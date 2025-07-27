دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250727/دولة-عربية-تدشن-مشروعا-استراتيجيا-لتكرير-أحد-أهم-معادن-الأرض-1103079684.html
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع صناعي استراتيجي، لإنشاء أول وحدة لتكرير الليثيوم لديها، وهو المعروف بـ"الذهب الأبيض"، نسبة لأهميته في العديد من... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T10:43+0000
2025-07-27T10:43+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100860471_0:82:1952:1180_1920x0_80_0_0_1661c0bc590aa8c2c7af46374ad78b39.jpg
وسيطلق المغرب المشروع بشراكة بين شركتي "LG Energy Solution" الكورية و"Yahua Group" الصينية، باستثمار يفوق 5.5 مليار درهم (550 مليون دولار).ويهدف المشروع، الذي حاز صفة "إستراتيجي" من اللجنة الوطنية للاستثمار، إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية لصناعة البطاريات الكهربائية، وخلق أكثر من 430 فرصة عمل تقنية متخصصة، مع دعم البحث العلمي والخدمات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.ويمثل هذا الاستثمار خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية لتحويل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.وتكرير الليثيوم هو عملية معالجة خام الليثيوم لاستخلاصه، وتحويله إلى مركبات قابلة للاستخدام في البطاريات، مثل كربونات وهيدروكسيد الليثيوم، عبر مراحل الاستخلاص، والتحويل الكيميائي، والتنقية.وقال المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، في تصريحات لـ"هسبريس"، إن المشروع يعكس وعي المغرب بضرورة الاستثمار في بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة بعد شراكة "مجموعة المدى" مع صندوق "CNGR" الصيني، والتي أسفرت عن أول مصنع لإنتاج البطاريات بالجرف الأصفر بقيمة 20 مليار درهم.بينما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، خالد حمص، أن هذا الاستثمار يعزز موقع المغرب في قطاع السيارات الكهربائية، مضيفا أن المملكة هي الوحيدة في شمال أفريقيا القادرة على استقطاب شراكات صناعية كبرى من الصين وكوريا، بفضل غناها بالمعادن الحيوية، وقربها من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
https://sarabic.ae/20250626/5-آلاف-فرصة-عمل-أول-مصنع-لإنتاج-مواد-بطاريات-الليثيوم-في-المغرب-1102075749.html
https://sarabic.ae/20250523/بشراكة-صينية-المغرب-يعزز-موقعه-الصناعي-في-شمال-أفريقيا-بمصنع-بطاريات-عملاق--1100887987.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100860471_44:0:1779:1301_1920x0_80_0_0_ba98362ce59dd1cfc57685af79e69b08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض

10:43 GMT 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Hoyoun Leeبطارية سيارة
بطارية سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Hoyoun Lee
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع صناعي استراتيجي، لإنشاء أول وحدة لتكرير الليثيوم لديها، وهو المعروف بـ"الذهب الأبيض"، نسبة لأهميته في العديد من التطبيقات الحديثة، خاصة في صناعة بطاريات الليثيوم أيون.
وسيطلق المغرب المشروع بشراكة بين شركتي "LG Energy Solution" الكورية و"Yahua Group" الصينية، باستثمار يفوق 5.5 مليار درهم (550 مليون دولار).
ويهدف المشروع، الذي حاز صفة "إستراتيجي" من اللجنة الوطنية للاستثمار، إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية لصناعة البطاريات الكهربائية، وخلق أكثر من 430 فرصة عمل تقنية متخصصة، مع دعم البحث العلمي والخدمات المرتبطة بالصناعات الخضراء، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
بطاريات ليثيوم مدمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
"5 آلاف فرصة عمل"... أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم" في المغرب
26 يونيو, 07:16 GMT
ويمثل هذا الاستثمار خطوة عملية نحو تجسيد الرؤية الملكية لتحويل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتكرير الليثيوم هو عملية معالجة خام الليثيوم لاستخلاصه، وتحويله إلى مركبات قابلة للاستخدام في البطاريات، مثل كربونات وهيدروكسيد الليثيوم، عبر مراحل الاستخلاص، والتحويل الكيميائي، والتنقية.
سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
بشراكة صينية.. المغرب يعزز موقعه الصناعي في شمال أفريقيا بمصنع بطاريات عملاق
23 مايو, 09:18 GMT
وقال المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، في تصريحات لـ"هسبريس"، إن المشروع يعكس وعي المغرب بضرورة الاستثمار في بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة بعد شراكة "مجموعة المدى" مع صندوق "CNGR" الصيني، والتي أسفرت عن أول مصنع لإنتاج البطاريات بالجرف الأصفر بقيمة 20 مليار درهم.
بينما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، خالد حمص، أن هذا الاستثمار يعزز موقع المغرب في قطاع السيارات الكهربائية، مضيفا أن المملكة هي الوحيدة في شمال أفريقيا القادرة على استقطاب شراكات صناعية كبرى من الصين وكوريا، بفضل غناها بالمعادن الحيوية، وقربها من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала