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شؤون عسكرية
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خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
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السعودية تعلن عن إجراء جديد بشأن الأجانب
السعودية تعلن عن إجراء جديد بشأن الأجانب
سبوتنيك عربي
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك تمهيدًا للمغادرة النهائية... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T07:11+0000
2025-06-28T07:11+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن مديرية الجوازات أن المستفيدين يمكنهم التقديم على الخدمة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال المدة المحددة.تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد بشكل منظم وقانوني، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.كما تُعد هذه الخطوة امتدادا لمبادرات سابقة تهدف إلى معالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، والحد من التكدس، مع ضمان مغادرة آمنة لمن انتهت تأشيراتهم، شريطة الالتزام بالسداد والمغادرة خلال المهلة المعلنة.وتهدف المبادرة إلى تعزيز الامتثال لأنظمة الإقامة، مع مراعاة الجانب الإنساني عبر منح مهلة إضافية، دون فرض عقوبات إضافية على المخالفين الذين يلتزمون بالضوابط المحددة.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السعودية، مطلع الشهر الجاري، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق السعودية.
https://sarabic.ae/20250626/السعودية-تقدم-دعما-لفلسطين-بـ30-مليون-دولار-1102112789.html
https://sarabic.ae/20250624/ولي-العهد-السعودي-نحن-وأي-دولة-أخرى-في-المنطقة-لم-ولن-نفتح-مجالنا-لأي-عمل-ضد-إيران-1102022418.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن عن إجراء جديد بشأن الأجانب

07:11 GMT 28.06.2025
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك تمهيدًا للمغادرة النهائية خلال 30 يوما، ابتداء من يوم الخميس الماضي، وجاء ذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة وفق الأنظمة.
ونقلت قناة "العربية" عن مديرية الجوازات أن المستفيدين يمكنهم التقديم على الخدمة عبر منصة "أبشر" الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك خلال المدة المحددة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد بشكل منظم وقانوني، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
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كما تُعد هذه الخطوة امتدادا لمبادرات سابقة تهدف إلى معالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، والحد من التكدس، مع ضمان مغادرة آمنة لمن انتهت تأشيراتهم، شريطة الالتزام بالسداد والمغادرة خلال المهلة المعلنة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الامتثال لأنظمة الإقامة، مع مراعاة الجانب الإنساني عبر منح مهلة إضافية، دون فرض عقوبات إضافية على المخالفين الذين يلتزمون بالضوابط المحددة.
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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السعودية، مطلع الشهر الجاري، أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق السعودية.
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