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السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوى
السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوى
سبوتنيك عربي
بدأ وفد سعودي رفيع من اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، زيارة رسمية تشمل موريتانيا والمغرب، تهدف لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية... 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T07:26+0000
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ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 مستثمرا من كبار رجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".وسيلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الحكومتين، بهدف الاطلاع على بيئة الأعمال، وبحث الحوافز المتاحة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الواعدة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا بلغ 119 مليون ريال، تمثل الصادرات السعودية منها نحو 99%. أما مع المغرب، فقد وصل حجم التبادل إلى 5 مليارات ريال، 13% منها واردات.وتعَد هذه الأرقام مؤشرا على وجود فرص استثمارية واعدة يتطلع الجانبان إلى استكشافها خلال الزيارة.السعودية تعلن عن إجراء جديد بشأن الأجانبالسعودية تقدم دعما لفلسطين بـ30 مليون دولار
https://sarabic.ae/20250628/3-دول-عربية-ضمن-أكبر-اقتصادات-في-القارة-السمراء-للعام-2025-1102166203.html
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, شمال أفريقيا, استثمار, الرباط, الرياض, نواكشوط
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا, شمال أفريقيا, استثمار, الرباط, الرياض, نواكشوط

السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوى

07:26 GMT 29.06.2025
© Getty Images / AzmanJakaرجل أعمال عربي يقود اجتماعا مكتبيا
رجل أعمال عربي يقود اجتماعا مكتبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Getty Images / AzmanJaka
تابعنا عبر
بدأ وفد سعودي رفيع من اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، زيارة رسمية تشمل موريتانيا والمغرب، تهدف لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 مستثمرا من كبار رجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتسعى هذه الزيارة، التي تأتي ضمن "رؤية السعودية 2030"، إلى دعم التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة مع دول شمال وغرب أفريقيا، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوسيع قاعدة التعاون بين الشركات السعودية ونظيراتها الموريتانية والمغربية.

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وسيلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الحكومتين، بهدف الاطلاع على بيئة الأعمال، وبحث الحوافز المتاحة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا بلغ 119 مليون ريال، تمثل الصادرات السعودية منها نحو 99%. أما مع المغرب، فقد وصل حجم التبادل إلى 5 مليارات ريال، 13% منها واردات.
وتعَد هذه الأرقام مؤشرا على وجود فرص استثمارية واعدة يتطلع الجانبان إلى استكشافها خلال الزيارة.
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