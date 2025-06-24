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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مدير اتحاد إذاعات الدول العربية: إطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حقق نجاحا جماهيريا وفنيا
مدير اتحاد إذاعات الدول العربية: إطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حقق نجاحا جماهيريا وفنيا
سبوتنيك عربي
أكد عبد الرحيم سليمان، مدير اتحاد إذاعات الدول العربية، أن حفل افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حقق نجاحًا لافتًا على المستويين... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T11:29+0000
2025-06-24T11:29+0000
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وقال سليمان، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن سعداء بانطلاق المهرجان فعليًا اليوم، كان الحفل الافتتاحي ممتعًا جدًا، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانين، الذين قدموا أداء مبدعًا بدرجة لافتة".وأضاف أن "تنظيم الحفل سار بشكل جيد، مع الاستفادة من التحديات التي واجهت الدورات السابقة، رغم الصعوبات اللوجستية، خاصة فيما يتعلق باستضافة الضيوف".وأوضح سليمان لـ"سبوتنيك": "استقبلنا حوالي 600 ضيف من خارج تونس، ونحو 1500 ضيف من داخل البلاد، وهو ما يشكل تحديًا تنظيميًا كبيرًا، لكننا تمكّنا من تحقيق قدر كبير من الرضا، ولم ترد سوى شكاوى محدودة تم التعامل معها فورًا".وافتتحت مساء أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين وهم على التوالي الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصّار، والإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
https://sarabic.ae/20240627/تونس-وكالة-سبوتنيك-في-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-حضور-مميز-وتقدير-عالي-المستوى-1090240306.html
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حصري, أخبار تونس اليوم, تونس, منوعات

مدير اتحاد إذاعات الدول العربية: إطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حقق نجاحا جماهيريا وفنيا

11:29 GMT 24.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
أكد عبد الرحيم سليمان، مدير اتحاد إذاعات الدول العربية، أن حفل افتتاح فعاليات الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حقق نجاحًا لافتًا على المستويين الجماهيري والفني، مشيرًا إلى التفاعل الكبير من الجمهور والأداء المتميز للفنانين.
وقال سليمان، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن سعداء بانطلاق المهرجان فعليًا اليوم، كان الحفل الافتتاحي ممتعًا جدًا، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانين، الذين قدموا أداء مبدعًا بدرجة لافتة".
وأضاف أن "تنظيم الحفل سار بشكل جيد، مع الاستفادة من التحديات التي واجهت الدورات السابقة، رغم الصعوبات اللوجستية، خاصة فيما يتعلق باستضافة الضيوف".
وأوضح سليمان لـ"سبوتنيك": "استقبلنا حوالي 600 ضيف من خارج تونس، ونحو 1500 ضيف من داخل البلاد، وهو ما يشكل تحديًا تنظيميًا كبيرًا، لكننا تمكّنا من تحقيق قدر كبير من الرضا، ولم ترد سوى شكاوى محدودة تم التعامل معها فورًا".
وافتتحت مساء أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
27 يونيو 2024, 17:10 GMT
وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين وهم على التوالي الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصّار، والإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.

واستمتع جمهور المهرجان بمزيج من أغاني الفنان صابر الرباعي، تراوحت بين القديمة والجديدة، كما أدى الرباعي أغنية من التراث الفلسطيني وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

وتتضمن فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
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