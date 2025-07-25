https://sarabic.ae/20250725/المغرب-يعتزم-إطلاق-الدرهم-الإلكترونيما-إمكانية-تطبيق-الخطوة-وأبرز-المخاوف؟-1103030960.html

المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟

المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟

سبوتنيك عربي

يعتزم المغرب إطلاق مشروع "الدرهم الإلكتروني"، خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق العديد من الضمانات المالية، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T14:06+0000

2025-07-25T14:06+0000

2025-07-25T14:06+0000

حصري

أخبار المغرب اليوم

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

غزة

لبنان

الحرب على اليمن

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ef9311fb5fb313f0ab1a1df0cf0e71f.jpg

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن المشروع أنجز تجارب عملية، في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط".وأوضح المسؤول المغربي أن "البنك المركزي انخرط منذ 2021، في دراسة عملية إطلاق عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي "إس بي دي سي"، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، وذلك خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض "جيتكس أفريقيا" بمراكش"، وفق وسائل إعلام مغربية.اختبارات عمليةمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز كوكاس، إن "بنك المغرب شرع، خلال الأسابيع الماضية، في تنفيذ اختبارات عملية على عملة رقمية سيادية مغربية، تمهيدا لإطلاق "الدرهم الرقمي"، خلال الأشهر المقبلة، في انسجام مع التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي".وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الدرهم الرقمي (CBDC) خطوة رئيسية نحو تحديث منظومة الدفع ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، حيث يستخدم النظام الرقمي "بلوك تشين" لتمكين معاملات فورية وشفافة من دون وسيط بنكي، وهو ما سيسمح بإدخال مباشر للمعاشات أو الدعم الحكومي في المحافظ الرقمية".نتائج مرتقبةويرى كوكاس أن "الدرهم الرقمي" سيلعب الدور المتوقع في تسهيل الحوالات عبر الحدود، خاصة باستخدام شراكات مع دول مثل مصر والجامعات المصرفية والقارة الأفريقية (PAPSS)، ما يعزز مكانة المغرب، الواجهة المالية بين أفريقيا وأوروبا، مع تقليص الاعتماد على النقد التقليدي (يُقدر أنه 30% من الناتج الداخلي)، يمكن تقليص كلفة التعاملات وتحفيز الإيرادات الضريبية والحد من التهرب".مخاوف تقنيةوأوضح الخبير المغربي أن "بعض المخاوف التقنية تتمثل في احتمالية تعرض النظام للهجمات الالكترونية أو الأعطال، مما يعرض الأموال للخطر، وهو ما يتطلب بنية قوية وتحكما صارما في الأمن السيبراني".وأضاف: "مخاوف أخرى ترتبط بالتأثير على البنوك التقليدية ما قد يدفع نحو تراجع الودائع لديها، والتأثير على قدرتها على منح القروض وينقلها إلى دور الوسيط التكنولوجي".في الإطار، قال الخبير المالي المغربي زهير الخديسي، إن "إطلاق المرتقب للعملة الرقمية بالمغرب، تأتي في إطار استكمال مجموعة من المشاريع أطلقها البنك المركزي في العام 2021، ومنها تشكيل لجنة خاصة لبحث "العملة الرقمية"، للبنوك المركزية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الملف وصل لمرحلة النضوج ويرتقب تطبيقه في وقت قريب، خاصة في ظل سيطرة التعاملات النقدية على السوق في المغرب".محاولات باءت بالفشلولفت إلى أن "المحاولات السابقة لرقمنة التعاملات المالية باءت بالفشل، فيما تسعى الخطوة الراهنة لتنزيل العملة الرقمية، خاصة مع استضافة المغرب لبطولة كاس العالم، وكذلك مساعي المغرب السياحية، ما يتطلب التعامل بالعملات الرقمية بشكل كامل، بما يمثل مراقبة بشكل أكبر لحركة الأموال، وكذلك الحد من "تبييض الأموال"، والأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والمؤسسات الإجرامية".وأشار إلى أن "هناك تجارب في الوقت الراهن بين الأفراد، وكذلك تحويل الأموال على المستوى الخارجي، كما يحدث مع مصر الآن".وبشأن البنية التحتية التكنولوجية، يرى الخبير المغربي أن "المغرب يتوفر على مستوى مهم من الأمن السيبراني، وشركات الحلول المالية، والعديد من الجوانب، رغم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بعض المواقع المغربية مؤخرا".تحذيرات مهمةوفي 21 يوليو/ تموز الجاري، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "التكنولوجيا الحديثة تسهم بشكل متزايد في إرساء نماذج جديدة للولوج إلى الائتمان، من خلال أنظمة تصنيف تعتمد على البيانات البديلة، بدلا من المعايير التقليدية، وتتيح فرصا أكبر للشركات الصغيرة والأفراد للحصول على التمويلات الضرورية، مما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي"، وفق صحيفة "هسبريس".ودعا المسؤول المغربي إلى "تحديد مواطن الضعف والتهديدات السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، والأطر التنظيمية الفعالة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني أيضا، إلى جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم استجابة منسقة ومستدامة لهذه التحولات الجذرية".

https://sarabic.ae/20240104/فك-ارتباط-الدرهم-المغربي-بالدولار-واليورو-ما-الشروط-اللازمة-للخطوة؟-1084710484.html

https://sarabic.ae/20230518/الحكومة-المغربية-تفتح-اعتمادات-إضافية-بـ-10-مليارات-درهم-لمواجهة-التضخم-وملفات-أخرى-1077189671.html

https://sarabic.ae/20250412/المغرب-يعزز-مكانته-في-مؤشر-المرونة-الاقتصادية-لعام-2025-1099481410.html

https://sarabic.ae/20250502/ربط-روسيا-والصين-بميناء-مغربي-عن-طريق-بحر-الشمال-خطة-لإنعاش-الاقتصاد-من-ممر-عابر-للقارات-1100104328.html

أخبار المغرب اليوم

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, الحرب على اليمن, اقتصاد