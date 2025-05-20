https://sarabic.ae/20250520/تشغيل-تجريبي-لأول-تكسي-طائر-في-العالم-العربي--1100769206.html

تشغيل تجريبي لأول تكسي طائر في العالم العربي

تشغيل تجريبي لأول تكسي طائر في العالم العربي

سبوتنيك عربي

كشف طالب الهنائي، المدير العام لشركة "آرتشر للطيران" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت"، وهي أول طائرة... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T09:31+0000

2025-05-20T09:31+0000

2025-05-20T09:31+0000

التاكسي الطائر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن الهنائي، قوله على هامش مشاركة شركة "آرتشر للطيران" الأمريكية في معرض "اصنع في الإمارات"، اليوم الثلاثاء: "جذبت الطائرة المعروضة اهتمامًا كبيرًا من الزوار"، مشيرًا إلى أنها "أنموذج فريد ضمن الجيل الجديد من وسائل النقل الجوي الحضري المستدام".وأضاف الهنائي: "لدينا اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وستعلن تفاصيل هذه الخطوة قريبا".وكشف أن شركة "طيران أبوظبي"، ستكون أول مشغل رسمي للطائرات الكهربائية من طراز "ميدنايت" في العالم، بموجب اتفاقية وُقّعت بين الجانبين، في فبراير/ شباط الماضي، مشيرًا إلى أنها "أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في الشرق الأوسط، وشريك محوري في إطلاق هذا النمط الجديد من النقل الجوي".وأكد الهنائي "التزام "آرتشر للطيران" بدعم جهود دولة الإمارات، في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، والمشروع يمثل مستقبل النقل الحضري، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار في صناعة الطيران".

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التاكسي الطائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي