إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
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أطلقت الإمارات، اليوم الأربعاء، أنموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يمثل إنجازا مهما في مسيرة الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وأعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، اليوم الأربعاء، إطلاق نموذجين جديدين يمثلان إنجازا مهما في تطور الذكاء الاصطناعي، وهما "فالكون عربي" و"فالكون H1".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد "فالكون عربي أول نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية ضمن سلسلة فالكون، والذي أصبح رسميا النموذج العربي الأعلى أداء على مستوى الشرق الأوسط، أما فالكون H1، فهو نموذج جديد كليا يعيد تعريف معايير الأداء من خلال تصميم ذكي يوفر إمكانات فائقة مع الحد الأدنى من الموارد".
30 أغسطس 2019, 10:18 GMT
وجاء الإعلان خلال كلمة رئيسية ألقاها فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" في أبو ظبي.
وأعرب البناي، عن فخره بإدخال اللغة العربية إلى سلسلة "فالكون"، وبأن النموذج الأعلى أداء في العالم العربي تم تطويره بالكامل في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن "الريادة في الذكاء الاصطناعي اليوم لا تقاس بالحجم، بل بمدى فاعلية الحلول وسهولة استخدامها وشموليتها".
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وقالت "وام": "تم بناء نموذج فالكون عربي على إصدار فالكون 3 – 7بي، ويعد من أكثر النماذج تقدما باللغة العربية على الإطلاق، فيما تم تدريبه على بيانات عالية الجودة باللغة العربية الأصلية غير المترجمة، تشمل اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، ما يمنحه قدرة فائقة على فهم التنوع اللغوي في العالم العربي".
وأضافت: "يتفوق فالكون عربي على جميع النماذج العربية المتاحة في المنطقة، ويثبت أن التصميم الذكي يتفوق على الحجم، حيث يضاهي أداء نماذج أكبر منه بعشرة أضعاف"، وتابعت: "أما فالكون "H1"، فهو نموذج تم تطويره لتوسيع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي عالي الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى موارد حوسبية كبيرة أو خبرات تقنية متقدمة".
وأشارت إلى أنه "يأتي امتدادا لنجاح سلسلة فالكون 3، التي احتلت مراكز متقدمة عالميا كنماذج قابلة للتشغيل على وحدة معالجة رسومات واحدة، ما فتح المجال أمام المطورين والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة لتبني الذكاء الاصطناعي المتقدم بتكلفة منخفضة وبمرونة عالية".
وأوضحت أن "فالكون "H1" يتميز أيضا بدعمه للغات ذات الأصل الأوروبي، ولأول مرة يتمتع بقدرة توسعية لدعم أكثر من 100 لغة، بفضل مشفر لغوي متعدد اللغات تم تدريبه على بيانات متنوعة. وجاء تطوير فالكون "H1" استجابة للطلب العالمي المتزايد على أنظمة ذكاء اصطناعي مرنة وفعالة وسهلة الاستخدام".