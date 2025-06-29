https://sarabic.ae/20250629/السعودية-تتحرك-نحو-المغرب-وموريتانيا-بوفد-اقتصادي-رفيع-المستوى-1102172456.html

السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوى

السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوى

سبوتنيك عربي

بدأ وفد سعودي رفيع من اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، زيارة رسمية تشمل موريتانيا والمغرب، تهدف لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية... 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T07:26+0000

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ويترأس الوفد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ويضم أكثر من 30 مستثمرا من كبار رجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".وسيلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الحكومتين، بهدف الاطلاع على بيئة الأعمال، وبحث الحوافز المتاحة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الواعدة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وموريتانيا بلغ 119 مليون ريال، تمثل الصادرات السعودية منها نحو 99%. أما مع المغرب، فقد وصل حجم التبادل إلى 5 مليارات ريال، 13% منها واردات.وتعَد هذه الأرقام مؤشرا على وجود فرص استثمارية واعدة يتطلع الجانبان إلى استكشافها خلال الزيارة.السعودية تعلن عن إجراء جديد بشأن الأجانبالسعودية تقدم دعما لفلسطين بـ30 مليون دولار

https://sarabic.ae/20250628/3-دول-عربية-ضمن-أكبر-اقتصادات-في-القارة-السمراء-للعام-2025-1102166203.html

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