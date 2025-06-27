https://sarabic.ae/20250627/اختتام-فعاليات-الدورة-الـ25-للمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-في-تونس-صور-1102117903.html

اختتام فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس... صور

اختتام فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس... صور

سبوتنيك عربي

أُسدل الستار، مساء يوم الخميس، على فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في العاصمة التونسية. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T06:37+0000

2025-06-27T06:37+0000

2025-06-27T06:37+0000

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شهدت الدورة حضورا واسعا لممثلي عدد من وسائل الإعلام والفنانين والخبراء، والفاعلين في المجال الإعلامي في المنطقة العربية عموما.واختتمت فعاليات المهرجان بعرض فني ضخم أقيم على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، في العاصمة تونس تحت عنوان "الخيل والليل"، أحياه الموسيقي التونسي كريم الثليبي، وبمشاركة نخبة من النجوم العرب، بقيادة الأوركسترا السيمفوني التونسي بإشراف الأستاذ راسم دمق.وكانت فلسطين والقضية الفلسطينية، حاضرة بشكل كبير في فعاليات الدورة الـ25 من المهرجان، حيث تصدرت مناقشات وندوات المهرجان، فيما شهدت هذه الدورة عرض قرابة 100 عمل سمعي بصري صيني، في إطار برنامج المدينة الإعلامية.وتضمنت فعاليات المهرجان معرضًا تكنولوجيًا وسوق برامج في مدينة الحمامات شاركت فيه قرابة 80 مؤسسة متخصصة في الإنتاج والبث الإعلامي، وأقيمت سلسلة من الندوات المهنية حول مستقبل الدراما العربية، الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام الموجّه للأطفال.وحصلت تونس على 4 جوائز على هامش فعاليات المهرجان، حيث فازت مؤسسة التلفزة التونسية بجائزتين هما الجائزة الأولى في فئة البرامج الحوارية من خلال برنامج "إرادة الحياة" وكذلك الجائزة الثانية في مسابقة الإعلام الجديد من خلال العمل "تونس ومالطا ذاكرة المتوسط".وتوجت مؤسسة الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى في المسابقة الإذاعية الرئيسية عن فئة مسابقات الدراما (من الأدب العالمي).وفيما يلي نتائج المسابقات الإذاعية للدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون:المسابقة الإذاعية الرئيسية:- مسابقات الدراما (من الأدب العالمي)الجائزة الأولى: "قواعد العشق... رحلة البحث عن الذات" الإذاعة التونسية (تونس) - الجائزة الثانية: مسلسل "خوف" الإذاعة السعودية (السعودية)- برامج الشباب (فرص العمل في العالم الافتراضي)الجائزة الأولى: "وظائف بلا حدود" إذاعة سلطنة عمان (سلطنة عمان) - الجائزة الثانية: "إشراقة من الظل" الإذاعة السعودية (السعودية)- البرامج الاجتماعية (التكافل الاجتماعي)الجائزة الأولى: "خيرنا لبعضنا" الإذاعة العراقية (العراق) - الجائزة الثانية: "ورد جوري" الإذاعة الفلسطينية (فلسطين)- البرامج البيئية (الطاقة البديلة)الجائزة الأولى: "خضراء على الكوكب الأزرق" الإذاعة المصرية (مصر) - الجائزة الثانية: "بلاد الشمس" الإذاعة العراقية" (العراق)- ومضات التوعية (احترام الجار)الجائزة الأولى: "الوصية" الإذاعة القطرية (قطر) - الجائزة الثانية: "الجار قبل الدار" الإذاعة اللبنانية (لبنان)- البرامج العلمية (الذكاء الاصطناعي ودوره الإيجابي في المجتمع)الجائزة الأولى: "ضغطة زر" الإذاعة القطرية" (قطر) - الجائزة الثانية: "مجرة" إذاعة سلطنة عمان (سلطنة عمان)- البرامج الوثائقية (تجارة البشر)الجائزة الأولى: "قيد التحقيق الاتجار بأعضاء الشهداء" الإذاعة الفلسطينية (فلسطين) - الجائزة الثانية: "بلا هوية" إذاعة سلطنة عمان (سلطنة عمان)المسابقة الإذاعية الموازية:- البرامج التفاعلية (الخدمات)الجائزة الأولى: "هالو نجدة" إذاعة بلادي السودان (السودان) - الجائزة الثانية: "صباحكم سعودي" مجموعة قنوات mbc السعودية- البرامج الصحية (الصحة الوقائية)الجائزة الأولى: "الطب التقليدي الصيني الوقاية خير من العلاج" القناة العربية لشبكة الصين الدولية (الصين) - الجائزة الثانية: برنامج "نفسيتي" سكاي نيوز عربية- البرامج الرياضية (الرياضة النسائية)الجائزة الأولى: "بطلات من ذهب" لإذاعة ديوان إف إم (تونس) - الجائزة الثانية: المسرح الرياضي إذاعة بلادي (السودان)- ومضات التوعية (التغذية الصحية)الجائزة الأولى: ومضة درهم وقاية هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (الإمارات) - الجائزة الثانية: ومضة غذاؤك يهني سلامتك إذاعة بلادي (السودان)- البرامج الثقافية (أدب الأطفال)الجائزة الأولى: "باص المدرسة" الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (السعودية) - الجائزة الثانية: "حكايات أمي" هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (الإمارات).ويمثل المهرجان، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية منذ عام 1969، أحد أبرز المنصات الإعلامية في العالم العربي.ويقام سنويًا غالبًا في تونس العاصمة أو مدينة الحمامات، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، و"عرب سات"، ويشارك فيه سنويا ممثّلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثّلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثّلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

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