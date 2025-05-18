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دولة عربية تتجه لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في أمريكا

دولة عربية تتجه لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر منتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، عن التقدم بخططها لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T09:26+0000

2025-05-18T09:26+0000

2025-05-18T09:26+0000

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وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "من المتوقع أن تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنويًا، أي ما يعادل ضعف إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الأساسي للحياة العصرية والأمن القومي. وتلبي واردات الألمنيوم الأولي نحو 85 بالمئة من احتياجات الصناعة الأمريكية، بدءًا من قطاع السيارات وصولًا إلى الطيران والبناء".وأشارت إلى أنه "سيتم إنشاء مصنع إنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما، وذلك بعد الانتهاء من اتفاقيات توفير الطاقة الكهربائية طويلة الأجل بأسعار تنافسية للمصنع، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي ستقدمها حكومة الولاية".ووقّعت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" اتفاقية حصرية حصلت بموجبها على خيار استئجار أرض في المنطقة الصناعية في ميناء "تلسا إنولا" في ولاية أوكلاهوما، ويقع ميناء "تلسا إنولا" على نظام الملاحة عبر نهر "أركنساس مكليلان- كير" (M-KARNS)، الذي يتصل بنظام نهر المسيسيبي ويوفر وسيلة فعالة لنقل الشحنات.وقال كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما: "نتطلع إلى ترسيخ القطاع الصناعي في ولاية أوكلاهوما، ووجدنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشريك الأمثل لتحقيق تطلعاتنا. وقد تعاونا مع الشركة على مدار أكثر من عام في وضع خطط بناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 4 عقود في ولايتنا، والذي سيشكّل مركزًا صناعيًا استراتيجيًا يسهم في توفير فرص العمل للسكان وتعزيز مرونة الاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة".من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم": "تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وتمتلك المهارات والتكنولوجيا ورأس المال اللازم لتطوير صناعة صهر الألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة، سوقًا مهمة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونتطلع إلى بناء أول مصنع ألمنيوم أمريكي متطورا في ولاية أوكلاهوما لتلبية الطلب القوي على الألمنيوم عالي الجودة المصنوع في أمريكا، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مميزة في مسيرة شركتنا مع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".الجزائر تدرس مشروعا للربط الكهربائي المباشر مع دولة أوروبية أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي

https://sarabic.ae/20250518/المغرب-يدخل-عصر-الهيدروجين-الأخضر-بمحطة-تجريبية-متطورة-في-شمال-أفريقيا-1100688426.html

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