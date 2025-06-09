https://sarabic.ae/20250609/تأثير-الذكاء-الاصطناعي-على-الفضاء-الإعلامي--1101501235.html

تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي

تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي

سبوتنيك عربي

تواصل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة إظهار كفاءة متزايدة في مجموعة واسعة من المهام المهمة، بدءًا من الترجمة الآلية متعددة اللغات ووصولًا إلى تقديم آراء... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T20:31+0000

2025-06-09T20:31+0000

2025-06-09T20:31+0000

أخبار الذكاء الاصطناعي

الذكاء الصناعي

روسيا

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وفي المقابل، تستطيع نماذج اللغات الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMLM) توليد نصوص ووسائط إعلامية، مما يشكل ليس فقط مادة تحليلية عالية الجودة للخبراء، بل أيضًا سرديات معينة في المجال الإعلامي.كما تظهر الأبحاث حول نظرية التأطير، فإن طريقة عرض المعلومات تحدد إلى حد كبير كيفية إدراكها.واليوم، ومع الاستخدام الواسع النطاق لنماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة والمدرة للدخل عبر الإنترنت لتوليد نصوص إخبارية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى لفت الانتباه إلى بعض الحقائق وتجاهل حقائق أخرى، مما يؤدي إلى تفسير الأحداث بشكل مفيد لبعض الجهات الفاعلة.وعلى سبيل المثال، يمكن للخوارزمية أن تؤكد على الجوانب العاطفية لقصة ما وتحذف السياق، مما يؤدي إلى إنشاء صورة مشوهة للمادة التي تتم معالجتها.وهناك أيضًا مسألة السرديات المبثّة عالميًا وجوانبها الثقافية. غالبًا ما تتفاعل شركات التكنولوجيا الكبرى مع المنافذ الإعلامية حول العالم، موزّعة بذلك ليس فقط محتوى موحدًا، بل أيضًا معايير لإدارته من خلال نماذج معدّة مسبقًا.ويمكن للمنصات الرقمية العالمية، التي تضم مليارات الأشخاص، أن تبث، دون قصد، قيما وأطرا لمناقشتها، قادمة بشكل رئيسي من رواد الذكاء الاصطناعي العالميين الحاليين، مثل (OpenAI) و(Mistral) و(Deepseek) وغيرها.ونتيجةً لذلك، ثمة خطر انتهاك حيادية الخصائص الثقافية والقيم الأساسية لمختلف البلدان، إذ قد تهمّش الآراء والأصوات المحلية، وقد يكتسب الخطاب العالمي تحيزًا يفيد مالكي التقنيات وشركائهم.ويمكن وصف هذا بأنه ناقل رقمي جديد قائم على الأتمتة الفكرية عالية التقنية لتصدير المذاهب الأيديولوجية من خلال إدارة تدفق المعلومات.ومن المهم فهم أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تدرّب على كميات هائلة من البيانات التي تنطوي بالفعل على تحيزات سياسية وثقافية معينة، وقد بدأ الباحثون في مجال اللغويات الحاسوبية بالعثور على أدلة على أن نماذج اللغة الكبيرة تعكس رؤية مطوّريها للعالم، أي أنها قد تكون متحيزة تجاه القيم التي يضمّنها المطوّرون والاتجاهات في بيانات التدريب.ويمثّل هذا تحديًا حقيقيًا، لأن الجهود المبذولة لجعل النماذج "غير متحيزة" تمامًا غالبًا ما ترتبط بسؤال جوهري، هل يمكن وجود سرد محايد أيديولوجيًا، أم أن جميع البيانات تميّز بطريقة معاكسة؟ إذا تم دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة إعلامية، فسيصبح بالتأكيد فاعلًا مؤثرًا في الرأي العام، ويجب إدراك هذا التأثير وأخذه في الاعتبار.فرط الشخصية كأداة للتضليللقد تعلمت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو وأصوات مقنعة، والخطوة التالية هي دمج هذه النماذج في أنظمة متعددة الوكلاء لإدارة منسقة لحملات التضليل.تخيل شبكة من العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، بعضهم يحلل اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر ينتج مقالات أو منشورات إخبارية، والبعض الآخر ينشئ صورًا أو مقاطع فيديو مزيفة، والبعض الآخر يدير آلاف الحسابات المزيفة لنشر هذا المحتوى. يمكن لمثل هذا النظام العمل بتدخل بشري ضئيل أو معدوم، مع تكييف الروايات الكاذبة باستمرار لتناسب الجمهور المستهدف.ويجعل التخصيص المفرط التضليل الإعلامي فعالاً للغاية، فبمساعدة البيانات الضخمة وعلم الاجتماع الحاسوبي، يمكن للجهات الخبيثة تقسيم الجماهير بناءً على عشرات الخصائص، من الآراء السياسية إلى المخاوف الشخصية، وتساعد أدوات تحليل وسائل التواصل الاجتماعي ونمذجة السلوك على فهم المحتوى الذي سيجذب شخصًا معينًا.ويوثّق علم البيانات بالفعل مشاكل في هذه الرسائل المولدة بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، تختار نماذج اللغة الكبيرة الكلمات إحصائيا دون فهم معناها دائمًا، مما قد يؤدي إلى صور نمطية غير مقصودة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه النماذج قادرة على توليد وتضخيم معلومات ودعاية كاذبة إذا ما درِبت على بيانات متحيزة، هذا يعني أن نظامًا متعدد الوكلاء قائمًا على هذه النماذج يُخاطر بسيل من المعلومات المزيفة حتى يتم إيقافه.ومن المهم أيضا تذكر مفهوم "التنبؤ الأدائي"، عندما لا يعكس الذكاء الاصطناعي الواقع فحسب، بل يُشكِّله. إذا نشرت خوارزمية فكرةً ما على نطاق واسع، يبدأ جزء من المجتمع بالتصرف بناءً عليها، مما يجعلها "حقيقية" بالمعنى الاجتماعي، على سبيل المثال، قد يثير نشر معلومات مضللة مقنعة حول أزمة ما حالة من الذعر أو اتخاذ قرارات اقتصادية تجسِد أزمة مدبَرة بشكل مصطنع.ويسمح رسم الخرائط العاطفية (مثل تحليل مشاعر المنشورات) برصد المزاج العام واختيار اللحظة المناسبة لشن هجوم معلوماتي عندما يكون المجتمع أكثر تقبلاً، وهكذا، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي غير المُتحقق منه، إلى جانب بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، أن يُصبح أداةً للتضليل الجماهيري، قادرة على التكيف والتعلم من ردود أفعال الناس آنيًا. إن نطاق وسرعة هذا التأثير غير مسبوقين، وغالبًا ما تفتقر الطرق التقليدية لكشف التزييف إلى الوقت الكافي للرد.وتجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة، قيّمت التوجهات السياسية لأشهر نماذج اللغة المفتوحة، ووجدت نمطًا مثيرًا للاهتمام، حيث تميل النماذج الأكبر (ذات المعايير الأكثر) نحو وجهات نظر يسارية، بينما غالبًا ما تُقدم النماذج الأصغر إجابات أكثر حيادية، على سبيل المثال، أظهر نموذج "Llama3-70B" توافقًا كبيرًا مع فرضيات أطروحات يسار الوسط، بينما غالبًا ما اختارت النماذج الأصغر موقفًا محايدًا.وعلى الرغم من أن المطورين لا يحددون "اليسارية" أو "اليمينية" بشكل مباشر، إلا أن الخوارزمية مدربة على محتوى قد تسود فيه وجهة نظر معينة (على سبيل المثال، قد تميل بعض النصوص إلى نبرة نيوليبرالية)، إذا بدأ صحفي أو سياسي بالاعتماد على هذا الذكاء الاصطناعي لإعداد المواد، فهناك خطر تحويل الخطاب إلى اليسار أو اليمين دون أن يلاحظ المؤلف، وهذا شكل من أشكال التأثير غير الطوعي ولكنه ملموس، والذي عند دمجه مع التخصيص المفرط، يمكن أن يؤدي إلى استقطاب أكبر للرأي.الإجراءات التقنية المضادةعلى الرغم من السيناريوهات القاتمة، تتطور تقنيات مكافحة التضليل الإعلامي، ومن أهم هذه التقنيات تصنيف المحتوى، وهو تصنيف صريح للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أو المحتوى الذي لم يتم التحقق من صحته، وتُجري منصات رئيسية تجارب على تصنيفات مثل "هذه الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي" أو تحذيرات أسفل المنشورات المشكوك فيها، ورغم أن هذه التصنيفات ليست حلا سحريا، إلا أنها تشير إلى الجمهور للنظر إلى المحتوى بعين ناقدة.وهناك نهج آخر يتمثل في تضمين علامات مائية رقمية في محتوى مركب، وتتيح الأساليب الحديثة إضافة أنماط خفية دقيقة إلى النصوص أو الصور، وهي أنماط لا يراها البشر، ولكن تُحددها الخوارزميات.على سبيل المثال، يمكن لمولد النصوص إدراج تسلسلات خاصة من الكلمات أو الرموز، ويمكن لشبكة عصبية للصور تغيير وحدات البكسل وفقا لخوارزمية محددة، ونتيجةً لذلك، يظهر "توقيع" النموذج.ويُشير الباحثون إلى أن "العلامات المائية الرقمية المعقدة تضمن أنماطا دقيقة في محتوى الذكاء الاصطناعي، لا يمكن اكتشافها إلا بواسطة جهاز كمبيوتر".ولا يمكن استخدام هذه الطريقة للحماية الكاملة من الهجمات، فالتنسيق بين مطوري النماذج ضروري لضمان احتواء كل جيل من الذكاء الاصطناعي على علامة قابلة للتحقق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توزيع النماذج المفتوحة دون قيود، دون أي تسميات، مما يشكل "ثغرة". ومع ذلك، فإن العلامات المائية ترفع حاجز الدخول لنشر المعلومات المضللة على نطاق واسع، والآن يحتاج المهاجم إلى بذل المزيد من الجهد لإخفاء آثار الذكاء الاصطناعي.وتُكمّل هذه الترسانة تقنية التحقق متعدد التنسيقات، أي فحص المحتوى باستخدام عدة معايير في آن واحد، على سبيل المثال، بالنسبة لفيديو مريب، يمكن تحليل الصورة نفسها (هل الخلفية مشوهة، هل الظلال واقعية)، والمسار الصوتي (هل يوجد تشوهات صوتية غير طبيعية)، وبيانات الملف الوصفية (تاريخ الإنشاء، جهاز التصوير).على سبيل المثال، هناك أدوات تكتشف مقاطع فيديو التزييف العميق من خلال حركات العين غير الطبيعية أو مزامنة الشفاه مع الكلام، وتُنشأ مصنفات للنصوص تحسب الخصائص الإحصائية لمقطع لفظي "آلي"، وبالطبع، تستمر هذه المواجهة بين مولدات الذكاء الاصطناعي وكواشفه.يلعب الصحفيون ومدققو الحقائق، المزودون بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، دورا مهما في مواجهة هذا الأمر، ويبرز نموذج هجين يجمع بين الذكاء الطبيعي والاصطناعي، إذ تستطيع أنظمة الرصد الآلية مسح تدفقات المعلومات على مدار الساعة، ملاحظةً أي نشاط غير طبيعي (مثل مئات الرسائل المتطابقة من حسابات جديدة) أو تسريبات جديدة على منصات التضليل المعروفة.وبعد ذلك، يتحقق المحللون البشريون من الحالات التي تصفيتها الخوارزمية، باستخدام أساليب الصحافة التقليدية ومحفزات الذكاء الاصطناعي (مثل البحث التلقائي عن المصدر الأصلي للصورة).وفي الوضع الأمثل، سيمر ما يصل إلى ربع تدفق المعلومات في المستقبل عبر هذه المرشحات والفحوصات، مما يزيد من صعوبة عمل شبكات الروبوتات، ومع ذلك، حتى أفضل الخوارزميات لا تستطيع فهم السياق والقصد بالطريقة التي يستطيع بها الصحفي الماهر ذلك.تنسيق الجهود ودور الحكم البشريعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته تقنيات الكشف، فإن الاستنتاج الرئيسي واضح، الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الحكم البشري، ويمكن للآلة أن تساعد في جمع الحقائق، أو تحديد التناقضات، أو تتبع انتشار المعلومات، لكن يبقى التفسير من مسؤولية البشر.وينطبق هذا بشكل خاص على السياقات الثقافية والسياسية المعقدة، فما يُعتبر نكتة في بلد ما يعد إهانة في بلد آخر؛ وما يُعتبر "جذريًا" لدى فئة اجتماعية معينة يُعد أمرًا طبيعيًا لدى أخرى، ويخطئ الذكاء الاصطناعي، دون خبرة عملية، بسهولة في فهم السياق.على سبيل المثال، قد يقتبس نموذج توليدي خطابًا سياسيًا بشكل صحيح، لكنه يفشل في التقاط السخرية أو الإشارات التاريخية، وينتهي به الأمر إلى تقديم معنى مشوه، ولذلك، في كل مرحلة، من تطوير الخوارزمية إلى تعديل المحتوى، تُعد مشاركة خبراء العلوم الإنسانية والصحفيين وعلماء الاجتماع ضرورية. سيضعون الإطار الذي ستُستخدم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي بأمان.مكافحة التضليل الإعلاميتتطلب مكافحة التضليل بفعالية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات، والحكومة، ووسائل الإعلام، والمجتمع، وتقع على عاتق شركات التكنولوجيا مسؤولية تطبيق ضوابط أخلاقية في نماذجها (مثل التدريب على بيانات أكثر توازناً، ووضع مرشحات ضد الأكاذيب الصريحة)، ويمكن للحكومات إنشاء إطار تنظيمي، من تصنيف مواد التزييف العميق إلى معاقبة منظمي الهجمات المعلوماتية - والاستثمار في التثقيف العام.ويجب على المؤسسات الإعلامية الالتزام بمعايير التحقق من الحقائق، وعدم الانغماس في السعي وراء النقرات على حساب نشر معلومات غير مؤكدة، كما يجب على المجتمع، أي أنت وأنا، تحسين الثقافة الرقمية، ويجب على كل مستخدم، قبل مشاركة منشور صادم، أن يفكر، هل يحاولون التلاعب به؟ بدأت المدارس والجامعات بالفعل في تطبيق برامج تعلم الناس نقد المعلومات، وخاصة تلك الواردة من مصادر مجهولة أو تلك التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها.وختم المقال الذي ألفه كل من ألكسندر ياكوفينكو، وأوليغ روغوف، فإن في عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي شريكا في صياغة أجندة المعلومات، من الضروري الحفاظ على سيطرة الإنسان على المعاني والقيم، إذ أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى أداة، والقرار بيدنا، وعلينا ضمان أن يصبح مصدرًا للتقدم والتنوير أو سلاحًا للتضليل الشامل، وبتضافر جهودنا مع خبراء التكنولوجيا والصحفيين والسياسيين والمواطنين الفاعلين، يُمكننا بناء نظام من الضوابط والتوازنات يوظف الذكاء الاصطناعي لما فيه الخير ويقلل من مخاطر إساءة استخدامه.روسيا تنشئ مركزا لتطوير الذكاء الاصطناعي"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب

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