المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/المغرب-يعتزم-إطلاق-الدرهم-الإلكترونيما-إمكانية-تطبيق-الخطوة-وأبرز-المخاوف؟-1103030960.html
المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟
المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟
سبوتنيك عربي
يعتزم المغرب إطلاق مشروع "الدرهم الإلكتروني"، خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق العديد من الضمانات المالية، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:06+0000
2025-07-25T14:06+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
الحرب على اليمن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ef9311fb5fb313f0ab1a1df0cf0e71f.jpg
وفي مايو/ أيار الماضي، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن المشروع أنجز تجارب عملية، في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط".وأوضح المسؤول المغربي أن "البنك المركزي انخرط منذ 2021، في دراسة عملية إطلاق عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي "إس بي دي سي"، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، وذلك خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض "جيتكس أفريقيا" بمراكش"، وفق وسائل إعلام مغربية.اختبارات عمليةمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز كوكاس، إن "بنك المغرب شرع، خلال الأسابيع الماضية، في تنفيذ اختبارات عملية على عملة رقمية سيادية مغربية، تمهيدا لإطلاق "الدرهم الرقمي"، خلال الأشهر المقبلة، في انسجام مع التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي".وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الدرهم الرقمي (CBDC) خطوة رئيسية نحو تحديث منظومة الدفع ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، حيث يستخدم النظام الرقمي "بلوك تشين" لتمكين معاملات فورية وشفافة من دون وسيط بنكي، وهو ما سيسمح بإدخال مباشر للمعاشات أو الدعم الحكومي في المحافظ الرقمية".نتائج مرتقبةويرى كوكاس أن "الدرهم الرقمي" سيلعب الدور المتوقع في تسهيل الحوالات عبر الحدود، خاصة باستخدام شراكات مع دول مثل مصر والجامعات المصرفية والقارة الأفريقية (PAPSS)، ما يعزز مكانة المغرب، الواجهة المالية بين أفريقيا وأوروبا، مع تقليص الاعتماد على النقد التقليدي (يُقدر أنه 30% من الناتج الداخلي)، يمكن تقليص كلفة التعاملات وتحفيز الإيرادات الضريبية والحد من التهرب".مخاوف تقنيةوأوضح الخبير المغربي أن "بعض المخاوف التقنية تتمثل في احتمالية تعرض النظام للهجمات الالكترونية أو الأعطال، مما يعرض الأموال للخطر، وهو ما يتطلب بنية قوية وتحكما صارما في الأمن السيبراني".وأضاف: "مخاوف أخرى ترتبط بالتأثير على البنوك التقليدية ما قد يدفع نحو تراجع الودائع لديها، والتأثير على قدرتها على منح القروض وينقلها إلى دور الوسيط التكنولوجي".في الإطار، قال الخبير المالي المغربي زهير الخديسي، إن "إطلاق المرتقب للعملة الرقمية بالمغرب، تأتي في إطار استكمال مجموعة من المشاريع أطلقها البنك المركزي في العام 2021، ومنها تشكيل لجنة خاصة لبحث "العملة الرقمية"، للبنوك المركزية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الملف وصل لمرحلة النضوج ويرتقب تطبيقه في وقت قريب، خاصة في ظل سيطرة التعاملات النقدية على السوق في المغرب".محاولات باءت بالفشلولفت إلى أن "المحاولات السابقة لرقمنة التعاملات المالية باءت بالفشل، فيما تسعى الخطوة الراهنة لتنزيل العملة الرقمية، خاصة مع استضافة المغرب لبطولة كاس العالم، وكذلك مساعي المغرب السياحية، ما يتطلب التعامل بالعملات الرقمية بشكل كامل، بما يمثل مراقبة بشكل أكبر لحركة الأموال، وكذلك الحد من "تبييض الأموال"، والأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والمؤسسات الإجرامية".وأشار إلى أن "هناك تجارب في الوقت الراهن بين الأفراد، وكذلك تحويل الأموال على المستوى الخارجي، كما يحدث مع مصر الآن".وبشأن البنية التحتية التكنولوجية، يرى الخبير المغربي أن "المغرب يتوفر على مستوى مهم من الأمن السيبراني، وشركات الحلول المالية، والعديد من الجوانب، رغم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بعض المواقع المغربية مؤخرا".تحذيرات مهمةوفي 21 يوليو/ تموز الجاري، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "التكنولوجيا الحديثة تسهم بشكل متزايد في إرساء نماذج جديدة للولوج إلى الائتمان، من خلال أنظمة تصنيف تعتمد على البيانات البديلة، بدلا من المعايير التقليدية، وتتيح فرصا أكبر للشركات الصغيرة والأفراد للحصول على التمويلات الضرورية، مما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي"، وفق صحيفة "هسبريس".ودعا المسؤول المغربي إلى "تحديد مواطن الضعف والتهديدات السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، والأطر التنظيمية الفعالة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني أيضا، إلى جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم استجابة منسقة ومستدامة لهذه التحولات الجذرية".
https://sarabic.ae/20240104/فك-ارتباط-الدرهم-المغربي-بالدولار-واليورو-ما-الشروط-اللازمة-للخطوة؟-1084710484.html
https://sarabic.ae/20230518/الحكومة-المغربية-تفتح-اعتمادات-إضافية-بـ-10-مليارات-درهم-لمواجهة-التضخم-وملفات-أخرى-1077189671.html
https://sarabic.ae/20250412/المغرب-يعزز-مكانته-في-مؤشر-المرونة-الاقتصادية-لعام-2025-1099481410.html
https://sarabic.ae/20250502/ربط-روسيا-والصين-بميناء-مغربي-عن-طريق-بحر-الشمال-خطة-لإنعاش-الاقتصاد-من-ممر-عابر-للقارات-1100104328.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fee11869c000918b9b3424c09d15846.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, الحرب على اليمن, اقتصاد
حصري, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, الحرب على اليمن, اقتصاد

المغرب يعتزم إطلاق "الدرهم الإلكتروني"...ما إمكانية تطبيق الخطوة وأبرز المخاوف؟

14:06 GMT 25.07.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / البرلمان المغربي البرلمان المغربي
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / البرلمان المغربي
تابعنا عبر
حصري
يعتزم المغرب إطلاق مشروع "الدرهم الإلكتروني"، خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق العديد من الضمانات المالية، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن المشروع أنجز تجارب عملية، في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط".
وأوضح المسؤول المغربي أن "البنك المركزي انخرط منذ 2021، في دراسة عملية إطلاق عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي "إس بي دي سي"، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، وذلك خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض "جيتكس أفريقيا" بمراكش"، وفق وسائل إعلام مغربية.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو.. خبير يتحدث عن الشروط اللازمة للخطوة؟
4 يناير 2024, 17:36 GMT

اختبارات عملية

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز كوكاس، إن "بنك المغرب شرع، خلال الأسابيع الماضية، في تنفيذ اختبارات عملية على عملة رقمية سيادية مغربية، تمهيدا لإطلاق "الدرهم الرقمي"، خلال الأشهر المقبلة، في انسجام مع التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي".

ووفقا للخبير الاقتصادي المغربي، أنهى البنك المركزي أول تجربة ميدانية همّت محاكاة عمليات أداء مالي بين الأفراد عبر تقنية "نظير إلى نظير" (P2P)، داخل بيئة رقمية مغلقة وآمنة، بهدف اختبار مدى أمان النظام، وسهولة استخدامه، وفعاليته من حيث كلفة المعاملات وسرعة التنفيذ.

وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الدرهم الرقمي (CBDC) خطوة رئيسية نحو تحديث منظومة الدفع ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، حيث يستخدم النظام الرقمي "بلوك تشين" لتمكين معاملات فورية وشفافة من دون وسيط بنكي، وهو ما سيسمح بإدخال مباشر للمعاشات أو الدعم الحكومي في المحافظ الرقمية".
رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
الحكومة المغربية تفتح اعتمادات إضافية بـ 10 مليارات درهم لمواجهة التضخم وملفات أخرى
18 مايو 2023, 16:08 GMT

نتائج مرتقبة

ويرى كوكاس أن "الدرهم الرقمي" سيلعب الدور المتوقع في تسهيل الحوالات عبر الحدود، خاصة باستخدام شراكات مع دول مثل مصر والجامعات المصرفية والقارة الأفريقية (PAPSS)، ما يعزز مكانة المغرب، الواجهة المالية بين أفريقيا وأوروبا، مع تقليص الاعتماد على النقد التقليدي (يُقدر أنه 30% من الناتج الداخلي)، يمكن تقليص كلفة التعاملات وتحفيز الإيرادات الضريبية والحد من التهرب".

وأشار إلى أن "المبادرة تستهدف توسيعا ماليا شموليا حقيقيا، عبر الوصول إلى خدمات مالية لملايين غير المتعاملين مع البنوك، من خلال تطبيقات الهاتف الذكي والمعاملات الأرخص والأسرع من الحوالات البنكية أو التعامل بالكاش".

مخاوف تقنية

وأوضح الخبير المغربي أن "بعض المخاوف التقنية تتمثل في احتمالية تعرض النظام للهجمات الالكترونية أو الأعطال، مما يعرض الأموال للخطر، وهو ما يتطلب بنية قوية وتحكما صارما في الأمن السيبراني".
وأضاف: "مخاوف أخرى ترتبط بالتأثير على البنوك التقليدية ما قد يدفع نحو تراجع الودائع لديها، والتأثير على قدرتها على منح القروض وينقلها إلى دور الوسيط التكنولوجي".
المغرب يعزز مكانته في مؤشر المرونة الاقتصادية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
وسائط متعددة
المغرب يعزز مكانته في مؤشر "المرونة الاقتصادية" لعام 2025
12 أبريل, 11:41 GMT
في الإطار، قال الخبير المالي المغربي زهير الخديسي، إن "إطلاق المرتقب للعملة الرقمية بالمغرب، تأتي في إطار استكمال مجموعة من المشاريع أطلقها البنك المركزي في العام 2021، ومنها تشكيل لجنة خاصة لبحث "العملة الرقمية"، للبنوك المركزية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الملف وصل لمرحلة النضوج ويرتقب تطبيقه في وقت قريب، خاصة في ظل سيطرة التعاملات النقدية على السوق في المغرب".

محاولات باءت بالفشل

ولفت إلى أن "المحاولات السابقة لرقمنة التعاملات المالية باءت بالفشل، فيما تسعى الخطوة الراهنة لتنزيل العملة الرقمية، خاصة مع استضافة المغرب لبطولة كاس العالم، وكذلك مساعي المغرب السياحية، ما يتطلب التعامل بالعملات الرقمية بشكل كامل، بما يمثل مراقبة بشكل أكبر لحركة الأموال، وكذلك الحد من "تبييض الأموال"، والأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والمؤسسات الإجرامية".
وأشار إلى أن "هناك تجارب في الوقت الراهن بين الأفراد، وكذلك تحويل الأموال على المستوى الخارجي، كما يحدث مع مصر الآن".

ولفت الخديسي إلى أن "أهم المعضلات تتمثل في تهيئة العقلية لتقبل الأمر، خاصة أن العقليات في المغرب ما زالت تتمسك بالكاش".

وبشأن البنية التحتية التكنولوجية، يرى الخبير المغربي أن "المغرب يتوفر على مستوى مهم من الأمن السيبراني، وشركات الحلول المالية، والعديد من الجوانب، رغم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها بعض المواقع المغربية مؤخرا".
ميناء طنجة المغربي المطل على المتوسط في يوم افتتاحه 27 يوليو 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات
2 مايو, 09:51 GMT

تحذيرات مهمة

وفي 21 يوليو/ تموز الجاري، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "التكنولوجيا الحديثة تسهم بشكل متزايد في إرساء نماذج جديدة للولوج إلى الائتمان، من خلال أنظمة تصنيف تعتمد على البيانات البديلة، بدلا من المعايير التقليدية، وتتيح فرصا أكبر للشركات الصغيرة والأفراد للحصول على التمويلات الضرورية، مما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي"، وفق صحيفة "هسبريس".
ودعا المسؤول المغربي إلى "تحديد مواطن الضعف والتهديدات السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، والأطر التنظيمية الفعالة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني أيضا، إلى جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم استجابة منسقة ومستدامة لهذه التحولات الجذرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала