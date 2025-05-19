"ماغنوس"... الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع
© Photo / WAM"ماغنوس".. الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع
© Photo / WAM
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كشفت شركة "إنيرون"، المتخصصة في حلول التنقل التابعة لـ "كينتسوجي القابضة"، اليوم الاثنين، عن النموذج التقني الأول لمركبة الدوريات الأمنية المتطورة في الإمارات "ماغنوس".
وتم الكشف عن مركبة "ماغنوس" خلال فعاليات الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات"، المنعقد حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقالت وسائل إعلام إماراتية: "يعد هذا الكشف نقلة نوعية في مجال التصنيع الأمني المحلي، حيث جرى تطوير وتصنيع المركبة بالكامل داخل الإمارات، ما يعزز مفهوم السيادة الصناعية والتقنية في القطاعات الحيوية".
🟠 الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 19, 2025
وقالت وسائل إعلام إماراتية: "يعد هذا الكشف نقلة نوعية في مجال التصنيع الأمني المحلي، حيث جرى تطوير وتصنيع المركبة بالكامل داخل الإمارات، ما يعزز مفهوم السيادة الصناعية والتقنية في القطاعات الحيوية". pic.twitter.com/EJBgfmdSgE
وأضافت: " دخلت المركبة "ماغنوس"، التي ظهرت أول مرة كمفهوم في معرض "جيتكس 2024"، ثم في معرض "آيدكس 2025"، اليوم مرحلة العرض التقني العملي، ما يعكس التقدم المتسارع الذي تشهده الإمارات في مجال الحلول السيادية للتنقل".
وأشارت إلى أن "المركبة الذكية تتميز بنظام دفع هجين – كهربائي صديق للبيئة يسمح بتشغيلها بصمت تام أثناء المراقبة، إضافة إلى قدرات إطلاق طائرات مسيّرة تدعم العمليات الجوية، وتصميم داخلي معياري قابل للتخصيص".
وأوضحت أن "المركبة تضم أيضا نظام ذكاء اصطناعي متطورا مدعوما بوحدات معالجة رسومية (GPU)، يوفر إمكانيات مثل التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، إضافة إلى رؤية محيطية بزاوية 360 درجة".
وأكد المدير العام لـ "كينتسوجي القابضة"، شون تيو، أن "ماغنوس" تمثل خطوة استراتيجية لبناء قدرات وطنية في مجال التنقل السيادي"، مشيرا إلى "التزام الشركة بتطوير حلول أمنية متقدمة تلبي احتياجات المستقبل".
فيما أوضح نائب رئيس الأنظمة المستقبلية في "إنيرون"، طارق البناي، أن "المركبة تعيد تعريف مفهوم الدوريات الأمنية، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتكتيك الميداني، مع إمكانية التطوير المستمر داخل دولة الإمارات".
وتعد فعالية "اصنع في الإمارات" منصة استراتيجية لدعم وتمكين الصناعة الوطنية، حيث تستعرض أبرز الابتكارات والمنتجات المصممة والمصنعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشكل الدورة الرابعة من المعرض نقطة التقاء بين القطاع الصناعي المحلي والاستثمارات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والدفاع والطاقة وغيرها، مع تركيز خاص على تعزيز الكفاءات الإماراتية وتمكين التحول الصناعي الذكي.