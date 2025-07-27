https://sarabic.ae/20250727/دولة-عربية-تدشن-مشروعا-استراتيجيا-لتكرير-أحد-أهم-معادن-الأرض-1103079684.html
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع صناعي استراتيجي، لإنشاء أول وحدة لتكرير الليثيوم لديها، وهو المعروف بـ"الذهب الأبيض"، نسبة لأهميته في العديد من... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T10:43+0000
2025-07-27T10:43+0000
2025-07-27T10:43+0000
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وسيطلق المغرب المشروع بشراكة بين شركتي "LG Energy Solution" الكورية و"Yahua Group" الصينية، باستثمار يفوق 5.5 مليار درهم (550 مليون دولار).ويهدف المشروع، الذي حاز صفة "إستراتيجي" من اللجنة الوطنية للاستثمار، إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية لصناعة البطاريات الكهربائية، وخلق أكثر من 430 فرصة عمل تقنية متخصصة، مع دعم البحث العلمي والخدمات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.ويمثل هذا الاستثمار خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية لتحويل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.وتكرير الليثيوم هو عملية معالجة خام الليثيوم لاستخلاصه، وتحويله إلى مركبات قابلة للاستخدام في البطاريات، مثل كربونات وهيدروكسيد الليثيوم، عبر مراحل الاستخلاص، والتحويل الكيميائي، والتنقية.وقال المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، في تصريحات لـ"هسبريس"، إن المشروع يعكس وعي المغرب بضرورة الاستثمار في بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة بعد شراكة "مجموعة المدى" مع صندوق "CNGR" الصيني، والتي أسفرت عن أول مصنع لإنتاج البطاريات بالجرف الأصفر بقيمة 20 مليار درهم.بينما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، خالد حمص، أن هذا الاستثمار يعزز موقع المغرب في قطاع السيارات الكهربائية، مضيفا أن المملكة هي الوحيدة في شمال أفريقيا القادرة على استقطاب شراكات صناعية كبرى من الصين وكوريا، بفضل غناها بالمعادن الحيوية، وقربها من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
https://sarabic.ae/20250626/5-آلاف-فرصة-عمل-أول-مصنع-لإنتاج-مواد-بطاريات-الليثيوم-في-المغرب-1102075749.html
https://sarabic.ae/20250523/بشراكة-صينية-المغرب-يعزز-موقعه-الصناعي-في-شمال-أفريقيا-بمصنع-بطاريات-عملاق--1100887987.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع صناعي استراتيجي، لإنشاء أول وحدة لتكرير الليثيوم لديها، وهو المعروف بـ"الذهب الأبيض"، نسبة لأهميته في العديد من التطبيقات الحديثة، خاصة في صناعة بطاريات الليثيوم أيون.
وسيطلق المغرب المشروع بشراكة بين شركتي "LG Energy Solution" الكورية و"Yahua Group" الصينية، باستثمار يفوق 5.5 مليار درهم (550 مليون دولار).
ويهدف المشروع، الذي حاز صفة "إستراتيجي" من اللجنة الوطنية للاستثمار، إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية لصناعة البطاريات الكهربائية، وخلق أكثر من 430 فرصة عمل تقنية متخصصة، مع دعم البحث العلمي والخدمات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية لتحويل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتكرير الليثيوم هو عملية معالجة خام الليثيوم لاستخلاصه، وتحويله إلى مركبات قابلة للاستخدام في البطاريات، مثل كربونات وهيدروكسيد الليثيوم، عبر مراحل الاستخلاص، والتحويل الكيميائي، والتنقية.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، في تصريحات لـ"هسبريس"، إن المشروع يعكس وعي المغرب بضرورة الاستثمار في بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة بعد شراكة "مجموعة المدى" مع صندوق "CNGR" الصيني، والتي أسفرت عن أول مصنع لإنتاج البطاريات بالجرف الأصفر بقيمة 20 مليار درهم.
بينما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، خالد حمص، أن هذا الاستثمار يعزز موقع المغرب في قطاع السيارات الكهربائية، مضيفا أن المملكة هي الوحيدة في شمال أفريقيا القادرة على استقطاب شراكات صناعية كبرى من الصين وكوريا، بفضل غناها بالمعادن الحيوية، وقربها من الأسواق الأمريكية والأوروبية.