آفاقا جديدة للتعاون العابر للقارات، خاصة في ظل تزايد الطلب على مصادرالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدام، ما يعد إشارة واضحة إلى تنامي أهمية دول شمال أفريقيا في المعادلة الطاقية الأوروبية، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وإمكانات تصديرية واعدة، بحسب بيان حصلت عليه منصة "الطاقة".وقالت الوزيرة: "تشمل الخطة أيضا تعزيز قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات، ورفع مستوى التحكم في تدفقات الشبكة، مع هدف رفع القدرة التخزينية من 13 ميغاواط حاليا إلى 750 ميغاواط مستقبلا"، مشيرةً إلى أن "هذا الخيار يأتي استجابة لواقع المفاوضات المتعثرة مع فرنسا، التي كانت تشمل إنشاء 3 نقاط ربط بين شبكتي الكهرباء في باريس ولشبونة، لكنها لم تنفذ حتى الآن".ويرى مراقبون، بحسب المنصة، أن "الربط الكهربائي مع المغرب يعزز الاستقلالية الطاقية لشبه الجزيرة الإيبيرية، ويمنحها قدرة أكبر على تصدير الكهرباء عبر القارة الأفريقية".ويمتد المشروع المحتمل تحت مياه مضيق جبل طارق، ما يجعله منافسا للمسارات الأوروبية التقليدية، ويمنح المغرب دفعة جديدة في ربطه الطاقي مع محيطه القاري.وفي مايو/أيار الماضي 2025، قالت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، إن "الربط الكهربائي مع المغرب أصبح أولوية، في ظل ضبابية الاتفاقات مع فرنسا"، مؤكدة أن "الرباط خيار موثوق وجيوسياسيا مناسب".وتعد المملكة المغربية من الدول الرائدة في مشروعات الطاقات النظيفة؛ إذ تضع الرباط هدفا بتغطية أكثر من 52% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030.

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