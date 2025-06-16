تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
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خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
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https://sarabic.ae/20250616/تونس-تستضيف-الدورة-الـ25-للمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-1101715999.html
تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة التونسية لاستضافة الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU). 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T13:58+0000
2025-06-16T13:58+0000
مجتمع
تونس
الأخبار
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وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين، ومنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات).ويجرى المهرجان في الفترة من 23 إلى 26 يونيو/حزيران 2025، تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع"، وسيشهد مشاركة واسعة من ممثلي 20 دولة عربية، إلى جانب شركات إنتاج خاصة، ووكالات أنباء، وشبكات إذاعية وتلفزيونية دولية.ويعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يوم الخميس المقبل، في قاعة سيزار في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات التونسية.ويشارك في الندوة رئيس مؤسسة التلفزة التونسية، شكري بن نصير، ورئيسة مؤسسة الإذاعة التونسية، هندة بن علية الغريبي، والفنان صابر الرباعي الذي سيحيي حفل افتتاح المهرجان في مسرح قرطاج الأثري.وسيتم خلال هذه الندوة تقديم تفاصيل الدورة 25 للمهرجان التي ستنتظم تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع" بثلاثة فضاءات هي: مسرح قرطاج الأثري، والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، ومسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.من المقرر أن يُفتتح المهرجان بحفل فني كبير يحييه الفنان التونسي صابر الرباعي، يوم 23 يونيو، في مسرح قرطاج الأثري، وتتوفر تذكرة الحفل عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يعكس التنظيم المتقن لهذا الحدث الثقافي البارز.فيما أعلن الاتحاد عن تكريم الإعلامي الكويتي القدير، ماجد الشطي، خلال المهرجان، تقديرا لمسيرته المهنية المتميزة في المجال الإعلامي.ومن جانبه، ثمّن النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، محمد العواش، دعم وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، لهذه المبادرة، مؤكدا أنها تعكس تقديرا للإعلاميين العرب وتحفيزا لإبداعاتهم.يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا يشمل مناقشات حول دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام في ظل الحروب مع التركيز على القضية الفلسطينية، إلى جانب منتدى للتعاون الإعلامي العربي الصيني.كما سيشهد عرض 289 عملا مرشحا لجوائز المسابقات الرسمية والموازية، منها 142 عملا إذاعيا، وهو رقم قياسي في تاريخ المهرجان.يصاحب المهرجان معرض ASBU للتكنولوجيا والمعدات، حيث ستعرض شركات عالمية مثل NOA GmbH أحدث حلول أرشفة المحتوى الإعلامي. كما شهدت الدورة السابقة توقيع اتفاقية بين ASBU وهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (NRTA) لتعزيز تبادل المحتوى الإعلامي، وهو ما يعكس طموح المهرجان لتوسيع التعاون الدولي.ويؤكد المهرجان على دور الإعلام العربي في تعزيز الوحدة الثقافية والإبداعية، من خلال تسليط الضوء على الإنتاجات المتميزة ومناقشة التحديات المعاصرة. ومع شعاره لهذا العام، يسعى المهرجان ليكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير صناعة الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، معززا مكانة تونس كمركز ثقافي إقليمي.
https://sarabic.ae/20240627/تونس-وكالة-سبوتنيك-في-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-حضور-مميز-وتقدير-عالي-المستوى-1090240306.html
https://sarabic.ae/20180426/المهرجان-العربي-للإذاعة-والتليفزيون-فيتونس-1031918124.html
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تونس, الأخبار
تونس, الأخبار

تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

13:58 GMT 16.06.2025
© Photo / Arab Radio and Television Festivalالدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Photo / Arab Radio and Television Festival
تابعنا عبر
تستعد العاصمة التونسية لاستضافة الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU).
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين، ومنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات).
تونس... وكالة سبوتنيك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تونس... وكالة "سبوتنيك" في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حضور مميز وتقدير عالي المستوى
27 يونيو 2024, 17:10 GMT
ويجرى المهرجان في الفترة من 23 إلى 26 يونيو/حزيران 2025، تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع"، وسيشهد مشاركة واسعة من ممثلي 20 دولة عربية، إلى جانب شركات إنتاج خاصة، ووكالات أنباء، وشبكات إذاعية وتلفزيونية دولية.
ويعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يوم الخميس المقبل، في قاعة سيزار في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات التونسية.
ويشارك في الندوة رئيس مؤسسة التلفزة التونسية، شكري بن نصير، ورئيسة مؤسسة الإذاعة التونسية، هندة بن علية الغريبي، والفنان صابر الرباعي الذي سيحيي حفل افتتاح المهرجان في مسرح قرطاج الأثري.
© Photo / Arab Radio and Television Festivalالدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Arab Radio and Television Festival
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1/1
© Photo / Arab Radio and Television Festival
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
وسيتم خلال هذه الندوة تقديم تفاصيل الدورة 25 للمهرجان التي ستنتظم تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع" بثلاثة فضاءات هي: مسرح قرطاج الأثري، والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، ومسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.
من المقرر أن يُفتتح المهرجان بحفل فني كبير يحييه الفنان التونسي صابر الرباعي، يوم 23 يونيو، في مسرح قرطاج الأثري، وتتوفر تذكرة الحفل عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يعكس التنظيم المتقن لهذا الحدث الثقافي البارز.
فيما أعلن الاتحاد عن تكريم الإعلامي الكويتي القدير، ماجد الشطي، خلال المهرجان، تقديرا لمسيرته المهنية المتميزة في المجال الإعلامي.
ومن جانبه، ثمّن النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، محمد العواش، دعم وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، لهذه المبادرة، مؤكدا أنها تعكس تقديرا للإعلاميين العرب وتحفيزا لإبداعاتهم.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
مجتمع
السعودية ونادية الجندي ضيوف شرف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس اليوم
26 أبريل 2018, 11:22 GMT
يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا يشمل مناقشات حول دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام في ظل الحروب مع التركيز على القضية الفلسطينية، إلى جانب منتدى للتعاون الإعلامي العربي الصيني.
كما سيشهد عرض 289 عملا مرشحا لجوائز المسابقات الرسمية والموازية، منها 142 عملا إذاعيا، وهو رقم قياسي في تاريخ المهرجان.
© Photo / Arab Radio and Television Festivalالدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Arab Radio and Television Festival
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1/1
© Photo / Arab Radio and Television Festival
الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
يصاحب المهرجان معرض ASBU للتكنولوجيا والمعدات، حيث ستعرض شركات عالمية مثل NOA GmbH أحدث حلول أرشفة المحتوى الإعلامي. كما شهدت الدورة السابقة توقيع اتفاقية بين ASBU وهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (NRTA) لتعزيز تبادل المحتوى الإعلامي، وهو ما يعكس طموح المهرجان لتوسيع التعاون الدولي.
ويؤكد المهرجان على دور الإعلام العربي في تعزيز الوحدة الثقافية والإبداعية، من خلال تسليط الضوء على الإنتاجات المتميزة ومناقشة التحديات المعاصرة. ومع شعاره لهذا العام، يسعى المهرجان ليكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير صناعة الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، معززا مكانة تونس كمركز ثقافي إقليمي.
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