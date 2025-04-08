https://sarabic.ae/20250408/الكشف-عن-أول-سيارة-طائرة-في-العالم-ضمن-قمة-الاستثمار-2025-في-أبو-ظبي-فيديو--1099347402.html
الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو
الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف روبرت دينغمانس، المدير التنفيذي لشركة "plev "، أنه قد تم تصنيع "المركبة الشخصية الجوية" القادرة على الطيران، مشيرا إلى بعض ميزاتها وقدراتها. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T15:29+0000
2025-04-08T15:29+0000
2025-04-08T16:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
أبو ظبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وقال دينغماس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن شركته قد حصلت "فعلياً على التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنتج حيث يمكن لهذه السيارة السير لمسافة 1300 كم من خلال تعبئة خزان الوقود لمرة واحدة".ونوه دينغماس إلى أن السيارة الطائرة قادرة على حمل شخصين ضمن مقصورتها بالإضافة إلى 20 كغ من الأمتعة.واختتمت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار السنوي، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" الفعاليات وتابعتها منذ بدئها صباح الأمس في مركز مدينة المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
https://sarabic.ae/20250408/كردستان-العراق-خطط-استثمارية-طموحة-لجذب-رؤوس-الأموال--1099335713.html
أبو ظبي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم ضمن "قمة الاستثمار 2025" في أبو ظبي... فيديو
15:29 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 16:17 GMT 08.04.2025)
حصري
كشف روبرت دينغمانس، المدير التنفيذي لشركة "plev "، أنه قد تم تصنيع "المركبة الشخصية الجوية" القادرة على الطيران، مشيرا إلى بعض ميزاتها وقدراتها.
وقال دينغماس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن شركته قد حصلت "فعلياً على التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنتج حيث يمكن لهذه السيارة السير لمسافة 1300 كم من خلال تعبئة خزان الوقود لمرة واحدة".
وأوضح المدير التنفيذي أن السيارة "يمكنها الطيران لمسافة تصل لـ 500 كم والهبوط عموديا، حيث يمكن استخدامها بشكل شخصي أو من قبل حرس الحدود والشواطئ".
ونوه دينغماس إلى أن السيارة الطائرة قادرة على حمل شخصين ضمن مقصورتها بالإضافة إلى 20 كغ من الأمتعة.
واختتمت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار السنوي
، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" الفعاليات وتابعتها منذ بدئها صباح الأمس في مركز مدينة المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.