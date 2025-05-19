https://sarabic.ae/20250519/ماغنوس-الإمارات-تكشف-عن-أول-مركبة-أمنية-متطورة-محلية-الصنع-1100746805.html

"ماغنوس"... الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع

"ماغنوس"... الإمارات تكشف عن أول مركبة أمنية متطورة محلية الصنع

سبوتنيك عربي

كشفت شركة "إنيرون"، المتخصصة في حلول التنقل التابعة لـ "كينتسوجي القابضة"، اليوم الاثنين، عن النموذج التقني الأول لمركبة الدوريات الأمنية المتطورة في الإمارات... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T16:12+0000

2025-05-19T16:12+0000

2025-05-19T16:12+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

مركبة

دورية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100746942_0:69:717:472_1920x0_80_0_0_d065bf628d5ac2a1b4580ccdc2018331.jpg

وتم الكشف عن مركبة "ماغنوس" خلال فعاليات الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات"، المنعقد حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وأضافت: " دخلت المركبة "ماغنوس"، التي ظهرت أول مرة كمفهوم في معرض "جيتكس 2024"، ثم في معرض "آيدكس 2025"، اليوم مرحلة العرض التقني العملي، ما يعكس التقدم المتسارع الذي تشهده الإمارات في مجال الحلول السيادية للتنقل".وأوضحت أن "المركبة تضم أيضا نظام ذكاء اصطناعي متطورا مدعوما بوحدات معالجة رسومية (GPU)، يوفر إمكانيات مثل التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، إضافة إلى رؤية محيطية بزاوية 360 درجة".وأكد المدير العام لـ "كينتسوجي القابضة"، شون تيو، أن "ماغنوس" تمثل خطوة استراتيجية لبناء قدرات وطنية في مجال التنقل السيادي"، مشيرا إلى "التزام الشركة بتطوير حلول أمنية متقدمة تلبي احتياجات المستقبل".وتشكل الدورة الرابعة من المعرض نقطة التقاء بين القطاع الصناعي المحلي والاستثمارات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والدفاع والطاقة وغيرها، مع تركيز خاص على تعزيز الكفاءات الإماراتية وتمكين التحول الصناعي الذكي.

https://sarabic.ae/20250408/الكشف-عن-أول-سيارة-طائرة-في-العالم-ضمن-قمة-الاستثمار-2025-في-أبو-ظبي-فيديو--1099347402.html

https://sarabic.ae/20250515/20-ألف-زائر-لمعارض-كابسات-وسات-إكسبو-وإنتغريت-الشرق-الأوسط-في-الإمارات-1100580978.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, مركبة, دورية, العالم العربي