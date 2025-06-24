افتتاح الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.. صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
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افتتحت مساء أمس الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الروماني بقرطاج في العاصمة تونس.
وأحيا حفل الافتتاح الفنان العربي صابر الرباعي، بحصور وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، بحسب مراسلة "سبوتنيك".
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
كما شارك عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي عدد من وسائل الإعلام العربية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين كان أبرزهم الإعلامية التونسية دنيا الشاوش، والممثلة المصرية مي عمر، والفنان المصري حمادة هلال، والممثلة اللبنانية جوليا قصار.
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
كما تم تكريم الإعلامية الجزائرية رانيا سيروتي، والممثلة والمخرجة الأردنية رانيا إسماعيل، والفنان الصومالي عبد الرشيد محي كالموي، والإعلامية اليمنية سونيا المريسي.
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
واستمتع جمهور المهرجان بمزيج من أغاني الفنان صابر الرباعي، تراوحت بين القديمة والجديدة كما أدى الرباعي، أغنية من التراث الفلسطيني وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.
© Sputnik . Mariam.Gaderaافتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
افتتاح الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتتضمنت فعاليات المهرجان أيضا معرضا للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج بمشاركة 80 عارضا يتوزعون على 100 جناح، فضلا عن سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية.