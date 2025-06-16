https://sarabic.ae/20250616/تونس-تستضيف-الدورة-الـ25-للمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-1101715999.html

تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تونس تستضيف الدورة الـ25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

سبوتنيك عربي

تستعد العاصمة التونسية لاستضافة الدورة الـ 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU). 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T13:58+0000

2025-06-16T13:58+0000

2025-06-16T13:58+0000

مجتمع

تونس

الأخبار

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وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين، ومنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات).ويجرى المهرجان في الفترة من 23 إلى 26 يونيو/حزيران 2025، تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع"، وسيشهد مشاركة واسعة من ممثلي 20 دولة عربية، إلى جانب شركات إنتاج خاصة، ووكالات أنباء، وشبكات إذاعية وتلفزيونية دولية.ويعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، يوم الخميس المقبل، في قاعة سيزار في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات التونسية.ويشارك في الندوة رئيس مؤسسة التلفزة التونسية، شكري بن نصير، ورئيسة مؤسسة الإذاعة التونسية، هندة بن علية الغريبي، والفنان صابر الرباعي الذي سيحيي حفل افتتاح المهرجان في مسرح قرطاج الأثري.وسيتم خلال هذه الندوة تقديم تفاصيل الدورة 25 للمهرجان التي ستنتظم تحت شعار "فضاء التلاقي والإبداع" بثلاثة فضاءات هي: مسرح قرطاج الأثري، والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، ومسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.من المقرر أن يُفتتح المهرجان بحفل فني كبير يحييه الفنان التونسي صابر الرباعي، يوم 23 يونيو، في مسرح قرطاج الأثري، وتتوفر تذكرة الحفل عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يعكس التنظيم المتقن لهذا الحدث الثقافي البارز.فيما أعلن الاتحاد عن تكريم الإعلامي الكويتي القدير، ماجد الشطي، خلال المهرجان، تقديرا لمسيرته المهنية المتميزة في المجال الإعلامي.ومن جانبه، ثمّن النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، محمد العواش، دعم وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، لهذه المبادرة، مؤكدا أنها تعكس تقديرا للإعلاميين العرب وتحفيزا لإبداعاتهم.يتضمن المهرجان برنامجا متنوعا يشمل مناقشات حول دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام في ظل الحروب مع التركيز على القضية الفلسطينية، إلى جانب منتدى للتعاون الإعلامي العربي الصيني.كما سيشهد عرض 289 عملا مرشحا لجوائز المسابقات الرسمية والموازية، منها 142 عملا إذاعيا، وهو رقم قياسي في تاريخ المهرجان.يصاحب المهرجان معرض ASBU للتكنولوجيا والمعدات، حيث ستعرض شركات عالمية مثل NOA GmbH أحدث حلول أرشفة المحتوى الإعلامي. كما شهدت الدورة السابقة توقيع اتفاقية بين ASBU وهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (NRTA) لتعزيز تبادل المحتوى الإعلامي، وهو ما يعكس طموح المهرجان لتوسيع التعاون الدولي.ويؤكد المهرجان على دور الإعلام العربي في تعزيز الوحدة الثقافية والإبداعية، من خلال تسليط الضوء على الإنتاجات المتميزة ومناقشة التحديات المعاصرة. ومع شعاره لهذا العام، يسعى المهرجان ليكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير صناعة الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي، معززا مكانة تونس كمركز ثقافي إقليمي.

https://sarabic.ae/20240627/تونس-وكالة-سبوتنيك-في-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-حضور-مميز-وتقدير-عالي-المستوى-1090240306.html

https://sarabic.ae/20180426/المهرجان-العربي-للإذاعة-والتليفزيون-فيتونس-1031918124.html

تونس

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