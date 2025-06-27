https://sarabic.ae/20250627/محطة-جديدة-للمغرب-في-رحلة-استكشاف-الهيدروجين-الطبيعي-والهيليوم-1102118589.html

محطة جديدة للمغرب في رحلة استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم

محطة جديدة للمغرب في رحلة استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم

سبوتنيك عربي

جذبت إمكانات المغرب شركتين بريطانيتين لاستكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم، في إطار مساعي تنويع مصادر الموارد طبيعية. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T07:32+0000

2025-06-27T07:32+0000

2025-06-27T07:32+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وشكّلت شركتا "ساوند إنرجي" و"جيتك" البريطانيتان شركة جديدة مشتركة، لإدارة حملة الاستكشاف في الرباط بحصة 50% لكل منهما، وأطلقتا عليها "هاي ماروك".وانطلقتا بعد ذلك في الدراسات التمهيدية لمراحل الاستكشاف، ويبدو أن الشركة المشتركة الجديدة توصلت إلى نتائج استقصائية إيجابية تمهد لخطوة جدّية في الرباط.شراكة بريطانيةتتبنى الشركة المشتركة بين "جيتك" و"ساوند إنرجي" دعم مشروع التنقيب عن موارد الهيدروجين الطبيعي والهيليوم في المغرب.وكانت الشركتان قد وقّعتا اتفاق تعاون في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبالتزامن مع ذلك قرّرتا إجراء مسح من أجل تحديد المواقع الملائمة للاستكشاف.وفي يونيو/حزيران الجاري، انتهت عملية استقصاء المواقع المغربية واختيار أكثر المواقع المحتملة للموارد المستهدفة.استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليومكشف الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى شركة "جيتك"، ماكس برورز، أن شركة "هاي ماروك" المشتركة هي مرحلة جديدة من الاتفاق مع "ساوند إنرجي"، خلال رحلة البحث عن موارد المملكة المغربية.وأضاف أن استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم يستند إلى توافر معلومات عدة، من بينها: توافر البيانات الجيوفيزيائية، وتحديد العوامل المؤثرة، وغيرها من معايير تطوير صناعة النفط والتنقيب على مدار عقود.وقال إن التعاون مع "ساوند إنرجي"، للتنقيب عن موارد الرباط، يعزز قدرات الاستكشاف والبحث عن موارد في قطاع حديث العهد، كما تؤسس الشركة المشتركة للخيارات التجارية المتاحة.اتفاق اقتصاديوأبلغت "ساوند إنرجي" بورصة لندن، في 17 من الشهر الجاري، بانتهاء المسح الإقليمي لمواقع الهيدروجين الطبيعي والهيليوم، بالتعاون مع "جيتك".كما أخطرتها بالاتفاق على تشكيل مشروع "هاي ماروك" المشترك، وتحديد حصص الاستكشاف والاستغلال، وخطة التطوير والاستكشاف المستقبلية في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.إمكانات المغربقال نائب رئيس شركة "ساوند إنرجي" للعلوم الجيولوجية، جون أرغنت، إن "جيتك" اتبعت معايير علمية لتحديد مواقع الإمكانات المرتفعة في أنحاء الرباط، للتركيز عليها في المرحلة اللاحقة.وتتلقى هذه الإمكانات دعمًا من التزام وطني بنشر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يمهد لتحول الطاقة.موارد باطنية نادرة في المغربويبرز الهيدروجين الطبيعي (المستخرج من باطن الأرض) منافسًا لنظيره الأخضر، إذ قد تصل تكلفته إلى دولار واحد للكيلوغرام، طبقًا لتقدير شركة "ساوند إنرجي".أما الهيليوم، فيدخل في صناعات: طبية وإلكترونية وفضائية، بالإضافة إلى دوره في الطاقة النووية وقطاع الاتصالات والطيران.ويتوافر الهيليوم في مواقع الهيدروجين الطبيعي، ما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه الاكتشافات.

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