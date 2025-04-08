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الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو
الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف روبرت دينغمانس، المدير التنفيذي لشركة "plev "، أنه قد تم تصنيع "المركبة الشخصية الجوية" القادرة على الطيران، مشيرا إلى بعض ميزاتها وقدراتها. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
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أبو ظبي
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وقال دينغماس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن شركته قد حصلت "فعلياً على التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنتج حيث يمكن لهذه السيارة السير لمسافة 1300 كم من خلال تعبئة خزان الوقود لمرة واحدة".ونوه دينغماس إلى أن السيارة الطائرة قادرة على حمل شخصين ضمن مقصورتها بالإضافة إلى 20 كغ من الأمتعة.واختتمت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار السنوي، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" الفعاليات وتابعتها منذ بدئها صباح الأمس في مركز مدينة المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
https://sarabic.ae/20250408/كردستان-العراق-خطط-استثمارية-طموحة-لجذب-رؤوس-الأموال--1099335713.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو

15:29 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 16:17 GMT 08.04.2025)
© Sputnik . basel shartouhالسيارة الطائرة في معرض الاستثمار في أبو ظبي
السيارة الطائرة في معرض الاستثمار في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
كشف روبرت دينغمانس، المدير التنفيذي لشركة "plev "، أنه قد تم تصنيع "المركبة الشخصية الجوية" القادرة على الطيران، مشيرا إلى بعض ميزاتها وقدراتها.
وقال دينغماس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن شركته قد حصلت "فعلياً على التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنتج حيث يمكن لهذه السيارة السير لمسافة 1300 كم من خلال تعبئة خزان الوقود لمرة واحدة".

وأوضح المدير التنفيذي أن السيارة "يمكنها الطيران لمسافة تصل لـ 500 كم والهبوط عموديا، حيث يمكن استخدامها بشكل شخصي أو من قبل حرس الحدود والشواطئ".

ونوه دينغماس إلى أن السيارة الطائرة قادرة على حمل شخصين ضمن مقصورتها بالإضافة إلى 20 كغ من الأمتعة.
مؤتمر قمة الاستثمار AIM - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
كردستان العراق... خطط استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال
11:27 GMT
واختتمت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار السنوي، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" الفعاليات وتابعتها منذ بدئها صباح الأمس في مركز مدينة المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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