https://sarabic.ae/20250520/تشغيل-تجريبي-لأول-تكسي-طائر-في-العالم-العربي--1100769206.html
تشغيل تجريبي لأول تكسي طائر في العالم العربي
تشغيل تجريبي لأول تكسي طائر في العالم العربي
سبوتنيك عربي
كشف طالب الهنائي، المدير العام لشركة "آرتشر للطيران" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت"، وهي أول طائرة... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T09:31+0000
2025-05-20T09:31+0000
2025-05-20T09:31+0000
التاكسي الطائر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100768917_0:24:600:362_1920x0_80_0_0_77c4af471da43632b6ad6a734afcaf7d.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن الهنائي، قوله على هامش مشاركة شركة "آرتشر للطيران" الأمريكية في معرض "اصنع في الإمارات"، اليوم الثلاثاء: "جذبت الطائرة المعروضة اهتمامًا كبيرًا من الزوار"، مشيرًا إلى أنها "أنموذج فريد ضمن الجيل الجديد من وسائل النقل الجوي الحضري المستدام".وأضاف الهنائي: "لدينا اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وستعلن تفاصيل هذه الخطوة قريبا".وكشف أن شركة "طيران أبوظبي"، ستكون أول مشغل رسمي للطائرات الكهربائية من طراز "ميدنايت" في العالم، بموجب اتفاقية وُقّعت بين الجانبين، في فبراير/ شباط الماضي، مشيرًا إلى أنها "أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في الشرق الأوسط، وشريك محوري في إطلاق هذا النمط الجديد من النقل الجوي".وأكد الهنائي "التزام "آرتشر للطيران" بدعم جهود دولة الإمارات، في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، والمشروع يمثل مستقبل النقل الحضري، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار في صناعة الطيران".
https://sarabic.ae/20250519/ماغنوس-الإمارات-تكشف-عن-أول-مركبة-أمنية-متطورة-محلية-الصنع-1100746805.html
https://sarabic.ae/20250518/ارتفاع-حجم-التجارة-بين-الإمارات-وروسيا-إلى-أكثر-من-9-مليارات-دولار-1100696001.html
https://sarabic.ae/20250520/المغرب-والإمارات-شراكة-ضخمة-بـ14-مليار-دولار-في-مشاريع-للطاقة-والمياه---1100760656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100768917_0:0:536:401_1920x0_80_0_0_281d8b9746bdde25d5ce7aa729a705c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
التاكسي الطائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
التاكسي الطائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
تشغيل تجريبي لأول تكسي طائر في العالم العربي
كشف طالب الهنائي، المدير العام لشركة "آرتشر للطيران" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت"، وهي أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عاموديًا، ضمن مشروع "التاكسي الطائر"، الذي سيبدأ عملياته التجريبية في إمارة أبوظبي، قبل نهاية العام الحالي، تمهيدًا للتشغيل التجاري الكامل في مراحل لاحقة.